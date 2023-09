Nextbase z ofertą dla rodziców i nie tylko

Posiadanie kamery samochodowej niesie wiele korzyści. Rejestrowane przez nią nagrania mogą stać się narzędziem do walki z agresją drogową, jak również przesądzić o winie w przypadku kolizji. Pozytywów jest jednak znacznie więcej, a wideorejestrator marki Nextbase może okazać się również doskonałym pomocnikiem dla każdego rodzica. Z myślą o każdym, kto chce „mieć oko” na tylną kanapę, brytyjska marka przygotowała ofertę specjalną.

Moc możliwości

Kamera samochodowa jest kompaktowym urządzeniem, które montuje w centralnej części przedniej szyby, w pobliżu lusterka wstecznego. Do jej zasilania służy przewód elektryczny, prowadzony do gniazda zapalniczki. Nie trzeba jednak martwić się plątaniną kabli w samochodzie. Przewód jest wąski i można poprowadzić go pod podsufitką oraz uszczelkami w ramkach drzwi. Marka Nextbase w tym celu dodaje w zestawie ze swoimi kamerami samochodowymi specjalne narzędzie, które ułatwia ten proces.

Rejestrowane przez urządzenia nagrania przechowywane są na karcie micro SD oraz w chmurze, dzięki dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne. Uwiecznienie przejazdów jest podstawowym zadaniem kamer samochodowych, jednak produkty marki Nextbase zapewniają znacznie więcej korzyści.

Niezwykle ważnym jest fakt, że zakres rejestrowanego przez wideorejestratory tej marki obrazu można rozszerzyć poprzez zastosowanie dodatkowych modułów. Są one instalowane w bocznym porcie kamery i występują w następujących wariantach:

Kamera widoku kabiny (Cabin View) rejestruje i wyświetla na ekranie wideorejestratora zdarzenia wewnątrz samochodu. Idealnie sprawdzi się w przypadku zawodowych kierowców czy rodziców, który zobaczą dzieci bez ryzykownego obracania się podczas jazdy,

Kamera widoku wstecznego (Rear View), podobnie jak wyżej opisana jest instalowana bezpośrednio w wideorejestratorze i pozwala rejestrować i śledzić zdarzenia z tyłu samochodu,

Kamera na tylną szybę (Rear Window), instalowana jest bezpośrednio na tylnej szybie (podłączona z kamerą samochodowej Nextbase przewodem) i pozwala rejestrować nieograniczony elementami konstrukcyjnymi pojazdu obraz.

Dodatkowe moduły stanowią zabezpieczenie kierującego pojazdem podczas podróży, ale również, gdy samochód jest zaparkowany. Uzupełniają one zakres rejestrowanego obrazu w przypadku aktywacji trybu parkingowego, który rozpocznie automatycznie rejestrację krótkiej sekwencji wideo, gdy kamera wykryje przeciążenie w zaparkowanym samochodzie. To rozwiązanie powstało z myślą o wszelkich szkodach parkingowych, w których sprawca zbiegł z miejsca.

Z punktu widzenia rodziców moduł kamery widoku kabiny jest niezwykle pomocny. Jego obiektyw można nakierować na dzieci, siedzące w tylnym rzędzie. Rejestrowany przez moduł obraz wyświetlany jest na ekranie wideorejestratora, który w zależności od modelu ma przekątną 2,5 lub 3 cali. Zapewnia on wyraźny obraz, więc nie ma potrzeby obracać głowy, aby skontrolować sytuację, co jest potencjalnie bardzo niebezpiecznym zachowaniem.

W przypadku wideorejestratorów marki Nextbase warto również wspomnieć o systemie Emergency SOS. System ten w momencie kolizji drogowej oraz braku reakcji ze strony kierującego pojazdem powiadomi samodzielnie służby ratunkowe, przesyłając do nich zapisane dane medyczne oraz dokładną lokalizację zdarzenia, wraz z kierunkiem poruszania się pojazdu, co ma niebagatelne znaczenie podczas podróży na drogach szybkiego ruchu.

Specjalna oferta od Nextbase

Wraz z polskim dystrybutorem, brytyjska marka przygotowała specjalną ofertę na zakup wideorejestratorów oraz akcesoriów, w tym modułów kamery kabinowej. Jest ona dostępna na stronie www.nextbase.pl, gdzie wykorzystując kod RODZIC20 można dokonać zakupu z 20% rabatem. Akcja obowiązuje do 15 października 2023 r.