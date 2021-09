Netflix testuje darmowy pakiet w Kenii

Dotychczas, aby wypróbować Netflixa za darmo, konieczne było skorzystanie z miesięcznego okresu próbnego, po którym decydowaliśmy, czy chcemy pozostać przy usłudze, czy też z niej zrezygnować. Teraz serwis streamingowy testuje nieco inny sposób na zachęcenie użytkowników do skorzystania z jego oferty.

Badanie przeprowadzone zostanie w Kenii, gdzie Netflix udostępni specjalny, całkowicie darmowy pakiet. Przy zakładaniu konta, nowi użytkownicy nie będą musieli podawać żadnych informacji na temat płatności, a jedynie adres e-mail i hasło. Usługa otrzyma pewne ograniczenia: w pakiecie udostępniony zostanie zaledwie ułamek biblioteki serwisu streamingowego, a do skorzystania z oferty niezbędny będzie smartfon z Androidem. Darmowe wideo ma być niedostępne na jakichkolwiek innych urządzeniach, także w trybie przesyłania zawartości z telefonu, zaś filmów nie będzie można pobierać do odtworzenia offline. Z drugiej strony, oglądania nie przerwą żadne reklamy.



Pilotażowy program to dla Netflixa okazja do sprawdzenia, czy tego typu forma promocji zachęca użytkowników do sprawdzenia pełnej, płatnej wersji serwisu. Jeśli okaże się, że wielu użytkowników darmowego pakietu wybierze wersję abonamentową, niewykluczone, że darmowa biblioteka zostanie wprowadzona na inne rynki. W innym przypadku, Netflix najprawdopodobniej zakończy projekt na dobre.