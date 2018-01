TEST: Mio MiVue 733 WIFI

Wiele kamer samochodowych to urządzenia jakby z poprzedniego wieku. Owszem, nagrasz nimi materiał lepszej lub gorszej jakości, ale ogranicza cię ilość miejsca na karcie SD. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, w której nie będziesz mógł zarejestrować szczególnie ważnego materiału z powodu braku wolnej pamięci. Co gorsze, może ci się to przytrafić podczas niezawinionej przez ciebie stłuczki, kiedy materiał dowodowy znacznie przyspieszy proces zgłaszania i rekompensaty szkody.

Jeśli dotyka cię takie samochodowe FOMO, firma Mio ma dla ciebie nowość: kamerkę MiVue 733, która przesyła nagrany materiał do twojego smartfona. Kamera wyposażona jest w stosunkowo duży jak na tego typu urządzenie ekran o przekątnej 2,7 cala. Sama kamera również wydaje się dość spora, ale umieszczona na szybie nie rozprasza uwagi kierowcy. Po zamontowaniu jej w samochodzie, warto wstrzymać się jeszcze kilka minut przed wyruszeniem w trasę i ściągnąć aplikację MiVue, za pomocą której można zgrywać film z kamery na telefon. Takie nagranie można następnie od razu wrzucić do internetu.

OK, mamy apkę, mamy kamerę, czyli czas ruszać w drogę: kamera włączy się automatycznie w momencie odpalenia silnika. Zarejestrowany materiał jest bardzo dobrej jakości. Duża w tym zasługa bardzo wysokiej jasności przysłony rzędu f/2.0. Nawet nagrania wykonane podczas ostrego deszczu nadają się do wrzucenia na YouTube bez ryzyka otrzymania komentarza typu „nagrywałeś kartoflem?”. YouTube to jednak jedna strona medalu, a z drugiej pozostaje fakt, że takiej jakości materiał na pewno posłuży jako cenny dowód w sprawie ubezpieczeniowej. Tutaj przyda się również moduł GPS, za pomocą którego urządzenie zarejestruje miejsce wypadku i twoją prędkość. Ta może być wyłączona w dowolnym momencie, a informacje podejrzeć można w programie MiVue Manager.

Przesyłanie materiału na smartfona jest szybkie, ale wymaga trochę grzebania się w ustawieniach: wystarczy, że z poziomu kamery wybierzesz żądane nagranie i prześlesz je do aplikacji (dostępnej na iOS i Androida). Następnie tak „backupowany” materiał możesz umieścić na portalu społecznościowym lub przenieść na dysk twardy komputera.

Poza integracją z Wi-Fi, MiVue 733 wyposażone jest w układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu oraz przed kolizją z przodu, jak również zaalarmuje nas, gdy czekając na światłach, zagapimy się i nie ruszymy razem z innymi uczestnikami ruchu. Warto zapoznać się zatem z tą innowacyjną kamerą, zwłaszcza, że obecnie dostępna jest w promocji cashback (miocashback.pl).

SPECYFIKACJA