Tanie granie 

Wracasz do szkoły lub na studia i pragniesz sprzętu, który wykorzystasz tak w edukacji, jak i rozrywce? Zwróć uwagę na laptopa opartego o kartę NVIDIA GeForce RTX z serii 40, wspartą technikami Max-Q z architekturą pozwalającą na korzystanie z DLSS 3.5 i pełnego ray tracingu.

Jeśli pasjonujesz się technologią, prawdopodobnie znasz termin „zabójca flagowca”. Zwykle odnosi się on do produktów wyposażonych w specyfikację z najwyższej półki, które są oferowane w bardziej przystępnych cenach. Zjawisko to jest powszechnie obserwowane w branży smartfonów, ale spotkać je można także w innych kategoriach, chociażby laptopów do gier. Tak oto naszym łupem padł Lenovo LOQ 15IRH8.

Lenovo LOQ 15 dokonuje sprytnych poświęceń, aby utrzymać ten laptop do gier w przystępnej cenie, ale jednocześnie nie sprawiać wrażenia taniego. Lenovo LOQ to nowy dom dla niedrogich laptopów do gier Lenovo.

Lenovo LOQ 15IRH8 to laptop do gier dla osób aspirujących, którzy szukają produktów niedrogich, a jednocześnie wysokiej jakości. Umiejscowione poniżej linii Legion, laptopy Lenovo LOQ oferują doskonały stosunek jakości do ceny i nadają się nie tylko do niczym nieskrępowanej rozrywki.

Lenovo wykorzystało podstawy konstrukcyjne swoich popularnych i nieco wyższej klasy laptopów do gier z serii Legion i udostępniło je nowej publiczności dzięki marce Lenovo LOQ. Na przykład, w przeciwieństwie do przeciętnej konstrukcji laptopa do gier dla początkujących, LOQ ma złącza na trzech jego bokach, a najważniejsze są schowane z tyłu urządzenia. Dzięki temu zarządzanie kablami jest znacznie łatwiejsze. LOQ ma również wystającą platformę termiczną, co jest kolejnym elementem konstrukcyjnym, który zwykle kojarzymy z modelami z najwyższej półki.

Model LOQ 15IRH8 wyposażono w ekran IPS 1080p o maksymalnej jasności wynoszącej 350 nitów, co sprawia, że sprawdzi się podczas pracy i nauki na świeżym powietrzu. Gdy z kolei sięgniesz po grę, szybko zwrócisz uwagę na maksymalną częstotliwość odświeżania 144 Hz, ponad dwukrotnie większą niż norma. Po raz kolejny Lenovo poszło nieco dalej i znacznie wykracza poza dostarczanie prostych rozwiązań.

W kwestii klawiatury producent postawił na podobną do tej z modelu Legion 5, o bardzo solidnym skoku klawiszy wynoszącym 1,5 mm. Na rynku można znaleźć modele LOQ 15 z podświetleniem RGB podzielonym na cztery strefy, zamiast oferować indywidualne podświetlenia dla każdego klawisza. Takie podświetlenia, choć mniej modyfikowalne, wyglądają znacznie lepiej, oferując spójniejszy wygląd. Można nawet całkowicie zrezygnować z oświetlenia RGB i uzyskać proste białe podświetlenie, idealne na uczelnię.

