Król powrócił: iRobot Roomba j9

Tę opowieść warto rozpocząć od tego, że inżynierowie firmy iRobot wykorzystując zaawansowane możliwości laboratorium badawczego, stworzyli kompleksową metodologię testów robotów odkurzających. Wszystko po to, aby kontrolować funkcjonalność urządzeń w roboczym środowisku i konstruować jeszcze bardziej zaawansowane produkty, które cechować będzie skuteczność sprzątania, niezawodność procesu, automatyzacja pracy i jakość wykonania.

I jeśli wszyscy myśleliśmy, że już nie da się lepiej tego zrobić, a wysoko zawieszona poprzeczka przez iRobot to mistrzostwo świata, oto na horyzoncie pojawiła się seria iRobot Roomba j9, składająca się z trzech modeli robotów, a flagowy, odkurzająco-mopujący Combo j9+ został okrzyknięty najbardziej inteligentnym i skutecznym rozwiązaniem w tym segmencie. W czym tkwi siła premierowych urządzeń?

Nowości konstrukcyjne i ulepszone funkcje

Niezaprzeczalną zaletą produktów iRobot jest przemyślana, modułowa konstrukcja, ale także system operacyjny iRobot OS, który jest stale aktualizowany i dodawane są do niego kolejne funkcje, usprawniające pracę samego robota. Nie inaczej jest w przypadku serii Roomba j9. Modele j9 oraz j9+ zostały wyposażone w technologię Carpet Boost, 3-stopniowy system sprzątania z dwiema gumowymi szczotkami głównymi oraz system wykrywania rodzaju podłoża. Rozwiązania te powodują, że roboty automatycznie dostosowują moc ssącą – w zależności od miękkiej lub twardej nawierzchni oraz ilości zabrudzeń znajdujących się na podłodze. W razie potrzeby zwiększą ją lub też zmniejszą, np. w przypadku zakończenia sprzątania dywanu. Warto podkreślić, że iRobot Roomba serii j9 ma o 100% większą moc ssącą w stosunku do poprzedniej generacji, dłużej działający akumulator, a także najwięcej udogodnień dla właścicieli zwierząt, w tym m.in. inteligentne omijanie nieczystości pozostawionych przez koty czy psy.

Duże zmiany konstrukcyjne dostrzec można w najwyższym modelu serii, czyli iRobot Roomba Combo j9+. Inżynierowie przygotowali bowiem zupełnie nowy projekt stacji ładującej Clean Base AutoFill, która jest prawdziwym magazynem dla robota. Uzupełnia nie tylko jego energię, ale znalazły się tam dwa pojemniki – pierwszy opracowany z myślą o gromadzeniu zabrudzeń nawet przez 60 dni oraz drugi magazynujący wodę i płyn niezbędne podczas trybu mopowania. Jak deklaruje producent, pojemność zbiornika gwarantuje do 30 dni bez konieczności dolewania wody. Co więcej, na drzwiczkach nowej stacji od wewnętrznej strony umieszczone zostały wygodne kieszenie do przechowywania zapasowych akcesoriów – worków oraz nakładek mopujących. Estetykę Clean Base AutoFill docenią osoby wybierające klasyczne projekty, pozwalające na dopasowanie stacji do pozostałych elementów wystroju wnętrza. Została ona bowiem wykonana z wysokiej jakości materiałów – przedni panel ma eleganckie lamele, a górny został wykonany z jasnego, drewnopodobnego materiału. Dzięki temu stację możemy ustawić w przedpokoju czy salonie, gdzie będzie mogła pełnić także funkcję półki na codzienne przedmioty, takie jak klucze czy telefon.

