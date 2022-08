Na polski rynek trafił właśnie najnowszy przenośny projektor marki Nebula – model Nebula Cosmos Laser 4K. To pojedyncze urządzenie, które de facto jest kompletnym, samodzielnym zestawem kina domowego, wyposażonym w projektor 4K, wbudowane głośniki oraz system Android TV (z dostępem do najpopularniejszych aplikacji VoD). Projektor możemy zatem zabrać ze sobą (chwytając za poręczny uchwyt) w dowolne miejsce i korzystając z ekranu lub ściany, urządzić pokaz kinowy lub obejrzeć mecz np. na kempingu, imprezie, w ogrodzie czy sypialni.

Cosmos Laser 4K to najnowszy model z rozwijanej od wielu lat serii projektorów Nebula — wszystkie wchodzące w jej skład urządzenia od zawsze cechuje kompaktowość, łatwość obsługi oraz „samowystarczalność”. Chodzi o to, że projektor Nebula jest samodzielnym, w pełni kompletnym systemem do oglądania wideo — nie tylko wyświetla obraz, ale ma też wbudowane głośniki oraz możliwość odtwarzania plików multimedialnych i obsługi najpopularniejszych aplikacji wideo na żądanie (Amazon Prime Video, HBO Max, Netflix i wiele, wiele innych).

Nebula Cosmos Laser 4K to zdecydowanie najbardziej zaawansowany model w serii. Urządzenie wyświetla obraz o rozdzielczości 3840×2160 pikseli i oferuje jasność na poziomie 2 400 lumenów ISO, dzięki czemu możliwe jest oglądanie wideo nawet w jasnych pomieszczeniach. Co istotne, źródłem światła jest laser — dzięki temu urządzenie jest niezwykle trwałe i nie wymaga konserwacji ani wymiany lampy (wedle danych producenta, żywotność laserowego źródła światła sięga 25 000 godzin). W zależności od warunków pomieszczenia oraz preferencji użytkownika wyświetlany obraz może mieć od 60 do 150” przekątnej.

Wielkim atutem projektora jest również łatwość obsługi — zastosowana w nim technologia IEA automatycznie dopasowuje parametry obrazu (wielkość, ostrość, korekta zniekształceń trapezowych) do warunków projekcji. Dźwięk zapewniają 4 wbudowane głośniki (2×5 W oraz 2×10 W) z systemem AiFi, a wygodny uchwyt pozwala łatwo przenosić urządzenie.

Oczywiście, w razie potrzeby, można również potraktować model Nebula Cosmos Laser 4K jak tradycyjny projektor i podłączyć do niego zewnętrzne źródło obrazu — bezprzewodowo lub poprzez port HDMI.

Projektor obsługuje Wi-Fi (2,4/5 GHz), Bluetooth (5.0), a także standardy Dolby oraz HDR10. Na liście złączy znajdziemy HDMI, USB oraz AUX. W zestawie z urządzeniem klient otrzymuje m.in. pilota (możliwie jest również kontrolowanie z pomocą modułu sterującego na obudowie) oraz moduł Android TV.

Projektor Nebula Cosmos Laser 4K dostępny jest już na polskim w cenie 10 499 PLN.