TEST: EZVIZ RS2

EZVIZ może nie jest marką, która automatycznie kojarzy się z robotami odkurzającymi, ale przyglądając się RS2, warto brać ją pod uwagę również w tej kategorii.

W przypadku swojego nowego produktu firma mogła z łatwością skopiować istniejące projekty lub po prostu stworzyć model budżetowy. Zamiast tego postawiła na innowacyjne podejście i stworzyła robota, który może automatycznie zmienić tryb i przejść ze zmywania podłóg na mokro do ich odkurzania.

Na pierwszy rzut oka EZVIZ RS2 wygląda podobnie do konkurencji, takiej jak Ecovacs Deebot T20 Omni, w komplecie z podwójnymi, okrągłymi nakładkami z mikrofibry do mopa. Jest tu jednak spora różnica: EZVIZ RS2 może automatycznie odpinać i ponownie podłączać nakładki do mopa w stacji dokującej, dzięki czemu może odkurzać dywany bez ryzyka zamoczenia.

Inne roboty mogą unosić nakładki do mopa, ale nadal nie poradzą sobie ze wszystkimi dywanami. Jedynym robotem, który oferuje podobny poziom wygody jest iRobot Roomba Combo j7+, wyposażony w ramię z nakładką z mikrofibry, które można podnieść i całkowicie schować.

Oprócz ładowarki robota, stacja dokująca ma dwa duże zbiorniki – jeden na czystą wodę, a drugi na brudną. Pojemniki można łatwo wyjąć w celu ponownego napełnienia lub opróżnienia. Gdy robot zakończy swoją pracę, gorące powietrze suszy nakładki mopujące, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

W zestawie z robotem EZVIZ otrzymujemy komplet zapasowych padów z mikrofibry, a także szczoteczkę do czyszczenia stacji dokującej, które można wygodnie przechowywać w schowku stacji. Dodatkowe nakładki mopujące powodują, że możemy ich używać wymiennie i kiedy potrzebne jest np. ich wypranie, nie musimy rezygnować ze zmywania podłóg na mokro.

Stacja dokująca nie opróżnia robota automatycznie, dlatego należy pamiętać o wykonaniu tej czynności ręcznie. To sprawia, że EZVIZ RS2 jest nieco mniej wygodny w użyciu niż niektórzy z jego konkurentów, ale oznacza też, że nie musisz kupować dodatkowych worków. O konieczności opróżnienia pojemnika na kurz użytkownik zostanie poinformowany w odpowiednim czasie z poziomu aplikacji. Ponadto EZVIZ zapowiada wprowadzenie na rynek robota RS20 Pro, który poza funkcjami posiadanymi przez RS2 będzie wyposażony w osobny pojemnik na kurz w swojej stacji, zatem znajdzie się również rozwiązanie dla osób poszukujących tej funkcji.

Poza tym robot ma rozwiązania obecne w high-endowych produktach innych marek. Wykorzystuje LiDAR do wyznaczania planu pomieszczenia, a ponadto ma kolorową kamerę o wysokiej rozdzielczości 2K z przodu, której używa do wykrywania obiektów, a także do zdalnego podglądu z kamery. Jeśli nie podoba ci się ryzyko utraty prywatności, w pudełku znajduje się naklejka zakrywająca obiektyw. Nie spowoduje to zaprzestania wykrywania obiektów, nadal działać będzie nawigacja laserowa 3D D-ToF.

Czas pracy baterii jest więcej niż wystarczający, aby poradzić sobie z dużym obszarem

Odwróć robota, a zobaczysz dwie boczne szczotki, dzięki którym robot będzie mógł zbliżyć się do krawędzi pomieszczenia pod dowolnym kątem.

Chociaż robot i stacja dokująca umożliwiają szybkie sterowanie, aby w pełni wykorzystać możliwości EZVIZ RS2, należy podłączyć go do Wi-Fi i aplikacji EZVIZ, dzięki której robot wykonuje wstępne mapowanie. W teście automatycznie odgadł, gdzie znajdują się pokoje w domu, chociaż mogłem też dzielić i łączyć obszary według własnego uznania. Ponadto można ustawić strefy bez mopowania, bez odkurzania i strefy zabronione. W większości aplikacja jest dość łatwa w użyciu. Domyślnym ustawieniem jest sprzątanie całego domu, ale można też polecić robotowi, aby posprzątał pojedynczy pokój lub obszar zaznaczony na mapie. Opcje czyszczenia obejmują wybór spośród czterech trybów mocy i trzech poziomów wody, a także możliwość czyszczenia każdego obszaru raz lub dwa razy. Istnieje również opcja ustawienia sposobu, w jaki robot sprząta: odkurzanie przed mopowaniem, naprzemiennie czy też tylko korzystając z jednej funkcji.

EZVIZ RS2 w większości przypadków jest sprawnym nawigatorem. Dzięki funkcji wykrywania dywanów nie będzie przejeżdżał po nich z założonymi nakładkami mopującymi. Oznacza to przy okazji, że aby rozpocząć pracę, stacja dokująca musi zostać umieszczona na twardej podłodze.

Poruszając się po domu, EZVIZ RS2 unikał wpadania na meble i upadku ze schodów. Chociaż kamera ma funkcję wykrywania obiektów, jest ona bardziej podstawowa niż ta zastosowana w iRobot Roomba Comba j7+.

Wydajność robota jest bardzo dobra, tak w przypadku klasycznego sprzątania, jak i przy krawędziach. W naszych testach podczas mopowania duże plamy błota były usuwane, ale widać było niewielkie ślady brudu po zakończeniu cyklu. Nie da się ukryć, że nie zrezygnujemy z okresowego czyszczenia twardych podłóg odpowiednim środkiem w okresie jesienno-zimowym – zwłaszcza, jeśli mamy małe dzieci.

Poziom hałasu robota nie jest nadmiernie wysoki, ponieważ nawet przy maksymalnej prędkości generuje hałas o natężeniu do 65 dB w trybie standardowym. Żywotność baterii podawana jest na maksymalnie 260 minut, chociaż mycie i odkurzanie skraca ten czas do maksymalnie 160 minut. W obu przypadkach czas pracy baterii jest więcej niż wystarczający, aby poradzić sobie z dużym obszarem i mieć zapas do czyszczenia punktowego.

EZVIZ RS2 nie jest najlepszym robotem sprzątającym, jaki istnieje, ale ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny, którego nie sposób nie docenić. Jego możliwości w zakresie mopowania są miłym dodatkiem do ogólnie solidnego rozwiązania w swojej kategorii cenowej.

Specyfikacja

CENA 3 299 PLN (od 12 marca model RS2 można kupić w promocyjnych cenach: od 12 do 23.03 za 2 499 PLN, od 25 do 31.03 za 2 699 PLN)

3 299 PLN (od 12 marca model RS2 można kupić w promocyjnych cenach: od 12 do 23.03 za 2 499 PLN, od 25 do 31.03 za 2 699 PLN) MAKSYMALNA MOC 4 000 Pa

4 000 Pa WYMIARY 365 x 365 x 103 mm (robot); 452 x 472 x 580 mm (stacja dokująca)

365 x 365 x 103 mm (robot); 452 x 472 x 580 mm (stacja dokująca) WAGA 4,6 kg (robot); 10 kg (stacja dokująca)