Rozwiązania zaprezentowane przez firmę iRobot powodują zmianę podejścia do kwestii porządków i przekonują, że warto zaufać tym inteligentnym urządzeniom

Najwyższy model serii j9 – iRobot Roomba Combo j9+ został zaprojektowany, aby z najwyższą możliwą mocą, ale i przy zachowaniu odpowiedniej efektywności, czyścić na mokro i sucho każdy rodzaj podłoża. Warto podkreślić, że jest on wyposażony w 4-stopniowy system sprzątania z dwiema specjalnie zaprojektowanymi szczotkami z gumową powłoką, aby zapewnić 100% więcej mocy ssącej w stosunku do poprzedniej generacji. Nowym rozwiązaniem jest z kolei technologia szorowania SmartScrub, wykorzystująca siłę docisku nakładki mopującej. Oznacza to, że możemy wysłać naszego robota w newralgiczne obszary w okolicy drzwi wejściowych, w strefie legowiska naszego pupila czy przy kuchennym stole, które wymagają większej intensywności sprzątania lub usunięcia śladów butów czy plam z kawy. Dzięki SmartScrub robot w trybie mopowania będzie dosłownie szorować podłogę, jeżdżąc do przodu i do tyłu, dociskając wilgotną nakładkę do podłoża, aby wyczyścić wszelkie uporczywe zabrudzenia. Innowacją jest moduł wykrywania podłóg miękkich D.R.I. (Dry Rug Intelligence), który kontroluje moment wjazdu robota na dywan i automatyczne chowanie ramienia z nakładką mopującą. Większość konkurencyjnych rozwiązań, jeżeli w ogóle unosi moduł mopowania, to robi to w niewielkim stopniu, natomiast iRobot Roomba Combo j9+ przenosi go na swój wierzch, dzięki czemu unikamy sytuacji zamoczenia czy zabrudzenia wykładziny.

Automatyczny i autonomiczny

Podobnie jak poprzednie modele, tak i iRobot Roomba serii j9 pracuje pod kontrolą aplikacji iRobot HOME. Z jej poziomu możemy sprawdzić plan sprzątania na każdy dzień, proponowane harmonogramy częstszego czyszczenia bardziej brudzących się powierzchni czy podpowiedzi związane z sezonowością pylenia roślin i linienia domowych zwierząt. W apce możemy także oznaczać pomieszczenia, do których robot nie ma wstępu. Możliwości, jakie daje zdalne sterowanie, powodują, że nasz iRobot jest prawdziwie automatycznym i autonomicznym urządzeniem, a z biegiem czasu przekonamy się także, że szybko uczy się potrzeb i nawyków mieszkańców, aby spełniać ich oczekiwania w zakresie czystości w domu. Dziś to już nie tylko podgląd stanu sprzątania domowej przestrzeni, ale także informacje o przedmiotach, które napotkał na swojej drodze i ominął. Dzięki stale ulepszanym algorytmom i precyzyjnej nawigacji iRobot Roomba z nawigacją PrecisionVision jest w stanie zidentyfikować ponad 80 typów obiektów, takich jak buty, skarpetki czy kable. Nie ma więc obawy, że robot na nie najedzie i uszkodzi. Ważnym aspektem automatyzacji jest również możliwość sparowania go z asystentami głosowymi: Alexą, Asystentem Google i Siri, aby zlecić sprzątanie danych pomieszczeń lub przestrzeni dookoła stołu czy kanapy. Jest to wygodne zwłaszcza w losowej sytuacji, np. kiedy rozsypiemy cukier lub resztki jedzenia. Warto zaznaczyć, że najnowsze modele iRobot rozumieją najwięcej komend głosowych w segmencie robotów sprzątających.

Decydując się na wprowadzenie robota sprzątającego do naszego domu, oczekujemy, że będzie on sumiennie wypełniał swoje obowiązki, z dużą precyzją oczyszczał podłogi, a jego obsługa będzie bezproblemowa. Doskonałym przykładem, który będzie potrafił spełnić te wszystkie oczekiwania, jest iRobot Roomba. Firma stale ulepsza swoje produkty, aby zasługiwały na miano nieocenionych pomocników podczas codziennych porządków. Premierowa seria j9 pokazuje, że roboty sprzątające to nie tylko duża moc ssąca i dokładne zbieranie nieczystości ze wszystkich zakamarków, ale przede wszystkim funkcje poprawiające automatyzację procesu sprzątania i jak najwyższy stopień autonomiczności samego robota. Rozwiązania zaprezentowane przez firmę iRobot powodują zmianę podejścia do kwestii porządków i przekonują, że warto zaufać tym inteligentnym urządzeniom i w ich szczotki oddać władanie naszym domowym królestwem, wymagającym codziennego sprzątania.

