Kiedy MOVA o porządkach

Czasy ręcznego sprzątania – wstępnego zamiatania i zmywania na mokro, dokładnego froterowania podłóg, trzepania dywanów minęły bezpowrotnie. Nie jest to tylko pokoleniowa zmiana, ale przede wszystkim postęp technologiczny, który pozwala na wykorzystanie urządzeń, które są w stanie te czynności wykonać za nas – bardziej efektywnie i bez nadzoru.

Segment autonomicznych robotów sprzątających i odkurzaczy bezprzewodowych w ostatnich miesiącach przeżywa ożywiony rozkwit, a wielu producentów stara się zaspokoić wszelkie potrzeby właścicieli domów i mieszkań. Godną uwagi jest marka urządzeń do sprzątania MOVA, która należy do Dreame Technology. Łączy ona zaawansowaną technologię z filozofią „smart living”, oferując produkty, które mają poprawić jakość życia domowników poprzez efektywne i inteligentne rozwiązania do utrzymania czystości w naszej przestrzeni.

W ofercie MOVA znaleźć można automatyczne odkurzacze, także te, które są wyposażone w nakładkę mopującą do zmywania podłóg na mokro. Użytkownicy mogą wybierać wersje bardziej podstawowe oraz te wyposażone w staje ładująco-oczyszczające, które gwarantują swobodę działania i autonomię nawet przez kilkadziesiąt dni. Warto jednak podkreślić, że urządzenia MOVA mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny, a to oznacza, że każdy może pozwolić sobie na zakup takiego pomocnika bez rujnowania domowego budżetu. Jednak przechodząc do wyboru konkretnego rodzaju urządzenia, na co zwrócić uwagę, który wariant będzie odpowiedni do małego mieszkania lub do przestrzeni, w której mieszkają także zwierzęta? Kiedy zdecydować się na urządzenie odkurzająco-mopujące? Oto kilka wskazówek, które pozwolą na dobór rozwiązania spełniającego nasze oczekiwania, ale i idealnie pasującego do stylu życia.

Powiedzmy sobie to wprost – autonomiczny odkurzacz sprawdzi się w każdym mieszkaniu, bez względu na jego metraż oraz mieszkańców. Jedynie wybór konkretnego modelu przyspieszy jego pracę oraz zwiększy komfort użytkowników. Wszystkie modele z oferty MOVA wyposażone są w najnowsze technologie pozwalające na mapowanie mieszkania i opracowanie najbardziej efektywnych przejazdów oczyszczających podłogi. Każdego robota możemy zatem zaprogramować z poziomu aplikacji, aby pracował podczas naszej nieobecności lub wezwać do posprzątania rozsypanego w kuchni cukru. Możemy wyznaczyć mu obszar, po którym powinien się poruszać i oznaczyć strefy zakazane. Możliwość zdalnego sterowania z pewnością przypadnie do gustu osobom, które chcą efektywnie wykorzystać autonomiczność robota i wrócić po pracy do wysprzątanego domu.

Roboty wyposażone są w kamery oraz system rozpoznawania przeszkód – nie ma więc obawy o zniszczenie mebli bądź uszkodzenie samej jednostki sprzątającej. Co więcej, mają one czujniki rozpoznawania dywanów, które pozwalają automatycznie zwiększyć moc urządzenia, aby dokładnie odkurzyć nawet te dywany o długim włosiu. Czujnik ten przydatny jest również w przypadku modeli z nakładkami do mopowania – pozwalają one uniknąć zmoczenia wykładzin i dywanów. Zatem bez względu na to czy w mieszkaniu więcej jest podłóg twardych czy tych wyłożonych dywanami nie powinniśmy obawiać się robota odkurzająco-mopującego.

Bardzo ważną z punktu widzenia właścicieli zwierząt jest moc ssania oraz konstrukcja szczotek zbierających nieczystości. MOVA oferuje rozwiązania, które precyzyjnie zagarniają włosy i sierść czworonogów, a dzięki wykorzystaniu silikonowej, szczotki o kształcie walca zapobiegają plątaniu się włosów i eliminują konieczność czyszczenia tego elementu. Przewagą automatycznych robotów nad ręcznymi metodami sprzątania jest także precyzja i zbieranie nawet najmniejszych cząstek brudu, co więcej są one gromadzone w szczelnych workach i pojemnikach, aby nie przysparzać problemów alergikom.

