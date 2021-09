TEST: OnePlus Nord 2 5G

Linia OnePlus Nord to swoisty powrót do korzeni marki, która niegdyś tworzyła przede wszystkim „pogromców flagowców” – wydajne telefony kosztujące ułamek tego, ile za swoje dzieła życzyli sobie inni producenci. Pozwoliła nam ona cieszyć się szybkimi procesorami, niezłymi aparatami fotograficznymi i mnóstwem funkcji dodatkowych. W modelu Nord 2 5G producent puszcza oko do nieco innej grupy odbiorców: tej zainteresowanej zakupem urządzenia ze średniej półki. Sprawdźmy, czy takie połączenie ma szansę podbić ich serca.

To pierwszy telefon od OnePlus, który nie otrzymał procesora od Qualcomm; zamiast niego znajdziemy tutaj czip MediaTek Dimensity 1200 w wersji AI, stworzonej specjalnie z myślą o tym urządzeniu. Pod względem szybkości dorównuje on najnowszym układom Snapdragon 700, a nawet tym odrobinę starszym z serii 800 – Nord 2 5G umożliwiał nam swobodny multitasking i płynne przełączanie się pomiędzy aplikacjami, w tym grami mobilnymi. Skomplikowane, zasobożerne tytuły pokroju „ścigałki” Asphalt 9 nie przycinały się podczas zabawy, a ich uruchamianie trwało zaledwie kilkanaście sekund; warto przy tym zauważyć, że do testów otrzymaliśmy model wyposażony w 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na pliki, ale wydaje nam się, że przy tak mocnym procesorze, nawet mniej pamięci operacyjnej powinno wystarczyć do swobodnego grania.

Układ Dimensity 1200-AI ma jeszcze jedną zaletę – jest energooszczędny. Telefon został wyposażony w dwuogniwowy akumulator o pojemności 4 500 mAh. W trakcie testu bez problemu korzystaliśmy z niego przez cały dzień, wieczorem wciąż dysponując niewielkim zapasem baterii; dwugodzinne strumieniowanie wideo wyczerpywało zaledwie 12% pojemności akumulatora. Miłym dodatkiem okazało się także szybkie ładowanie Warp Charge 65, dzięki któremu pełne uzupełnienie baterii to kwestia około pół godziny.

Warto przy tym zaznaczyć, że odświeżanie na poziomie 90 Hz nie miało znaczącego wpływu na wyczerpywanie się akumulatora; większe zużycie stawało się natomiast wyraźne przy długotrwałym korzystaniu z maksymalnej jasności wyświetlacza. Sam ekran robi bardzo dobre wrażenie. Do dyspozycji otrzymujemy 6,43-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2400×1080 px: ostry i kolorowy, wyposażony w poprawiającą kolory technologię AI Color Boost oraz Smart Ambient Display, automatycznie zwiększającą jasność, gdy znajdujemy się w mocnym świetle słonecznym. Wsparcie dla HDR widoczne jest natomiast podczas streamingu zawartości z Netflixa.

ŚWIATŁO, KAMERA, AKCJA

Wypukła wysepka fotograficzna zawiera trzy obiektywy: 50-megapikselowy aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu, obiektyw szerokokątny 8 Mp oraz monochromatyczne „oczko” 2 Mp. Prawdziwą gwiazdą jest oczywiście ten pierwszy, wyposażony w matrycę Sony IMX766 o jasności f/1.88 – zrobione nim fotki i klipy prezentują się prześlicznie. Spora w tym zasługa sztucznej inteligencji, która sprawnie dopasowuje kolorystykę i kontrast do uwiecznianej sceny lub obiektu.

Ostre, mocno zarysowane krawędzie detali i żywe, realistyczne barwy widoczne są nie tylko na zdjęciach wykonanych w dobrym oświetleniu: tryb Nightscape doskonale rozświetla ciemne sceny, wydobywając z nich mnóstwo szczegółów i zachowując naturalną kolorystykę. Lekki szum był zauważalny dopiero na fotkach zrobionych w naprawdę słabym świetle.

Nieźle sprawdził się także obiektyw szerokokątny – chociaż niewielka rozdzielczość nie pozwala uchwycić tak dużej liczby detali jak w obrazach z aparatu głównego, zdjęcia były barwne i pozbawione zniekształceń. Podobnie dobre wrażenie zrobiły na nas portrety selfie, gdzie dostajemy możliwość ustawienia stopnia rozmycia tła; przy odpowiednich ustawieniach pozwala to uzyskać naprawdę dramatyczny efekt.

Na koniec przyjrzyjmy się także systemowi operacyjnemu, Androidowi 11 z nakładką producenta OxygenOS. To przejrzysty i sprawnie działający interfejs, wyposażony w kilka przydatnych dodatków (na przykład specjalny tryb do korzystania z telefonu przed snem, zamieniający jaskrawe kolory na skalę szarości) i niewielką liczbę zbędnych apek. Plus należy się także za zapowiedź dwóch lat aktualizacji Androida.

OnePlus Nord 2 5G to kolejny mocny „średniak” w ofercie producenta. Wyposażony w unikatowy procesor, wytrzymały akumulator i niezły aparat, ten sprzęt ma szansę podbić serca użytkowników szukających niedrogiego, ale funkcjonalnego smartfona.

SPECYFIKACJA