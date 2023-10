TEST: Instant Vortex VersaZone Air Fry

Jedną z kluczowych decyzji przy wyborze najlepszego air fryera do domu jest to, czy wybierzesz takiego, który ma jeden kosz do gotowania czy dwa. Może to być trudna decyzja, jeśli wcześniej nie korzystałeś z frytownicy.

Na szczęście dzięki Instant Vortex VersaZone Air Fry nie musisz wybierać, ponieważ można ją szybko przekształcić z opcji z pojedynczym koszem o pojemności 8,5 l w podwójną z dwiema strefami o pojemności 4,25 l każda.

W VersaZone nie chodzi tylko o smażenie powietrzem. Pozostałe opcje to pieczenie, ruszt, opiekanie, podgrzewanie lub suszenie żywności, a także ustawienia SyncCook i SyncFinish. SyncCook umożliwia gotowanie w obu koszach jednocześnie przy użyciu tego samego programu i ustawień. SyncFinish oznacza, że możesz gotować w obu koszach jednocześnie, używając różnych programów i ustawień dla każdego kosza, ale oba zakończą się w tym samym czasie.

Air fryer sprawia wrażenie masywnego, ale gdy ustawi się go na kuchennym blacie, nie zajmuje znacząco więcej miejsca niż inne frytownice. Prezentuje się też solidnie, pomimo że nie jest królem designu. Po włączeniu wyświetlacz ożywa i pojawia się szereg funkcji. Sterowanie urządzeniem jest banalnie proste i choć służy ono do zdrowego gotowania, pod tym względem przypomina znacznie mniej przyjazną naszym organizmom mikrofalówkę. Wybranie trybu, temperatury i czasu załatwia praktycznie całą sprawę, a komunikaty wydawane w stronę użytkownika to przede wszystkim konieczność dodania jedzenia po wstępnym rozgrzaniu i obrócenie potrawy lub jej składników.

Przełączanie między jedną lub dwiema strefami również jest proste i ogranicza się do dwukrotnego naciśnięcia pokrętła, by dokonać ustawień dla nich, a następnie wyjęcia lub włożenia separatora. Chociaż nie są to oddzielne kosze, jak w większości frytownic tego typu, nie odnotowałem różnicy w wydajności ani wyniku gotowania.

Jestem wielkim fanem funkcji SyncFinish podczas korzystania z dwóch stref. Dzięki temu gotowanie jest o wiele szybsze, ponieważ można włożyć wszystko w tym samym czasie, ustawić odpowiednie indywidualne ustawienia, a następnie użyć funkcji, aby upewnić się, że obie strefy zakończą pracę dokładnie w tym samym czasie.

W żadnym momencie nie zawiodłem się na wynikach gotowania w air fryerze. Moje frytki były chrupiące na zewnątrz oraz miękkie i puszyste w środku, a sajgonki soczyste w chrupiącej panierce. Byłem zachwycony, mogąc uzyskać takie rezultaty bez użycia dużej ilości oleju i w znacznie krótszym czasie, niż przy użyciu piekarnika. Kosz do gotowania, blachę i przegrodę można myć w zmywarce.

Instant Vortex VersaZone Air Fry to jedna z ciekawszych frytownic na rynku dla osób, które chcą możliwości przełączania między jedną lub dwiema strefami gotowania. Nawet jeśli najczęściej używasz pojedynczego kosza, elastyczność jest marzeniem w sytuacjach, gdy chcesz gotować różne rodzaje żywności, bez konieczności używania piekarnika razem z air fryerem. To naprawdę zgrabna, prosta w obsłudze maszyna, która zapewnia smaczne rezultaty.

Specyfikacja

CENA 1 310 PLN

1 310 PLN POJEMNOŚĆ 8,5 l

8,5 l MOC 1 700 W

1 700 W WYMIARY 38,5 x 40 x 32 cm

38,5 x 40 x 32 cm WAGA 7,16 kg