POZIOM: Podstawowe porządki

Przygodę z inteligentnymi robotami sprzątającymi warto rozpocząć od serii MOVA E20 – w jej skład wchodzą modele E20 oraz E20 Plus. Zostały one bardzo dobrze wycenione i wyposażone w zestaw funkcji i technologii, które codzienne obowiązki zamienią w niezobowiązujące czynności w tle. Podstawą jest technologia Smart Pathfinder z laserem LDS, która umożliwia precyzyjne mapowanie mieszkania. Oba modele oferują dość wysoką moc ssania 5 000 Pa, zapewniającą skuteczne usuwanie zabrudzeń z różnych rodzajów powierzchni. Warto docenić kompaktowe wymiary jednostki sprzątającej 320 x 96 mm i zdolności pokonywania przeszkód o wysokości do 18 mm. Dzięki temu MOVA E20 i E20 Plus z łatwością mogą poruszać się po całym domu, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc.

Oba modele łączą funkcje odkurzania i mopowania i zostały wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 245 ml oraz trzy poziomy regulacji przepływu wody. Standardowy zasobnik na kurz o pojemności 330 mm odpowiada z kolei za efektywne gromadzenie nieczystości bez konieczności częstego opróżniania. Dodatkowo robot MOVA E20 Plus wyposażony jest w stację dokującą z funkcją automatycznego opróżniania, która może pomieścić do 4 litrów kurzu, co przekłada się nawet na 90 dni bezobsługowego sprzątania. Stacja wykorzystuje technologię DualBoost 2.0, która maksymalizuje wydajność zbierania kurzu i usuwania nieprzyjemnych zapachów. Dzięki temu nawet drobne cząsteczki pozostają w jego wnętrzu, a nie w powietrzu unoszącym się w pomieszczeniu.

Wybór urządzenia 2w1 umożliwia nie tylko odkurzanie podłóg na sucho, ale i odświeżenie ich na mokro podczas jednego przejazdu

Gwarancją wydajnej pracy MOVA E20 i MOVA E20 Plus jest akumulator o pojemności 3 200 mAh, który pozwala na pracę robota do 260 minut na jednym ładowaniu. Wartość ta przekłada się na wyczyszczenie powierzchni do 175 m². Efektywność sprzątania zapewnia szczotka główna w kształcie litery V, która skutecznie zbiera zanieczyszczenia, a płaska nakładka mopująca gwarantuje dokładne oczyszczenie podłogi na mokro.

Roboty serii E20 oferują zaawansowane funkcje sterowania poprzez aplikację mobilną. Użytkownicy mogą tworzyć i zapisywać do 3 map pomieszczeń, definiować strefy bez mopowania oraz ustawiać wirtualne granice, których urządzenie nie będzie przekraczać. Roboty są również kompatybilne z popularnymi asystentami głosowymi Siri, Alexa i Google Home, co zwiększa wygodę ich użytkowania.

MOVA E20 (sugerowana cena 869 PLN)

MOVA E20 Plus (sugerowana cena 1 299 PLN)

POZIOM: Gruntowne odświeżanie

Seria MOVA S10 składa się z dwóch modeli S10 oraz S10 PLUS i została zaprojektowana z myślą o codziennym sprzątaniu na sucho i mokro. W przypadku tego pierwszego zadania wyjątkowo pomocny jest system RoboSwing, dzięki któremu MOVA S10/S10 PLUS sprząta przy krawędziach, nawet w ciasnych zakamarkach. Dodatkowo szczotki przechwytują około 99,7% cząstek o wielkości do 0,3 mikrona, co powoduje, że nie tylko podłogi są wolne od nieczystości, ale także powietrze. Z kolei system mopowania VibroTurbo eliminuje trudne plamy i zaschnięte zabrudzenia z prędkością 3500 ruchów na minutę. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty w każdym cyklu sprzątania. Robot jest w stanie pokonać progi do około 2 cm, więc bez problemu wjedzie na gruby dywan, a kiedy rozpozna miękką powierzchnię, automatycznie zwiększy moc ssania, aby nawet długie włosie zostało perfekcyjnie odkurzone. Warto również podkreślić, że ultradźwiękowy czujnik umożliwia automatyczne uniesienie mopa o 7 mm, by chronić dywany przed wilgocią. Ważnym parametrem jest moc ssania. W przypadku MOVA S10 i S10 PLUS wynosi ona do 7 000 Pa, a to oznacza, że odkurzacz bez trudu usuwa brud z podłóg twardych i miękkich, a także szczelin między deskami czy płytkami.

Inteligentne technologie pozwalają zbierać ponad 99% zanieczyszczeń, których nie są w stanie usunąć tradycyjne narzędzia do sprzątania

Roboty serii MOVA S10 korzystają z inteligentnej technologii Pathfinder, która pozwala precyzyjnie mapować pomieszczenia. Z kolei funkcji unikania przeszkód 3DAdapt zapewnia szybkie i bezpieczne rezultaty podczas każdej sesji sprzątania bez obawy o rozbijanie się robota o porozrzucane na podłodze zabawki czy książki.