Nowy iRobot OS 7.0, nowe możliwości

Jeśli sercem iRobot Roomba jest wydajny system sprzątania, to mózgiem jest system operacyjny iRobot OS. Najnowsza wersja oprogramowania oznaczona cyfrą „7” wprowadza kolejne, niezwykle zaawansowane funkcje, które optymalizują proces sprzątania i inteligentnie zarządzają procesem codziennych lub sezonowych porządków. Pierwszym etapem pozwalającym na wprowadzenie iRobota do naszej przestrzeni, są jego premierowe przejazdy, podczas których urządzenie poznaje rozkład mieszkania, sugeruje nazwy pomieszczeń i na podstawie tych zgromadzonych informacji jest w stanie opracować indywidualny plan sprzątania, bazujący na charakterystyce pomieszczeń czy rodzaju podłoża do posprzątania. Najnowsza wersja oprogramowania pozwala dokonać tej analizy siedem razy szybciej niż poprzednia wersja softu. To tylko pokazuje, jak wiele pracy inżynierowie wkładają w stałe podnoszenie jakości pracy iRobot Roomba.

Jeśli jesteśmy przy nowatorskich rozwiązaniach, to należy podkreślić wagę technologii Dirt Detective. Dzięki niej roboty zapamiętują nie tylko mapę mieszkania, ale podczas każdej sesji sprzątania oznaczają bardziej zabrudzone przestrzenie, wymagające większej koncentracji, czy wykorzystania trybu odkurzania, ale i także mopowania. Co więcej, najnowszy model iRobot Roomba Combo j9+ nadaje priorytet pomieszczeniom, które należy częściej i szybciej oczyszczać. Na podstawie zapamiętanych harmonogramów sprzątania ustala kolejność odkurzania i/lub mopowania podłogi tak, aby rozpocząć od tych najczęściej uczęszczanych, a sprzątanie łazienki zostawić na sam koniec. Mamy wtedy pewność, że nakładka mopująca po oczyszczeniu podłogi w toalecie nie będzie miała kontaktu z podłożem w innym pomieszczeniu. Zaletą tej technologii jest także automatyczne dopasowanie mocy ssącej – jej zwiększenie w przypadku wykładzin czy dywanów z długim włosem oraz zmniejszenie podczas przejazdów po twardej nawierzchni. Tutaj warto zaznaczyć, że nawet niewielkie nierówności czy zmiana poziomu podłoża nie są przeszkodą dla iRobot.

Do bardziej kompleksowego oczyszczania podłóg została stworzona technologia SmartScrub. W trybie mopowania iRobot Roomba Combo j9+ koncentruje swoją pracę na wyszorowaniu najbardziej zabrudzonych obszarów. Warto podkreślić, że nawet trudne do usunięcia, zaschnięte plamy dzięki przejazdom w tył i przód zostaną usunięte. Dużą rolę odgrywa tutaj precyzyjna siła docisku ramienia mopującego iRobot, która pozwala na wyczyszczenie zabrudzonej powierzchnii dwa razy szybciej w porównaniu do standardowego trybu sprzątania na mokro.

Doskonałą wiadomością z perspektywy użytkowników jest dostępność aktualizacji oprogramowania także dla modeli starszej generacji. Technologię szorowania SmartScrub będzie można również zainstalować na modelach serii j7. Globalna aktualizacja softu do wersji iRobot OS 7 jest już dostępna.

Równie dobrą informacją jest dbałość iRobot o bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności klientów. Firma stosuje bowiem najwyższe standardy szyfrowania gromadzonych informacji, aby mieć pewność, że dane klientów pozostają prywatne i bezpieczne.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, dane użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy jakości i wydajności produktów, a klienci mogą w dowolnym momencie zaktualizować swoje ustawienia w aplikacji, aby określić do jakich informacji marka iRobot może mieć dostęp. Potwierdzeniem dbałości o prywatność użytkowników oraz informacji o nich jest fakt, że iRobot jest pierwszą marką z branży robotów sprzątających, której produkty otrzymały certyfikat bezpieczeństwa TÜV SÜD Cyber Security Mark.