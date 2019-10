Systemy domowego bezpieczeństwa nigdy przedtem nie były tak proste w instalacji i użyciu. Zamiast inwestowania w drogi system CCTV lub podpisywania umów z firmami ochroniarskimi, wystarczy odwiedzić odpowiedni sklep (także internetowy), a wiercenie dziur i przewlekanie przewodów odchodzi do lamusa.

Nowoczesne kamery bezprzewodowe są na tyle inteligentne, aby nagrać tylko istotne zdarzenia i zapisać je w bezpiecznym miejscu w chmurze. Dużą zaletą jest również możliwość rozbudowywania systemu we własnym tempie i zgodnie ze swoimi potrzebami. Podłączenie nowej kamery to kwestia kilku minut i nie trzeba przy nim korzystać z pomocy specjalistycznych firm. Domowe systemy bezpieczeństwa są także elastyczne – jeśli chcesz umieścić kamerkę na drzewie w ogródku, wystarczy, że zadbasz o dostępność sygnału Wi-fi.

Urządzenia te są przydatne nie tylko, gdy jesteśmy poza domem: za ich pomocą sprawdzimy, kto czeka przed drzwiami. Wiele systemów daje możliwość dwustronnej komunikacji, przydatnej na przykład, gdy chcesz poprosić gościa o cierpliwe poczekanie chwilkę na otwarcie drzwi.

Na rynku znajdują się dziesiątki rozwiązań od różnych producentów. My wybraliśmy trzy najciekawsze propozycje z różnych półek cenowych i o różnych możliwościach. Bezpieczeństwo twojego domu jest ważne, dlatego przed zakupem warto dokładnie zastanowić się, jakiej kamerki potrzebujesz.

Testujemy…

Swann Smart Security

Specyfikacja

ROZDZIELCZOŚĆ 1080p

1080p ŻYWOTNOŚĆ NA BATERII 3-4 tygodnie

3-4 tygodnie PAMIĘĆ microSD (kamera), chmura (2 dni)

microSD (kamera), chmura (2 dni) KĄT WIDZENIA 120°

120° ODPORNOŚĆ NA WODĘ IP65

IP65 KOMPATYBILNOŚĆ Asystent Google, Chromecast, ekrany z Alexą

Asystent Google, Chromecast, ekrany z Alexą DODATKI czujnik termowizyjny, mikrofon

czujnik termowizyjny, mikrofon CENA 1 080 PLN (2 szt.)

Na pierwszy rzut oka: Wire-Free HD od Swann to zupełnie bezprzewodowy system bezpieczeństwa, który do działania nie potrzebuje huba. Jest on łatwy w obsłudze i konfiguracji, oferuje niezłą jakość obrazu, a na dodatek nie kosztuje za dużo.

Arlo Ultra

Specyfikacja

ROZDZIELCZOŚĆ 4K HDR

4K HDR ŻYWOTNOŚĆ NA BATERII 3-6 miesięcy

3-6 miesięcy PAMIĘĆ microSD (w hubie), chmura (7 dni w 4K)

microSD (w hubie), chmura (7 dni w 4K) KĄT WIDZENIA do 180°

do 180° ODPORNOŚĆ NA WODĘ IP65

IP65 KOMPATYBILNOŚĆ Apple TV, Apple Watch, Google Home Hub, ekrany z Alexą

Apple TV, Apple Watch, Google Home Hub, ekrany z Alexą DODATKI wykrywanie obiektów, strefy ruchu, alarm, komunikacja dwukierunkowa

wykrywanie obiektów, strefy ruchu, alarm, komunikacja dwukierunkowa CENA 1 930 PLN (1 szt. + hub)

Na pierwszy rzut oka: Najnowsza kamerka od Arlo to kolejne urządzenie z serii high-endowych produktów bezpieczeństwa. Jej imponującej specyfikacji towarzyszy mnóstwo inteligentnych funkcji wartych każdej wydanej złotówki.

