TEST: OnePlus Pad

OnePlus Pad to pierwsza wyprawa producenta smartfonów do segmentu tabletów. Balansuje ona między atrakcyjnością znaku towarowego OnePlus, czyli stosunkiem ceny do jakości, dając także mnóstwo mocy z kilkoma dodatkami. Czy może więc wkroczyć do tej przestrzeni i coś ugrać?

Jest kilka aspektów projektu OnePlus Pad, które naprawdę mi się podobają. Podobnie jak w obecnych iPadach ramki otaczające ekran są jednolite i mierzą 6,7 mm. To natychmiast dodaje równowagi podczas oglądania, przeglądania treści lub grania. Dodatkowo tył tabletu wykorzystuje atrakcyjny efekt szczotkowanego metalu.

Najważniejszą rzeczą jednak, która wyróżnia się w OnePlus Pad, jest fakt, że jego ekran jest nieco bardziej kwadratowy, niż ktokolwiek mógłby spodziewać się po tabletach z Androidem. Dzięki współczynnikowi proporcji 7:5 lepiej nadaje się do prezentowania zdjęć i edytowania dokumentów niż do kinowych treści panoramicznych.

To zaskakujący i odważny ruch ze strony OnePlusa. Wielu użytkowników kupuje tablety przede wszystkim do oglądania treści VOD, a OnePlus Pad to raczej urządzenie do działań produktywnych, niż konsumowania wideo. Jego bardziej przysadzisty współczynnik proporcji niż u konkurentów wyświetla grubsze czarne paski nad i pod filmem. Z drugiej strony, jeśli ktoś chce tablet multimedialny, może kupić o połowę tańszy OPPO Pad Air.

Proporcje mogą natomiast wzbudzić zainteresowanie twórców treści. Przy 11,61 calach tablet ma duży ekran, który w połączeniu z rozdzielczością 2800×2000 px jest również ładny i ostry.

Chociaż marzyłoby się, by był to OLED, ekran LCD ma kilka sztuczek w rękawie. Po pierwsze, jego częstotliwość odświeżania to 144 Hz. Pozwala to na superpłynność. Po drugie, tablet rozjaśnia się do 500 nitów, co jest bardzo przyzwoite jak na ekran tej skali.

OnePlus z łatwością pokonuje pod względem mocy np. dwukrotnie od niego droższego (!) Samsunga Galaxy Tab S8

OnePlus Pad to też jeden z najpotężniejszych tabletów, jakie można dostać w swojej cenie. Dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 9000 doskonale nadaje się do grania, zadań produktywnych, a nawet radzi sobie z edycją wideo 4K w aplikacjach takich jak Lumafusion. Porównując go z konkurencją, OnePlus z łatwością pokonuje pod względem mocy np. dwukrotnie od niego droższego (!) Samsunga Galaxy Tab S8.

Producent dostosował działanie Androida za pomocą OxygenOS 13.1, więc jeśli masz też smartfona OnePlus, wszystko będzie wyglądać znajomo. Szkoda, że zabrakło optymalizacji piórka dla interfejsu głównego. Podczas gdy Apple oferuje rewelacyjne wrażenia z pisania odręcznego, dodając różne ułatwienia i funkcje, OnePlus Stylo (439 PLN) wnosi bardzo niewiele do UI, o ile nie korzysta się z aplikacji do rysowania lub robienia notatek. Lepiej jest w przypadku etui Folio Case (259 PLN) i klawiatury Magnetic QWERTY Keyboard (659 PLN), które pomogą złożyć ultraprzenośny sprzęt do pracy o wadze wciąż niewiele przekraczającej pół kilograma.

OnePlus Pad ma tylko jedną wersję pojemnościową 128 GB, a ponieważ nie ma slotu na karty microSD, nie można jej rozszerzyć. Chmura górą? Może. Ale data hoarderzy tego nie zaaprobują.

Podobnie jak w przypadku większości tabletów, tylny aparat OnePlus Pad o rozdzielczości 13 Mp po prostu jest i może zrobić zdjęcie, jeśli akurat nie masz pod ręką smartfona, ale mam nadzieję, że nie planowałeś strzelać nim fotek na wakacjach.

Dzięki ogromnemu ogniwu 9 510 mAh, bateria OnePlus Pada starcza na długo, wyczerpując zaledwie około 10% po ponad godzinnym odtwarzaniu wideo. Choć w pudełku nie ma kostki do kontaktu, tablet obsługuje szybkie ładowanie 67 W SuperVOOC, tak jak smartfony OnePlus i OPPO. Jeśli tylko zatem podłączysz urządzenie do zgodnej ładowarki, OnePlus Pada naładujesz o 21% w ciągu 30 minut i do 100% w ciągu 80 minut. Nieźle jak na tablet o tak dużej baterii.

Pomysł OnePlusa na tablet jest bardzo konkretny. To urządzenie dla maniaków produktywności, którzy chcą tego typu urządzenia opartego na Androidzie. Nie jest tak dobry do konsumpcji multimediów, ale biorąc pod uwagę jego cenę, wydajność, jakość ekranu i potencjał, jaki może zagwarantować swojemu targetowi, nie pomylisz się, zabierając go do torby.

Specyfikacja