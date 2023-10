TEST: Samsung The Freestyle Gen. 2

Samsung The Freestyle 2. generacji to nowa wersja przenośnego projektora LED koreańskiego producenta. Model ten zachowuje wszystkie cechy poprzednika, takie jak prosta instalacja, dźwięk 360˚, system Tizen i wraz z nim rozbudowane aplikacje VOD. Dodaje jednak także kilka nowych funkcji, poprawiając wydajność w innych obszarach.

Projektor wygląda identycznie jak jego poprzednik. Ma cylindryczną obudowę i regulowaną podstawę. Tą ostatnią można ustawić pod kątem od 90 do 180 stopni, co pozwala na projekcję na ścianie czy suficie, a także służy jako uchwyt podczas przenoszenia sprzętu, ważącego zaledwie 1,4 kg.

Matowa, biała obudowa pozostaje stylowa i solidnie zbudowana, dzięki czemu The Freestyle 2. generacji jest zarówno przenośny, jak i wytrzymały. Za szeregiem otworów z tyłu znajduje się ten sam wbudowany system głośników 360˚ w połączeniu z radiatorem, zapewniającym chłodzenie przy minimalnym poziomie hałasu.

Z przodu znajdziesz kilka podstawowych, dotykowych elementów sterujących mocą czy głośnością. Poniżej, po prawej stronie, znajduje się przełącznik do aktywacji wbudowanego mikrofonu, port USB-C do zasilania lub podłączenia zewnętrznej baterii i port Micro-HDMI 1.4 do podłączenia dowolnych urządzeń zewnętrznych, z funkcjami takimi jak CEC, HDR i ARC. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, dostępne są Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i Apple AirPlay 2.

Wreszcie, The Freestyle jest kompatybilny z zewnętrznymi bateriami USB-PD i mocą wyjściową 50 W/20 V lub wyższą. Dostępna jest nawet opcjonalna, odporna na warunki atmosferyczne walizka transportowa.

Pilot SolarCell w kolorze białym ma rozsądną konstrukcję. Pozwala ona na wygodny chwyt, a intuicyjny układ przycisków ułatwia konfigurację i sterowanie. Jak wskazuje już sama nazwa, można go ładować energią słoneczną.

Podobnie jak wszystkie urządzenia Samsunga, The Freestyle obsługuje aplikację SmartThings, która jest dostępna na Androida lub iOS. System Tizen dla przypomnienia oferuje wszystkie główne usługi VOD, takie jak HBO MAX, SkyShowtime, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ czy Netflix. Projektor nie ma wbudowanego tunera, ale kompatybilne telewizory Samsung oferują dostęp do telewizji, umożliwiając użytkownikom strumieniowe przesyłanie programów na żywo do The Freestyle za pośrednictwem Wi-Fi.

Sesja w Resident Evil 4 w 160 calach? Czemu nie!

Projektor jest przyzwoity w aspekcie grania, niezależnie od tego, czy jest podłączony do konsoli przez Micro-HDMI, czy gra się w chmurze. Opóźnienie wejściowe wynosi 40 ms, co nie powinno przeszkadzać casualowym graczom. Oczywiście nie ma tu dostępu do 4K, 120 Hz i VRR, ale jest HDR i 60 Hz, dzięki czemu możesz cieszyć się przyjemnym i wciągającym doświadczeniem nawet na arcydużym ekranie.

Ekranie jeszcze większym, jeśli skusisz się na wypróbowanie nowej funkcji Smart Edge Blending. Pozwala ona na połączenie obrazu z dwóch projektorów w jeden panoramiczny, który jest większy i jaśniejszy. Sesja w Resident Evil 4 w 160 calach? Czemu nie!

Konfiguracja Samsung The Freestyle 2. generacji jest bardzo prosta dzięki automatycznej korekcji trapezu, poziomowaniu i ustawianiu ostrości. Sprawdziło się to bardzo dobrze w testach, ale w razie potrzeby można także ręcznie dostroić zniekształcenia. Obraz ma przekątną od 30 do 100 cali, a ten można zmienić, fizycznie przesuwając projektor bliżej lub dalej od danej ściany pod dowolnym kątem. The Freestyle działa dość cicho, a poziom szumów wynosi zaledwie 25 dB z odległości 60 cm.

Projektor generuje obraz o rozdzielczości Full HD, deklarowana jasność wynosi 550 lumenów, a żywotność sięga 30 000 godzin. Choć dość jasny, The Freestyle będzie miał trudności w świetle dziennym, dlatego aby uzyskać najlepsze rezultaty, najlepiej jest przyciemnić pomieszczenie lub używać go po zmroku.

The Freestyle obsługuje HDR10, HLG i HDR10+ za pośrednictwem wewnętrznych aplikacji i HDMI, ale przestrzeń kolorów nie obejmuje pełnej gamy kolorów DCI-P3. Bez względu na to obraz jest dokładny, a obsługa ruchu doskonała dzięki zastosowaniu DLP. Typowe jego ograniczenia to zdecydowanie skromniejsza czerń i kontrast niż w telewizorach, nawet tych ciemnych.

Projektor brzmi zaskakująco dobrze, biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary. Połączenie mocy 5 W, konfiguracji głośników 360˚ i dwóch pasywnych głośników niskotonowych daje dźwięk znacznie obszerniejszy, niż się spodziewałem, rozchodzący się we wszystkich kierunkach, głośny i bez zniekształceń. Złącze HDMI pozwala też na przesyłanie dźwięku do np. soundbara.

Przenośny projektor LED od Samsunga zapewnia zabawę na dużym ekranie przy minimalnym wysiłku. Obraz jest jasny i wyrazisty, dźwięk zaskakująco dobry, a wbudowane aplikacje oferują duży wybór filmów i gier. O ile nie traktuje się go jako zastępstwo telewizora najnowszej generacji, efekt generowany przez The Freestyle Gen. 2 przekona nawet największych sceptyków.

Specyfikacja

CENA 4 299 PLN

4 299 PLN ŻYWOTNOŚĆ LAMPY 30 000 godzin

30 000 godzin PRZEKĄTNA EKRANU 30-100”

30-100” DYSTANS PROJEKCJI DLA 100” 260,4 cm

260,4 cm MAKS. ZUŻYCIE PRĄDU 50 W

50 W WYMIARY 104,2 x 172,8 x 95,2 mm

104,2 x 172,8 x 95,2 mm WAGA 1,4 kg