D-Link mydlink Pro

Specyfikacja

ROZDZIELCZOŚĆ 1080p

1080p ŻYWOTNOŚĆ NA BATERII kilka miesięcy

kilka miesięcy PAMIĘĆ microSD (w hubie), chmura (24 godziny/14 dni z subskrypcją)

microSD (w hubie), chmura (24 godziny/14 dni z subskrypcją) KĄT WIDZENIA do 180°

do 180° ODPORNOŚĆ NA WODĘ IP65

IP65 KOMPATYBILNOŚĆ Asystent Google, Alexa

Asystent Google, Alexa DODATKI alarm w hubie, komunikacja dwukierunkowa

alarm w hubie, komunikacja dwukierunkowa CENA 1 700 PLN (2 szt. + hub)

Na pierwszy rzut oka: Bezprzewodowa kamera 1080p, która zaskakuje swoją wszechstronnością. Superwytrzymałe mocowania, łatwy proces konfiguracji, funkcjonalny hub i mocna bateria sprawiają, że mydlink Pro to godna rozważenia opcja.

SPRZĘT 01: Swann Wire-Free

Z zewnątrz nie ma różnicy pomiędzy modelem 1080p a jego poprzednikiem, Swann Security Camera 720p. Obydwa są zamknięte w takich samych, kompaktowych obudowach i wykorzystują te same uchwyty. Szkoda, ponieważ to rozwiązanie działa jedynie w teorii. Z tyłu kamerki znajduje się magnetyczny, gumowany talerz, który można nasadzić na wykonaną z szorstkiego metalu kulę, co przy lepszym wykonaniu oznaczałoby uchwyt z nieograniczonymi możliwościami ustawiania. Niestety, w praktyce magnetyczne mocowanie nie jest wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar kamerki z akumulatorem, przez co ustawianie urządzenia w żądanej pozycji bywa irytujące. Zważywszy na to, że żywotność baterii Swann to jedynie kilka tygodni, radzimy zrezygnować z uchwytów i rozmieścić kamerki w inny sposób – oszczędzisz sobie tym sporo nerwów.

System nie potrzebuje do działania huba, ponieważ zawartość strumieniowana jest bezpośrednio do aplikacji. To wygodne rozwiązanie, oszczędzające jedno wejście Ethernet i jedno gniazdko, ale podejrzewamy, że wpływa ono również na powolne reagowanie Swann Wire-Free. Spośród wszystkich testowanych kamer, to właśnie tutaj próba połączenia ze strumieniowaniem na żywo jest najbardziej losowa, a czasem w ogóle nie udaje się go uruchomić. Urządzenie cechuje się także pewnym opóźnieniem w rozpoczęciu nagrywania po wykryciu ruchu – może to oznaczać, że przeoczy ono szybkie wtargnięcie intruza do domu.

System bez huba nie ma limitu kamerek, co ułatwia rozbudowę

Mimo tej powolności Swann Wire-Free dobrze radzi sobie z wykrywaniem ruchu – to najwrażliwszy system w teście i jedyny wyposażony w czujnik termiczny, który pomaga w uniknięciu fałszywych alarmów. Przesłanie powiadomienia odbywa się sprawnie, a nagrane wideo przechowywane jest w dwóch miejscach (na karcie SD w kamerze i w chmurze). Bardzo dobra jest również jakość obrazu, z wyraźnymi krawędziami i sporą liczbą detali nawet w słabym oświetleniu. Aplikacja mobilna nie należy do najbardziej intuicyjnych, ale po przyzwyczajeniu się nawigacja po menu nie powinna nastręczać ci problemów.

Jeśli chcesz stopniowo rozbudowywać swoją sieć bezpieczeństwa o kolejne jednostki, system bez huba daje ci największe możliwości, ponieważ nie ma on limitu kamerek. Jest to także stosunkowo tania impreza – jeśli zdecydujesz się na sprowadzenie urządzeń z zagranicznych sklepów, zapłacisz poniżej 900 PLN.

