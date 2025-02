TEST: Dali IO-8

Jest mnóstwo rzeczy, które możesz kupić, jeśli masz 2 700 PLN w kieszeni. Nowy telewizor. PS5 Pro z nie mniej niż trzema grami. Dwie pary Sony WH-1000XM5, a resztę wydać na nową parę butów. Albo możesz kupić sobie parę tych słuchawek — niemal boskich, bezprzewodowych Dali IO-8 z redukcją szumów.

Istnieje cała masa różnych powodów, dla których warto postawić na tę opcję. Brzmią wspaniale, są bardzo wygodne na głowie i świetnie leżą w dłoni. Ale muszą być naprawdę niesamowite, aby uzasadnić tę wysoką cenę – i na szczęście mają na to papiery.

Oczywiście są inne opcje niższych cen w wysokim segmencie. AirPods Max, para słuchawek, które większość ludzi nazwałaby drogimi, kosztuje 200 PLN mniej. Sony WH-1000XM5 kosztuje mniej niż połowę tego co propozycja Dali. Ale jest jedna kluczowa rzecz, o której należy pamiętać w kwestii ceny IO-8. To nie są słuchawki, które mają trafić do tej samej grupy odbiorców, co flagowe modele popularnych marek. Zamiast tego są przeznaczone dla tych, którzy mogą wybrać również drogie Noble Fokus Apollo lub Focal Bathys. Nawet wtedy są bardzo drogie, a w tym przedziale cenowym mniej chodzi o to, „co brzmi najlepiej”, a bardziej „jaki dźwięk preferujesz”.

Konstrukcja Dali IO-8 zgodnie z przewidywaniami nie skrzypi i nie trzeszczy. Jest gęsta, dzięki wytrzymałemu plastikowi, zimnym, metalowym akcentom i mieszance tworzywa i skóry. Nawet silikon pokrywający wyściółkę pałąka wydaje się drogi, bez tego „lepkiego” uczucia, jakie mają tańsze opcje.

Weganie nie będą jednak zadowoleni – nauszniki są owinięte skórą i nie ma innej opcji wykończenia. Są jednak supermiękkie i pluszowe, co sprawia, że są niezwykle wygodne na uszach. Możesz nawet obrócić je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odczepić je i wymienić na nową parę. To miły przykład myślenia przyszłościowego.

Przesuwanie nauszników w dół po niezwykle gładkich, metalowych suwakach jest przyjemne i idealnie dopasowuje się do głowy. Słuchawki są zarazem trochę mniejsze od konkurencyjnych, przez co jeśli masz dużą głowę, lepiej sprawdzą się Focal Bathys.

W pudełku znajduje się etui, które jest o wiele lepsze od dołączonego do AirPods Max. Porównaj je jednak z czymś takim dołączonym do wyżej wymienionych alternatyw, a pozostawia trochę do życzenia.

Im więcej płacisz za parę słuchawek bezprzewodowych, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziesz mieć dostęp do fizycznych elementów sterujących, a nie dotykowych. Apple zdecydowało się na fizyczne elementy sterujące w AirPods Max, Focal umieścił przyciski w swoich Bathys, więc IO-8 są w dobrym towarzystwie ze swoim wyborem.

Na prawym nauszniku znajdziesz wszystkie swoje przyciski. Zewnętrzna część zawiera duży, metalowy okrąg, z dużym przyciskiem odtwarzania/pauzy i klawiszami zwiększania i zmniejszania głośności. Naciśnij ten odtwarzania/pauzy kilka razy, a przeskoczysz do przodu i do tyłu. Przyciski są lekko klikalne, pozytywne w sprzężeniu zwrotnym, ale nie na tyle głośne, abyś usłyszał kliknięcie jak w przypadku Beats Studio Pro. Na krawędzi nausznika znajduje się przycisk zasilania/parowania, EQ i przełącznik ANC.

Dali uważa brak dedykowanej aplikacji za coś pozytywnego. Skłaniałbym się ku temu, ale znajdą się tacy, którzy będą narzekać na brak możliwości personalizacji. W terminologii audiofilskiej oznacza to, że słuchawki są zawsze „takie, jakie zamierzał producent”, a wszystkie główne opcje można przełączać na samych słuchawkach. Na przykład istnieje konfigurowalny EQ, ale otrzymujesz tylko jeden, podbijający bas. Chcesz włączyć i wyłączyć ANC lub aktywować tryb przezroczystości? Naciśnij przycisk ANC.

To miecz obosieczny. Osobiście uwielbiam proste rozwiązania, więc jeśli lubisz podejście stawiania na wysoką liczbę ustawień, tutaj tego nie znajdziesz. Słuchawki działają także w trybie multipoint i przewodowym.

Dali nazywa ANC na pokładzie IO-8 „audiofilską” redukcją szumów. Chodzi o to, że ANC nie zmienia sygnatury dźwiękowej jak większość innych słuchawek, jednocześnie blokując hałas świata zewnętrznego. Czy to działa? Tak, doskonały dźwięk jest zachowany, a hałas jest blokowany. Czy jest tak dobry jak redukcja szumów w słuchawkach Sony? Nie, ale to nie wydaje się być celem IO-8.

Tryb przezroczystości jest również solidny, choć trochę przesadnie entuzjastyczny. Naprawdę przechwytuje wszystko z zewnątrz, mikrofony nie są wybredne w kwestii tego, co słyszysz. Dobrze sprawdzają się również w trakcie rozmów telefonicznych.

Słuchając muzyki, Dali IO-8 błyszczą swoją szerokością dźwięku i dynamiką. Instrumenty można umiejscowić i naprawdę poczuć się, jakby będąc na sali koncertowej, słuchając nagrania na żywo. Wszystko to składa się na świetne doświadczenie, które wyróżnia je na tle konkurencji o podobnej cenie, takiej jak Bowers & Wilkins.

Gdy przekroczysz pewien pułap cenowy, prawie wszystko, co kupisz, będzie brzmiało dobrze. Następnie wszystko sprowadza się do tego, czy podoba ci się profil dźwięku i jakiego gatunku słuchasz. IO-8, jak można by się spodziewać, brzmią znakomicie. Są czyste, klarowne i wypełnione pięknym, bogatym basem. Jeśli lubisz cieplejszą sygnaturę dźwięku z większą ilością basu, czeka cię oszałamiające doświadczenie.

Żywotność baterii jest mniej więcej taka sama jak w przypadku większości słucha-

wek bezprzewodowych – 35 godzin z wyłączonym ANC i 30 godzin z włączonym ANC. Ładowanie jest proste — wystarczy podłączyć kabel USB-C. Naładujesz je w ciągu

dwóch godzin, a podczas ładowania możesz podłączyć kabel 3,5 mm do przewodowego odtwarzania.

Dali IO-8 to spektakularna para słuchawek – niemal bezbłędna. To świetnie wyglądające, oszałamiająco brzmiące, wygodne słuchawki, które zawodzi tylko ich nieco tandetne etui.

Specyfikacja

CENA 2 699 PLN

2 699 PLN KOLORY Carmel White, Iron Black

Carmel White, Iron Black PRZETWORNIK 50 mm

50 mm POŁĄCZENIA Bluetooth 5.2, mini jack 3,5 mm, USB-C

Bluetooth 5.2, mini jack 3,5 mm, USB-C FORMAT AUDIO 16-24-bitowy dźwięk, częstotliwość próbkowania 32/44,1/48/96 kHz

16-24-bitowy dźwięk, częstotliwość próbkowania 32/44,1/48/96 kHz KODEKI AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive

AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive WAGA 325 g