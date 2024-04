Egzystencjalne dylematy w nowym zwiastunie gry Indika

Nad grą Indika – opartej na narracji, arthouse’owej produkcji przygodowej o zakonnicy zmagającej się z głosem diabła rozbrzmiewającym w jej głowie – wciąż wisi aura tajemniczości. Wydawca 11 bit studios i deweloper Odd Meter podkreślają egzystencjalną istotę nadchodzącej produkcji wraz z nowym zwiastunem. Indika ukaże się na PC i konsolach w maju.

Indika zgłębia tematykę odkrywania siebie i tego jak zachowujemy się w obliczu wewnętrznego starcia naszych przekonań. Indika, wyruszając z klasztoru z misją dostarczenia ważnego listu, zostaje zmuszona do konfrontacji z rzeczami, które zachwieją fundamentami jej własnej wiary. Czy jej oddanie sprawie, która zdaje się większa niż ona sama, było dobrowolnym poświęceniem? Brak równowagi nie tylko kształtuje jej historię, ale także wpływa na ludzi wokół niej. A niesprawiedliwość życia skłania do refleksji wszak czy nie jest to prawda, którą wszyscy możemy uznać?

Czerpiąc inspiracje z dzieł takich twórców filmowych jak Lanthimos, Aster i Aronofsky, a także wielkich literatury jak Bułhakow, Dostojewski i Gogol, Indika wplata w fabułę dezorientujące wątki i filozoficzne debaty toczone między bohaterami. Dbałość o szczegóły wykonania – od stylów architektonicznych po autentyczność religijnego dziedzictwa przedstawionego w grze sprawiają, iż produkcja sugestywnie oddaje atmosferę bogobojnych czasów, w których jest osadzona, a całość raczej zachęca do kontemplacji nad tematyką wiary czy grzechu niż stanowi zwykłą rozrywkę.

Indika to trzecioosobowa gra przygodowa łącząca eksplorację, zagadki środowiskowe i elementy platformowe. Gra ukaże się 2 maja na PC, a później w tym samym miesiącu na konsolach (PS5, XSX|S).

Część przychodów wygenerowanych przez grę Indika zostanie przekazana na pomoc dzieciom dotkniętym wojną w Ukrainie.