Gwiazdą konfiguracji jest karta graficzna NVIDIA RTX 4050 z 6 GB pamięci VRAM. Procesory graficzne oparte na architekturze NVIDIA Ada Lovelace zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niesamowitej wydajności w przypadku profesjonalnej grafiki, wideo, sztucznej inteligencji i obliczeń. Definiując znacznie wyższą bazową wydajność procesora graficznego, wyznaczają punkt zwrotny dla sztucznej inteligencji i grafiki neuronowej. Lenovo jak zwykle nie poszło na kompromisy, jeżeli chodzi o moc GPU , za co należą się brawa. Zatem tak: uruchomisz tutaj Cyberpunka 2077 na wysokich ustawieniach i z pełnym ray tracingiem. Zależy to w dużej mierze od zabójczej funkcji kart RTX z serii 40: generowania klatek DLSS. Można to uznać za super inteligentną wersję interpolacji klatek w telewizorze. Dostępny jest także przyjazny dla nerdów tryb podkręcania procesora graficznego, który zwiększa wydajność o około 4% przy domyślnych ustawieniach. Można też powiedzieć, że to laptop gotowy na rozwiązania rodem z przyszłości, takie jak DLSS 3.5 czy ray reconstruction, które podziwiać można już w Cyberpunku 2077 z dodatkiem Phantom Liberty i już niedługo w kolejnych tytułach, takich jak Alan Wake 2.

Z drugiej strony laptop jest uniwersalny, z jednej strony przy domyślnych ustawieniach wydajności gwarantując prawie 5 godzin pracy, a przy przełączeniu na korzystanie ze zintegrowanej grafiki i odświeżania ekranu na 60 Hz, dając prawie 7 godzin działania na baterii.

LOQ 15IRH8 jest wyposażony w Advanced Optimus, który może inteligentnie przełączać się pomiędzy zintegrowanym procesorem graficznym a oddzielną kartą graficzną w zależności od użytkowania. Dodatkowo funkcja MUX Switch umożliwia bezpośrednie przesyłanie obrazów z karty graficznej na ekran, co skutkuje lepszą wydajnością i mniejszymi opóźnieniami.

Co więcej, laptop może pochwalić się zintegrowanym chipem LA1, który Lenovo nazwało „pierwszym na świecie czipem AI do laptopów do gier”. Układ ten wykorzystuje oprogramowanie algorytmu AI Engine+ firmy Lenovo do monitorowania liczby klatek na sekundę w grach i alokacji zasobów, optymalizując wydajność systemu w celu zapewnienia najwyższej jakości wrażeń z gry.

Co w praktyce jest w stanie wycisnąć LOQ 15IRH8 w kwestii grania? Płynnie można grać w wysokich ustawieniach np. w Final Fantasy XV. W Far Cry: New Dawn można wyciągnąć średnio 120 fps, a w Marvel’s Guardians of the Galaxy ponad 100 fps. To imponująca wydajność w swoim przedziale cenowym, co laptop zawdzięcza wyjątkowej konfiguracji sprzętowej i wydajnemu systemowi rozpraszania ciepła.

Laptopy do gier często kojarzą się z działaniem stacjonarnym, co zmieniła Max-Q, technologia kart graficznych, wprowadzona przez firmę NVIDIA, umożliwiająca zmieścić moc renderowania najwyższej klasy kart graficznych firmy w cieńszej obudowie. Laptop LOQ waży 2,4 kg, w swojej kategorii wystarczająco mało, by być solidnym kompromisem między mocą a przenośnością. Pośrednimi zaletami jest bardziej ciche działanie i energooszczędność.

Lenovo LOQ jest również wyposażony w niezwykle smukły zasilacz. Laptopy do gier potrzebują znacznie więcej mocy niż ultraprzenośne, co zwykle skutkuje grubym i ciężkim adapterem. Ten wydaje się specjalnie zaprojektowany, aby zmieścić się w plecaku.

Lenovo LOQ 15 ma także kamerę 1080p, co znacznie przewyższa normę 720p dla laptopów do gier.

Lenovo LOQ 15IRH8 to laptop do gier w przystępnej cenie. Model w wersji z kartą NVIDIA GeForce RTX 4050 i procesorem Core i5-12450H kosztuje już poniżej 5 500 PLN. Do tego dochodzi dysk SSD o pojemności 512 GB i 16 GB pamięci RAM. Cel Lenovo z LOQ 15IRH8 to zapewnienie najlepszych wrażeń w grach osobom o ograniczonym budżecie, co bez wątpienia przyczyni się do bycia jednym z najlepiej sprzedających się laptopów do gier firmy Lenovo.