Żywotność urządzenia gwarantuje akumulator o pojemności 5 200 mAh, który umożliwia do 260 minut odkurzania w trybie cichym, do 280 minut mopowania w trybie cichym lub do 180 minut jednoczesnego odkurzania i mopowania w tym trybie. Warto podkreślić zatem, że średnio MOVA S10 jest w stanie posprzątać nawet do 175 m² na jednym ładowaniu. Model MOVA S10 został wyposażony w 470 ml pojemnik na brud oraz zbiornik na wodę o pojemności 300 ml. Wersja MOVA S10 PLUS w zestawie ze stacją ładującą ma 350 ml zasobnik na nieczystości oraz zbiornik na wodę o pojemności 300 ml. Zaletą modelu ze stacją jest bezdotykowy system zbierania kurzu DualBoost 2.0, który umożliwia całkowicie automatyczne opróżnianie pojemnika robota sprzątającego MOVA S10 Plus do worka gromadzącego kurz o pojemności 4 litrów. Taka wielkość wystarcza na nawet 90 dni codziennego sprzątania, bez konieczności stałego sprawdzania jego zapełnienia.

Pełną autonomiczność robota można zaprogramować przy pomocy edytowalnych trybów sprzątania, schematu i czasu pracy. Możemy utworzyć aż 4 oddzielne mapy pięter, ustawić strefy bez mopowania czy wirtualne ściany, aby mieć pod kontrolą pracę robota sprzątającego MOVA S10 lub MOVA S10 Plus. Urządzenia współpracują również z asystentami głosowym, więc można im wydawać proste polecenia przy pomocy Siri, Aleksy czy Google Home.

MOVA S10 (sugerowana cena 1 299 PLN)

MOVA S10 PLUS (sugerowana cena 1 749 PLN)

POZIOM: Pogromca uciążliwych plam

Kiedy w naszym mieszkaniu jest więcej twardych podłóg i zależy nam na ich stałym oczyszczaniu na mokro warto wybrać model MOVA E30 Ultra. Podobnie jak inne modele robotów MOVA łączy on odkurzanie i mopowania, ale sekretem E30 Ultra są dwa obracające się z prędkością 180 obrotów na minutę pady, które są w stanie usunąć mocne i zaschnięte zabrudzenia. Jest to możliwe dzięki technologii DuoSrub, która pozwala na wysokowydajną pracę pod ciśnieniem okrągłych mopów. Takie rozwiązanie umożliwia niemal ścieranie lepkich plam, starych zanieczyszczeń czy resztek jedzenia. Co więcej, MOVA E30 Ultra ma w zestawie stację ładująco-oczyszczającą, która dba o konserwację padów mopujących. Zamontowana jest specjalna płytka, która oczyszcza mokre nakładki, ale także suszy je ciepłym powietrzem, aby zapobiegać pleśni i nieprzyjemnym zapachom. I wszystko to odbywa się automatycznie bez naszej ingerencji. Warto zaznaczyć, że we wnętrzu stacji znajduje się pojemnik na kurz o pojemności 3,2 litra, który pozwala na 75 dni bez konieczności opróżniania. Urządzenie ma także 4,5 l zbiornik na wodę czystą oraz zbiornik na wodę brudną o pojemności 4 litrów.

Szorowanie zaschniętych plam i dbałość o higienicznie czyste podłogi nie byłyby możliwe bez technologii DuoSrub

Jeśli chodzi o odkurzanie, robot wykorzystuje technologię Vormax i ma moc ssania na poziomie 7 000 Pa. Dodatkowo technologia RoboSwing sprawia, że MOVA E30 Ultra sprząta dokładnie również przy krawędziach i to te najdrobniejsze okruszki, a nie tylko większe ziarenka piasku czy kłębki kurzu. Robot sprzątający poradzi sobie z trudno dostępnymi miejscami, zapewniając zautomatyzowane czyszczenie od krawędzi do krawędzi, aby uzyskać idealne rezultaty w całym domu. MOVA E30 Ultra inteligentnie porusza się wokół wykrytych na swojej drodze obiektów, dzięki czemu sprawdzi się także w pomieszczeniach o skomplikowanym układzie mebli, a odpowiedzialny jest za to system unikania przeszkód 3D Adapt, który wykorzystuje czujniki laserowe do wykrywania i omijania obiektów. Takie rozwiązanie minimalizuje kolizje i zapewnia nieprzerwane sprzątanie, co przekłada się na efektywność cykli sprzątania. Robot jest także wyposażony w ultradźwiękowy czujnik rozpoznawania dywanów – z jednej strony pozwala on na zwiększenie mocy, kiedy robot wjedzie na miękką powierzchnię, aby dokładnie odświeżyć nawet długie i gęste poszycie, a z drugiej umożliwia on uniesienie padów mopujących na wysokość 10,5 mm, aby nie zamoczyć wykładziny czy dywanu.

