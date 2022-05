ASUS prezentuje linię Zenbooków na 2022 rok

Firma ASUS zaprezentowała dziś nową linię swoich laptopów z serii Zenbook Pro i Zenbook S na 2022 rok w ramach prezentacji pod hasłem The Pinnacle of Performance.

Szeroka oferta nowych laptopów Zenbook Pro i Zenbook S obejmuje modele standardowe, konwertowalne i warianty dysponujące dwoma ekranami o przekątnej od 13 cali do 17,3 cala. Wszystkie charakteryzują się nowoczesnym wyglądem i wykorzystują najnowsze procesory wysokiej wydajności Intel Core z serii H 12. generacji lub procesory AMD Ryzen 6000 z serii H, układy graficzne GeForce RTX z serii 30XX w wersji mobilnej wraz z korzyściami ekosystemu NVIDIA Studio, a ponadto gamę innowacyjnych rozwiązań zwiększających wydajność i produktywność.

Serie laptopów klasy premium Zenbook Pro i Zenbook S na 2022 rok charakteryzują się całkowicie nowym, stylowym wyglądem „nowoczesny Zen”. Zapewnia to minimalistyczny, a zarazem wyrafinowany wygląd, z nowymi detalami, takimi jak schodkowe krawędzie z diamentowym szlifem oraz logo na pokrywie z nowym monogramem „A” marki ASUS.

Najwydajniejszy Zenbook w historii: Zenbook Pro 16X OLED

Flagowym modelem najnowszej linii jest Zenbook Pro 16X OLED, bezkompromisowy laptop dla twórców treści z wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które zostały zaprojektowane od kątem wspomagania kreatywnej pracy w trakcie podróży, w tym mechanizmem AAS Ultra zapewniającym maksymalną możliwą wydajność. Dysponujący wyjątkową mocą obliczeniową i wydajnością Zenbook 16X OLED wyróżnia się obudową wykonaną z jednego kawałka tworzywa i ważącą 2,4 kg. W celu zapewnienia solidności konstrukcji obudowa tego modelu wytwarzana jest metodą obróbki CNC z ogromnie wytrzymałego stopu aluminium z serii 6000 o klasie lotniczej i ma grubość zaledwie 16,9 mm.

Zenbook Pro 16X OLED to laptop dysponujący certyfikacją NVIDIA Studio, wyposażony w procesor Intel Core i9 12900H 12. generacji oraz procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 w wersji laptopowej. Nowy system chłodzenia ASUS IceCool Pro wykorzystuje dwa ciche wentylatory IceBlades. Akumulator o wysokiej pojemności 96 Wh zapewnia do 10 godzin autonomicznej pracy. Laptop wyposażono ekran OLED 16:10 16″ 4K HDR 60 Hz o jasności 550 nitów z Dolby Vision. Dysponuje on również certyfikacją PANTONE, oferuje 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 klasy kinowej, a także ma certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500.

Dwa ekrany, teraz w ulepszonym wydaniu: Zenbook Pro 14 Duo OLED

Nowy Zenbook Pro 14 Duo OLED to ogromnie wydajny, a zarazem kompaktowy laptop z dwoma ekranami do pracy twórczej, który jest także pierwszym na świecie 14,5-calowym laptopem dysponującym ekranem OLED 2,8K 120Hz. Wyposażony w większy i jaśniejszy dodatkowy ekran dotykowy ScreenPad Plus nowej generacji o przekątnej 12,7 cala – w połączeniu z konstrukcją z mechanizmem automatycznego nachylania AAS Ultra, poprawia zarówno efektywność chłodzenia, jak i ergonomię.

Zenbook Pro 14 Duo OLED to maszyna z certyfikatem Intel Evo. Flagowy procesor w wersji 12. generacji Intel Core i9 12900H i karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti są teraz chłodzone w celu zapewnienia ekstremalnej wydajności – aż do 85W łącznego współczynnika TDP. Efekty wizualne klasy studyjnej zapewnia główny ekran dotykowy 2,8K OLED HDR 16:10 Dolby Vision o częstotliwości odświeżania 120 Hz, zwiększonej jasności szczytowej na poziomie 500 nitów, z certyfikacją PANTONE i 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 DCI klasy kinowej.

Seria Zenbook Pro

Dodatkowo do modeli flagowych, 14,5-calowego i 16-calowego z serii Zenbook Pro dołącza również nowy, 15,6-calowy laptop konwertowalny Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) oraz laptop Zenbook Pro 17 (UM6702), który jest pierwszym 17,3-calowym modelem z linii Zenbook. Seria Zenbook Pro oferuje użytkownikom najwyższą moc obliczeniową w kompaktowej i eleganckiej obudowie.

Seria Zenbook S

Seria ultrasmukłych i ultralekkich laptopów Zenbook S również została rozszerzona o dwa nowe 13,3-calowe modele zaprojektowane z myślą o maksymalnej mobilności: konwertowalny Zenbook S 13 Flip OLED oraz Zenbook S 13 OLED – najlżejszy na świecie laptop z 13,3-calowym ekranem OLED. Dzięki wszechstronnemu zawiasowi ErgoLift 360° Zenbook S 13 Flip OLED umożliwia użytkownikom pracę lub rozrywkę przy dowolnie wybranym ustawieniu: w trybie laptopa, „namiotu”, „na podstawce”, w trybie tabletu – lub dowolnym ustawieniu pośrednim. Urządzenie waży zaledwie 1,1kg i ma grubość 14,9mm, co zapewnia komfortowe użytkowanie mobilne. Pracą zarządza zintegrowany procesor Intel Core i7 12. generacji, długi czas pracy zapewnia akumulator o pojemności 67 Wh. Konfiguracji dopełniają trzy porty Thunderbolt 4 USB-C, a także czytnik kart microSD.