SPRZĘT 02: Arlo Ultra

Patrząc na wszystkie testowane kamerki, trudno jest wskazać jakieś znaczące różnice, ale wystarczy otworzyć znakomitą aplikację mobilną Arlo, aby przekonać się, że Ultra znacząco wyprzedza swoich konkurentów. Łatwo i profesjonalnie jest od samego początku: konfiguracja huba i sparowanej jednostki przebiegła w ciągu kilku minut, a przywołanie obrazu na żywo zajmuje urządzeniu sekundę – nie ma tutaj czekania na połączenie i zrywania łączności. Szybkość ta szczególnie przydaje się, gdy musisz sprawnie reagować, na przykład uruchomić głośny alarm lub porozmawiać z gościem dobijającym się do drzwi.

Nagrane materiały zapisane są w rozdzielczości 4K, chociaż podejrzewamy, że aby ją osiągnąć, kamerka lekko rozciąga obraz, ponieważ w sporym przybliżeniu bywa on rozmyty. Mimo to Arlo Ultra oferuje najlepszą jakość w teście i jedną z najlepszych, z jakimi spotkaliśmy się w tego typu sprzęcie. Możesz skonfigurować kamerkę tak, aby rejestrowała różne pola widzenia – od standardowego widoku bez zniekształceń, aż po 180° z efektem rybiego oka. HDR dba o to, żeby nagrania były ostre i kolorowe. Gdy testowaliśmy tryby nagrywania podczas zapadania zmierzchu, Arlo działał w trybie dziennym 20 minut dłużej niż konkurenci, przełączając się na noktowizję dopiero wtedy, gdy było bardzo ciemno. Również w nocy obraz jest wyraźny i szczegółowy, obejmujący spory obszar nawet pomimo braku obecnego w kamerkach Swann układu podczerwonych diod LED.

Otrzymasz stosowną notyfikację, na przykład „człowiek” czy „zwierzę”

Wykrywanie ruchu to kolejny mocny punkt Arlo Ultra. System szybko wykrywa poruszające się obiekty, ale także potrafi rozpoznać, co jest źródłem ruchu. W zależności od tego, co zobaczy kamerka, otrzymasz stosowną notyfikację, na przykład „człowiek” czy „zwierzę” – rozróżnienie pomiędzy poruszającymi się ludźmi i kotami nie stanowiło dla niej problemu. Jeśli umieścisz Arlo przed drzwiami wejściowymi, możesz natomiast skorzystać z algorytmu wykrywania przesyłek, który poinformuje cię o pakunkach zostawionych przed domem. Korzystanie z kamerek w opcjonalnym trybie przewodowym pozwala na zdefiniowanie obszarów, na których wykrywanie ruchu będzie aktywne – urządzenia zignorują jakiekolwiek ruchy poza nimi, na przykład samochody jadące po drodze za oknem.

Największym minusem Arlo jest cena – oprócz kamerki i huba warto wykupić także abonament pozwalający na trzymanie nagrań w chmurze. Dodatkowe kamerki również kosztują sporo, bo 1 100 PLN, ale możesz mieć pewność, że płacisz za produkt najwyższej jakości.

SPRZĘT 03: D-Link mydlink Pro

D-Link proponuje ciekawy zestaw do domu – dwie kamerki plus hub w przystępnej cenie. Pojedyncze jednostki wyposażone są w wytrzymały akumulator, który starcza na kilka miesięcy pracy, dzięki czemu nie trzeba ich zbyt często ładować.

