Nastały piękne czasy: Carly Rae Jepsen wydaje nowy album

Carly Rae Jepsen świętuje kolejną premierę. Wydany w zeszłym roku The Loneliest Time doczekał się kontynuacji z serii Side B, na której znalazło się 12 nowych utworów, w tym ostatni singiel Shy Boy. Koniec z samotnością – pora na The Loveliest Time!

Jepsen spędziła ostatnie 10 miesięcy w trasie, jednocześnie pracując w studiu nad piosenkami, które narodziły się w czasach izolacji. Zwerbowała zespół zaufanych współpracowników – m.in. Johna Hilla, Patrika Bergera, Rostama Batmanglija i Kyle’a Shearera – i stworzyła jedyny w swoim rodzaju album The Loveliest Time.

Projekty Side B od zawsze pomagały zanurzyć się w proces twórczy artystki, ale The Loveliest Time znacznie wyróżnia się na tle jej poprzednich wydawnictw. Introspektywny i żywiołowy krążek The Loneliest Time był następstwem Dedicated (2019) i Dedicated Side B (2020), a także chwalonego przez krytyków projektu E*MO*TION z 2015 roku, na którym znalazły się przeboje Run Away With Me i Your Type.