TEST: Samsung S95C

Technologia QD-OLED firmy Samsung od początku zapewniała bardzo jasny obraz i czyste kolory, ale nowa generacja obiecywała 40% wzrost szczytowej jasności do poziomu 1 400 nitów, a co za tym idzie robiący większe wrażenie efekt HDR. Jak w praktyce prezentuje się panel modelu S95C?

Faktycznie, gdy połączy się zwiększoną jasność nowego modelu z samoemisyjnymi pikselami OLED, które zapewniają atramentową czerń, szczegółowe cienie, większą precyzję i niewiarygodnie szerokie kąty widzenia – otrzymuje się telewizor, który poradzi sobie z każdą technologią wyświetlania. Jest to tym bardziej widoczne dzięki dodaniu szerokiej gamy kolorów, która obejmuje 100% standardu branżowego DCI-P3 dla HDR. S95C zapewnia naturalnie wyglądające kolory, precyzyjnie odwzorowując szczegóły, ale przede wszystkim zapewniając niezwykły poziom kontrastu. Co więcej, Samsung w trybie filmowym oferuje w S95C referencyjny poziom dokładności w HDR (a także w standardowym SDR). Telewizor obsługuje HDR10, HLG i HDR10+. Producent nadal nie oferuje natomiast Dolby Vision.

Bez wątpienia telewizor ten należy do najlepszych, jakie kiedykolwiek widzieliśmy pod względem wyświetlania HDR. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że S95C na nowo definiuje możliwości telewizora OLED, i chociaż telewizory LCD wciąż mogą zapewniać wyższy poziom jasności, po prostu nie mogą konkurować, jeśli chodzi o głęboką czerń generowaną przez propozycję Samsunga.

Neuronowy Procesor AI Quantum 4K tworzy obrazy 4K, które są pełne szczegółów, ale wolne od rozpraszających uwagę artefaktów. Czip może upscalować lub ulepszać zawartość o niższej rozdzielczości lub skompresowaną, z niezwykłą precyzją.

Płynność obrazu jest również doskonała, a filmy i seriale wyświetlane w 24p nie mają niepożądanych drgań i artefaktów. W razie potrzeby dostępne jest dodatkowe przetwarzanie do sportu oraz obsługa gier z wyższą częstotliwością odświeżania 144 Hz.

S95C wynosi QD-OLED na wyższy poziom dzięki panelowi drugiej generacji, który zapewnia 40% wzrost maksymalnej jasności

Samsung S95C wygląda olśniewająco dzięki niezwykle smukłej konstrukcji Infinity One, w której zastosowano panel o grubości zaledwie 10 mm na całej wysokości. Pomimo smukłych proporcji jakość wykonania jest doskonała, a całkowicie metalowa podstawa zapewnia solidne wsparcie. Ma również mniejszą powierzchnię, co pozwala zainstalować telewizor na węższej szafce, chociaż można go również zamontować na ścianie. W tym drugim przypadku będzie wyglądać niesamowicie dzięki supercienkiemu panelowi, z którego jeden wąski kabel prowadzić będzie do modułu One Connect, z którego z kolei wychodzić będą kolejne kable do urządzeń wejściowych. Jeśli używasz dołączonego stojaka, istnieje również możliwość przymocowania modułu z tyłu ekranu.

Cztery wejścia HDMI obsługują częstotliwości odświeżania do 144 Hz, VRR (Freesync Premium Pro i nieoficjalnie NVIDIA G-Sync) oraz ALLM, z opóźnieniem wejściowym wynoszącym 9,8 ms. Oprócz czterech wejść HDMI są też dostępne dwa porty USB 2.0, dwa tunery do transmisji naziemnej i satelitarnej, gniazdo CI, optyczne wyjście cyfrowe i port Ethernet. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, nie zabrakło Wi-Fi, Bluetooth i wsparcia dla Apple AirPlay 2. Przydatny Panel Gracza dostarcza informacji o ustawieniach, podczas gdy inteligentna platforma oparta na Tizen pozostaje responsywna i wszechstronna jak zawsze, ze wszystkimi głównymi aplikacjami do przesyłania strumieniowego.

Jeśli chodzi o inne opcje zdalne, dostępna jest aplikacja SmartThings, która nie tylko zapewnia pewien stopień kontroli, ale także ułatwia konfigurację, przeprowadzając krok po kroku przez cały proces.

S95C brzmi zaskakująco dobrze – to cud, że Samsungowi udało się w ogóle cokolwiek upchnąć w tak dyskretnej obudowie, nie mówiąc już o sześciu przetwornikach, sześciu głośnikach niskotonowych i 70 W wzmacniaczu. Funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem+ tworzy rozległą scenę dźwiękową z wyraźnymi dialogami i poczuciem przestrzenności. Dolby Atmos zapewnia również bardziej wciągające wrażenia dźwiękowe. Decydując się na model Samsunga, można skorzystać z Q Symphony – szybkiej integracji, która pozwoli na wykorzystanie razem głośników belki i telewizora.

Samsung S95C to rewolucja w dziedzinie QD-OLED w kwestii jasności HDR. Niemal bezbłędny obraz jest zwieńczony oszałamiającym designem, solidną jakością wykonania i użytecznym modułem One Connect z rozbudowaną łącznością. System dźwiękowy jest wyjątkowo dobry, biorąc pod uwagę przestrzeń dostępną dla głośników, a inteligentna platforma pozostaje wszechstronna. Mnóstwo funkcji gier nowej generacji dopełnia to, co jest jednym z najlepszych dostępnych telewizorów na rynku.

Specyfikacja