Dobrą informacja dla właścicieli zwierząt jest identyfikacja mebli naszych pupili i skanowanie obszarów, w których przebywają zwierzęta. Funkcje te pozwalają na zbieranie kurzu w tych miejscach i skutecznie usuwać sierść i włosy psów czy kotów.

MOVA E30 Ultra ma mocną baterię o pojemności 5200 mAh i oferuje ładowanie o 30% szybsze niż w przypadku pozostałych modeli. Ta zaawansowana technologia sprawia, że ​ robot jest szybko gotowy do następnej sesji sprzątania, a jeśli zabraknie mu energii podczas sesji sprzątania podjedzie do stacji, naładuje akumulator i powróci dokładnie do miejsca, w którym przerwał swoją pracę.

MOVA E30 Ultra (sugerowana cena 1 999 PLN)

POZIOM: Ekspert czystości

Roboty oznaczone MOVA P10 to prawdziwe kombajny w zakresie sprzątania. Wyróżnia je technologia ssania Vormax gwarantująca moc 8 300 Pa dla modelu MOVA P10 Ultra oraz aż 13 000 Pa dla MOVA P10 Pro Ultra. Dodatkowo system automatycznie dostosowuje siłę ssania z 5-poziomową, precyzyjną regulacją. Urządzenie jest również kompatybilne z opcjonalną szczotką Anti-Tangle TriCut, która skutecznie zbiera włosy i sierść.

Drugą zaletą urządzenia jest technologia MopExtend, zapewniająca efektywność czyszczenia na mokro. Pozwala ona dotrzeć pod meble na głębokość do 4 cm, a system unoszenia mopa na wysokość 10,5 mm chroni dywany przed zamoczeniem. Dopracowana została również regulacja wilgotności mopa z 32-poziomową skalą tak, aby nakładka była zwilżona dokładnie tak mocno, jak wymagają tego zabrudzenia. Pomocny jest również system detekcji zabrudzeń Single Spectral, który automatycznie wykrywa plamy i opracowuje strategię czyszczenia od delikatnych i świeżych zabrudzeń, aż po zaschnięte, lepkie zanieczyszczenia.

Robot opracowuje strategię usuwania zabrudzeń, wybiera moc ssania i reguluje wilgotność mopa, aby precyzyjnie oczyścić każdą powierzchnię

Walorem urządzenia jest także stacja dokująca z workiem na kurz o pojemności 3,2 litra – robot może pracować do 75 dni bez konieczności jego opróżniania. System 6-in-1 wspiera auto-konserwację robota i gwarantuje automatyczne opróżnianie zasobnika z nieczystościami, mycie mopa gorącą wodą (60°C), jego suszenie, a także uzupełnianie wody (zbiornik 4.5L i 4L na brudną wodę) oraz dozowanie detergentu, które niedostępne jest u żadnego z konkurencyjnych robotów.

MOVA P10 Ultra i MOVA P10 Pro Ultra oferują długi czas pracy i jest to możliwe dzięki akumulatorowi o pojemności 5200 mAh. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń MOVA, wykorzystywany jest system nawigacji połączony z technologią LDS (Laser Distance Sensor) dla precyzyjnego omijania przeszkód. Udogodnieniem jest światło strukturalne 3D z dodatkowym oświetleniem LED, które pozwala robotowi na dokładne mapowanie i nawigację nawet w ciemnych pomieszczeniach.

Roboty MOVA P10 Pro Ultra i MOVA P10 Pro Ultra można w prosty sposób kontrolować przy pomocą aplikacji mobilnej, a wbudowany system sterowania głosowego pozwala na komunikację z asystentami Siri, Alexa i Google Home.

MOVA P10 Ultra (sugerowana cena 3 049 PLN)

MOVA P10 Pro Ultra (sugerowana cena 3 479 PLN)

Przyjemność zakupów na Black Friday!

Producent bierze cenowego byka za rogi i w dniach od 18 listopada do 2 grudnia obniża ceny swoich produktów. Od poniedziałku możecie skorzystać z atrakcyjnych promocji:

MOVA E20 (sugerowana cena katalogowa – 869 PLN) – promocja -15% (w sprzedaży pod koniec listopada)

MOVA E20 Plus (sugerowana cena katalogowa – 1299 PLN) – promocja -15% (w sprzedaży pod koniec listopada)

MOVA S10 Plus (sugerowana cena katalogowa – 1 749 PLN) – promocja na BF -20%

MOVA E30 Ultra (sugerowana cena katalogowa – 1999 PLN) – promocja na BF -13% (w przypadku tego modelu, promocja rozpocznie się 29 listopada i skończy 2 grudnia, gdzie dodatkowo będzie można otrzymać darmowy pakiet akcesoriów [oferta limitowana])

Roboty w promocyjnych cenach można kupić w RTVEuroAGD, Media Expert, MaxElektro, al.to oraz na platformie Allegro.