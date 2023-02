RØDE wprowadza na rynek słuchawki NTH-100 w wersji z mikrofonem

Firma RØDE dodaje do portfolio nową edycję wielokrotnie nagradzanych słuchawek NTH-100, NTH-100M. Cieszące się powszechnym uznaniem NTH-100 były długo wyczekiwanym debiutem RØDE na rynku słuchawek i od tego czasu zostały ugruntowane jako nowoczesny klasyk dzięki wyjątkowej jakości dźwięku, innowacyjnym funkcjom zapewniającym najwyższy komfort, elegancki wygląd i solidną jakość wykonania.

NTH-100M oferuje te same funkcje premium, z dodatkiem mikrofonu nagłownego klasy emisyjnej, dzięki czemu idealnie nadaje się do mediów i transmisji, podcastów, transmisji strumieniowych i gier, połączeń konferencyjnych i innych zastosowań biznesowych. Mikrofon jest również dostępny jako samodzielne akcesorium, NTH-Mic, umożliwiające obecnym użytkownikom NTH-100 przekształcenie słuchawek w profesjonalny zestaw słuchawkowy.

Komponenty słuchawek NTH-100M są identyczne jak w NTH-100. Obejmuje to specjalnie dopasowane dynamiczne przetworniki 40 mm, które zostały starannie wykonane przy użyciu wysokiej jakości komponentów, aby zapewnić niezwykle dokładne pasmo przenoszenia i bardzo niskie zniekształcenia.Konstrukcja nauszników dodatkowo poprawia wrażenia odsłuchowe, a ich unikalna wyprofilowana konstrukcja zapewnia optymalną wydajność akustyczną, zapewniając wyjątkową klarowność i szczegółowość. Każda muszla ma również warstwę pianki z pamięcią kształtu o dużej gęstości, która zapewnia doskonałą izolację od hałasu zewnętrznego. NTH-100 mają bardzo otwartą, naturalną sygnaturę dźwiękową, dzięki czemu idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

Po dodaniu mikrofonu klasy emisyjnej, NTH-100M stają się jeszcze bardziej wszechstronne, oferując zarówno studyjną jakość monitorowania dźwięku, jak i przechwytywanie głosu o jakości emisyjnej w eleganckiej, stylowej obudowie. NTH-Mic jest wyposażony w miniaturową kapsułę pojemnościową, która zapewnia bardzo szczegółową reprodukcję głosu. Mikrofon jest w pełni odłączany i można go łatwo zdjąć, gdy nie jest używany. Istniejący użytkownicy NTH-100 mogą go również kupić jako samodzielne akcesorium, co czyni je jedną z najbardziej elastycznych dostępnych par słuchawek.

NTH-100M zostały stworzone z myślą o maksymalnym komforcie, mają precyzyjnie zaprojektowaną, ergonomiczną konstrukcję i innowacyjne funkcje, dzięki którym idealnie nadają się do długotrwałego noszenia. Obejmuje to luksusowe poduszki nauszników i pałąka z Alcantary, które są niezwykle miękkie i wysoce oddychające. Każda muszla ma również warstwę rewolucyjnego żelu CoolTech™, który pochłania i rozprasza ciepło, aktywnie chłodząc głowę i uszy, znacznie zmniejszając zmęczenie podczas noszenia — nieocenione przy długotrwałym użytkowaniu. Wyściółka z pianki zapamiętującej kształt w każdej muszli zapewnia nie tylko doskonałe pasywne tłumienie dźwięków zewnętrznych, ale także dopasowanie do każdego rozmiaru i kształtu głowy, nawet dla osób noszących okulary. Pałąk jest w pełni regulowany i wyposażony w system blokujący FitLok, który mocno trzyma nauszniki na miejscu, zapewniając im idealne dopasowanie za każdym razem, gdy są noszone.

NTH-100M są niezwykle wytrzymałe, zbudowane przy użyciu wysokiej jakości komponentów w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych RØDE w Sydney w Australii. Od wytrzymałego pałąka ze stali sprężynowej i wykończenia z Alcantary, po system FitLok, co zapewnia minimalne zużycie mechaniczne, każdy element jest wykonany tak, aby dać lata codziennego użytkowania.

Odłączany mikrofon NTH-Mic jest wyposażony w złącze bagnetowe z blokadą, które zapewnia solidne połączenie, a możliwość jego wyjęcia daje bezpieczeństwo podczas przechowywania lub transportu. Poduszki i kabel mogą być również wymieniane przez użytkownika, co zapewnia maksymalną trwałość, a NTH-100 jest również objęty dożywotnią gwarancją – po raz pierwszy na świecie w przypadku profesjonalnych słuchawek – podczas gdy mikrofon NTH-Mic jest objęty 2-letnią gwarancją.

NTH-100M i NTH-Mic są już dostępne na całym świecie. NTH-100M jest dostępny za 189 USD, a NTH-Mic za 59 USD. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.rode.com/nth-100m.