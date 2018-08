Nvidia Turing – nowa, wydajna architektura kart graficznych

Renderowany na żywo ray tracing przez długi czas był technologią tak zaawansowaną, że żadna obecna na rynku komercyjna karta graficzna nie potrafiła go udźwignąć. Aby zastosować go w praktyce potrzebna była zupełnie nowa architektura Turing. Nvidia właśnie zaprezentowała pierwsze podzespoły w niej wykonane.

Na początek wyjaśnijmy, czym jest ray tracing i dlaczego budzi tak wiele emocji wśród deweloperów gier i grafików komputerowych. Technologia ta symuluje ścieżkę, którą światło podąża w rzeczywistości z uwzględnieniem odbić i ugięć fal, interakcji z obiektami i innych czynników. Dzięki temu renderowany obraz jest realistyczny w różnych warunkach oświetlenia. Aby przeprowadzić to działanie w czasie rzeczywistym potrzeba jednak sporej mocy obliczeniowej zarezerwowanej głównie dla profesjonalnych kart graficznych. Do tej pory komercyjne GPU mogły w technologii ray tracingu co najwyżej generować trójwymiarowe modele.

Nowe karty graficzne od Nvidii wykonane w architekturze Turing posiadają specjalne rdzenie RT Core odpowiedzialne za renderowanie interakcji światła z obiektami. Póki co zaprezentowano trzy karty: Quadro RTX 5000, Quadro RTX 6000 i najpotężniejszą, Quadro RTX 8000. Ta ostatnia posiada niesamowite 48 GB pamięci GDDR6 RAM, możliwość podłączenia do headsetu rzeczywistości wirtualnej za pomocą USB-C w standardzie VirtualLink oraz sparowania dwóch kart za pomocą interfejsu NVLink. Będzie ona kosztowała zatrważające 10 000 USD (ok. 37 700 PLN), ale nawet za najsłabszą w serii RTX 5000 klienci zapłacą 2 300 USD (8 700 PLN). Należy zauważyć, że karty te przeznaczone są do profesjonalnych zastosowań, głównie renderowania wysokiej jakości animacji i modeli 3D. Niewykluczone jednak, że już wkrótce nastąpi premiera kart gamingowych GeForce wykonanych w architekturze Turing, które pokażą nam, jak ray shifting zmieni oblicze gier wideo.