PlayStation Plus świętuje 15-lecie i zapowiada lipcowe hity

Z okazji nadchodzącego 15-lecia PlayStation Plus, Sony Interactive Entertainment zapowiada wyjątkowe atrakcje dla graczy. W lipcu subskrybenci usługi zagrają m.in. w Diablo IV, The King of Fighters XV oraz klimatyczne Jusant. To jednak dopiero początek – Sony przygotowało cały zestaw niespodzianek, promocji i wydarzeń towarzyszących jubileuszowi usługi.

Lipcowe gry w PlayStation Plus

Od 1 lipca użytkownicy PlayStation Plus z aktywną subskrypcją otrzymają dostęp do trzech zróżnicowanych tytułów:

Diablo IV (PS5, PS4) – najnowsza odsłona legendarnej serii od Blizzard Entertainment. Gotowi na mroczne lochy, demoniczne starcia i współpracę z innymi graczami w trybie online? Gra oferuje także crossplay i pełną kampanię dla pojedynczego gracza lub w kooperacji.

The King of Fighters XV (PS5, PS4) – kultowa seria bijatyk powraca w epickim stylu. Nowy system walki 3 na 3, 39 zróżnicowanych postaci i znacząco usprawniona rozgrywka online – wszystko, czego fani KoF mogli oczekiwać.

Jusant (PS5) – relaksująca, pełna symboliki wspinaczka po tajemniczej wieży. Tytuł łączy elementy logiczne i zręcznościowe, zapraszając do odkrywania śladów zapomnianej cywilizacji w spokojnym, niemal medytacyjnym tempie.

15 lat PlayStation Plus – podziękowania i niespodzianki

Usługa PS Plus zadebiutowała 29 czerwca 2010 roku. W ciągu 15 lat w jej ramach udostępniono ponad 500 tytułów, a dzięki poziomom Extra i Premium/Deluxe – kolejne 2 000 gier. W ostatnich tygodniach największą popularnością cieszyły się m.in. Ghost of Tsushima, God of War Ragnarok, GTA V, Hogwarts Legacy, Spider-Man: Miles Morales i The Last of Us Part I.

Sony dziękuje graczom za lata wsparcia i zapowiada lato pełne atrakcji. Co czeka subskrybentów w najbliższym czasie?

Najważniejsze wydarzenia i promocje jubileuszowe:

Let’s Wrestle! – posiadacze PlayStation Plus Premium mogą od dziś wypróbować wersję próbną WWE 2K25 – jednej z najlepiej ocenianych odsłon serii wrestlingowej od 2K.

– posiadacze PlayStation Plus Premium mogą od dziś wypróbować wersję próbną WWE 2K25 – jednej z najlepiej ocenianych odsłon serii wrestlingowej od 2K. Monster Hunter Wilds – już 30 czerwca pojawi się ekskluzywna wersja próbna nowej części legendarnego cyklu, tylko dla użytkowników PS Plus Premium.

– już 30 czerwca pojawi się ekskluzywna wersja próbna nowej części legendarnego cyklu, tylko dla użytkowników PS Plus Premium. Weekend Ekskluzywnych Ofert – między 27 a 29 czerwca w PlayStation Store pojawią się specjalne rabaty na takie tytuły jak Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII czy Star Wars Outlaws.

– między 27 a 29 czerwca w PlayStation Store pojawią się specjalne rabaty na takie tytuły jak Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII czy Star Wars Outlaws. Pakiet do Valorant – od dziś wszyscy subskrybenci mogą odebrać darmowy zestaw kosmetycznych dodatków do popularnej strzelanki.

– od dziś wszyscy subskrybenci mogą odebrać darmowy zestaw kosmetycznych dodatków do popularnej strzelanki. Turnieje PlayStation – już w sobotę, 28 czerwca, wystartuje seria jubileuszowych turniejów z nagrodami – zarówno wirtualnymi, jak i realnymi. Wśród gier: EA Sports FC, NBA 2K, Tekken 8, UFC i inne.

– już w sobotę, 28 czerwca, wystartuje seria jubileuszowych turniejów z nagrodami – zarówno wirtualnymi, jak i realnymi. Wśród gier: EA Sports FC, NBA 2K, Tekken 8, UFC i inne. Sony Pictures Core – aż do 12 sierpnia członkowie PS Plus Premium mogą korzystać z 15% zniżki na zakup nawet 2 000 filmów z katalogu Sony, bezpośrednio z poziomu konsoli.

– aż do 12 sierpnia członkowie PS Plus Premium mogą korzystać z 15% zniżki na zakup nawet 2 000 filmów z katalogu Sony, bezpośrednio z poziomu konsoli. Darmowy weekend multiplayera – w dniach 28-29 czerwca granie online będzie dostępne dla wszystkich graczy, niezależnie od statusu ich subskrypcji.

Więcej informacji na temat dostępnych gier i atrakcji jubileuszowych można znaleźć na oficjalnym blogu PlayStation.