Jakość nagrań oceniamy pozytywnie. Co prawda obraz wydaje się ciemniejszy niż w przypadku konkurencji, ale mydlink Pro zachowuje wszystkie niezbędne detale, zarówno w nocy, jak i w dzień. Gdy na dworze jest jasno, kamerki mają tendencję do „przepalania” cieni i wybielania dużych, jasnych powierzchni, na przykład nieba. Nie zaburza to jednak wykrywania poruszających się pod światło obiektów. Podobnie wygląda sprawa nagrań zarejestrowanych po zmierzchu – owszem, obraz jest ciemny i smutny, ale wyraźny. Jedynym minusem jest dość mały zasięg nocnej wizji. Przydałaby się również opcja ustawiania ekspozycji, na przykład w aplikacji, która pozwoliłaby podkręcić jasność wideo.

Aplikacja mydlink oferuje dość mało. Widać, że D-Link starał się uczynić ją jak najbardziej funkcjonalną, a opcja jednoczesnego wyświetlania podglądu na żywo z czterech kamer jest niezwykle przydatna. Szkoda tylko, że design apki to klasyczny przerost formy nad treścią – zdjęcia nowoczesnych mieszkań w tle, słabo obracające się kółka sterowania i nie do końca wyjaśnione opcje nie pozostawiają po sobie dobrego wrażenia. Przekopywanie się przez menu jest powolne, a w systemach bezpieczeństwa liczy się przecież szybkość. Włączanie strumieniowania z kamerki również zajmuje kilka sekund; czasami aby nawiązać połączenie, trzeba nawet zresetować aplikację.

Opcja jednoczesnego podglądu na żywo z czterech kamer jest przydatna

Ponarzekaliśmy już na mydlink Pro, więc czas powiedzieć parę słów o jej zaletach. Konfiguracja systemu jest najprostsza w teście, a centralny hub ma wiele dodatkowych funkcjonalności – zapisuje kopię zapasową na karcie microSD lub dysku twardym podłączonym do portu USB i przepłasza intruzów za pomocą syreny o głośności 100 dB, którą można usłyszeć nawet z zewnątrz. Kamerki można zamontować w ogrodzie – wodoodporność klasy IP65 chroni je przed przypadkowym zamoczeniem – na silnym, magnetycznym uchwycie lub standardowym ramieniu z wysięgnikiem.

W podstawowym zestawie D-Link mydlink Pro znajdziesz dwa urządzenia, ale możesz rozbudować system o kolejne jednostki. Pojedyncza kamerka kosztuje 850 PLN, czyli znacznie mniej niż propozycja Arlo.

Werdykt

#1 ARLO ULTRA 83 /100

Plusy Obraz HDR w wysokiej rozdzielczości, ostry, jasny i kolorowy. Szybka, niezawodna łączność. Całości dopełnia wygodna w obsłudze, funkcjonalna aplikacja.

Minusy Arlo Ultra to spora inwestycja. Dla wielu osób nawet zestaw podstawowy będzie zbyt drogi, a co dopiero dodatkowe kamery i akcesoria.

Podsumowując Ile kosztuje twoje bezpieczeństwo? Jeśli szukasz kamerki do podglądania tego, co robią twoje zwierzęta domowe, wybierz inny system, ale osoby wymagające profesjonalnych rozwiązań będą zachwycone.

#2 D-LINK MYDLINK PRO WIRE-FREE 78 /100

Plusy Dokładny system wykrywania ruchu z ostrym obrazem i inteligentnym hubem.

Minusy Nagrania są ostre, ale smutne i ciemne – nie jest to jakość HDR. Niezbyt przemyślana aplikacja.

Podsumowując mydlink Pro to przyjazna dla użytkownika, tańsza alternatywa dla Ultra.

#3 SWANN WIRE-FREE 75 /100

Plusy Niska cena i bardzo dobra jakość nagrywania.

Minusy Słabe, niestabilne mocowanie magnetyczne. Od czasu do czasu występują problemy z łącznością.

Podsumowując Coś dla miłośników rozwiązań budżetowych – pełen system bezpieczeństwa za stosunkowo niewiele.