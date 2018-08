TEST: Polk Signa S1

Brzmienie to jedna z tych rzeczy, które każdy użytkownik odbiera subiektywnie. Na dodatek muzyka, ścieżka dźwiękowa filmu czy odgłosy rozgrywek sportowych, mają swoje specyficzne wymagania, które czasem trudno pogodzić. Z pomocą chętnie przyjdzie ci zestaw kina domowego Polk Signa S1: jego neutralny, perfekcyjnie wyważony profil dźwiękowy, świetnie sprawdzi się zarówno podczas wieczoru kinowego, jak i chwili relaksu przy muzyce.

Signa S1 to sprzęt o klasycznej formie i designie. Do jego wykonania wykorzystano wytrzymałe, estetycznie prezentujące się materiały. Długa, prosta obudowa soundbara, jest ozdobiona jedynie logiem producenta. Delikatnie zaokrąglone brzegi dodają mu elegancji. W podobnej stylistyce utrzymany jest bezprzewodowy subwoofer. Dzięki temu rozwiązaniu zestaw doskonale wpasuje się w wystrój każdego salonu. Zestawem można sterować za pomocą przycisków umieszczonych w górnej części obudowy soundbara lub za pomocą dołączonego do zestawu pilota. Soundbar można także zamontować na ścianie bezpośrednio pod telewizorem.

Pod względem dźwiękowym jest bardzo dobrze. Produkty Polk Audio charakteryzują się perfekcyjnym balansem dźwięku, a Signa S1 oprócz tego posiada przyjemnie neutralny, plastyczny profil brzmienia. Dzięki temu przestrzeń dźwiękowa brzmi wiarygodnie i bogato, niezależnie od gatunku filmowego, jaki akurat oglądamy. Średnica i wysokie tony są przejrzyste, a technologia izolowania głosu Polk Voice Adjust podkreśla dialogi. Basy są mocne i pełne charakteru, ale nie „zamulone”. Pełnię możliwości Signy S1 najlepiej słychać w filmach wojennych, takich jak Dunkierka. Odgłosy eksplozji sugestywnie rozbrzmiewają w tle, nie przysłaniając jednocześnie ścieżki dźwiękowej i dialogów.

Z drugiej strony, zestaw daje radę również podczas odtwarzania muzyki. Muzyka orkiestrowa brzmi perfekcyjnie – soundbar dokładnie odtwarza brzmienie wielu instrumentów jednocześnie. Utwory popowe i hip-hopowe brzmią barwnie i mięsiście. Jedynie w heavy metalowych kawałkach można dosłuchać się pewnego rozmycia galopujących basów, chociaż i w nich subwoofer daje z siebie wszystko.

Signa S1 posiada trzy predefiniowane tryby odtwarzania, które dopasowują brzmienie zestawu do specyfiki odtwarzanej zawartości. Do wyboru mamy profil muzyczny, filmowy i nocny, obniżający natężenie basów i jednocześnie podkręcający dialogi. Ważną cechą zestawu jest także możliwość podłączenia do źródła dźwięku Bluetooth. Proces parowania jest banalnie prosty i nie wymaga specjalnej konfiguracji urządzenia mobilnego.

Polk Signa S1 to wszechstronny, łatwy w obsłudze i doskonale brzmiący zestaw audio. Jeśli szukasz niedrogiego i świetnie grającego soundbara, to właśnie go znalazłeś.

SPECYFIKACJA