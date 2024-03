Baseus Blade HD 100W – szybkie ładowanie w kompaktowym formacie

Model Blade HD 100W to powerbank firmy Baseus (odświeżona wersja modelu Baseus Blade), wyróżniający się dużą pojemnością, szybkim ładowaniem oraz niestandardowym kształtem obudowy – bardziej przypomina cienką książkę lub notes niż typowy bank energii. Urządzenie, które niedawno oficjalnie trafiło na polski rynek, nie tylko świetnie wygląda, ale oferuje też ładowanie z mocą 100 W, 4 porty USB i duży, czytelny wyświetlacz.

Baseus Blade HD 100W wyposażono w ogniwa litowo-jonowe o pojemności 20 000 mAh, 4 porty USB (2 USB-A i 2 USB-C) mogące ładować urządzenia zewnętrzne z maksymalną mocą 100 W oraz wsparcie dla najpopularniejszych standardów szybkiego ładowania, czyli Quick Charge, Power Delivery, Samsung AFC Adaptive Fast Charge, Huawei SCP Super Charge Protocol oraz Huawei FCP Fast Charge Protocol. Pozwala to szybko ładować zarówno smartfony, jak i laptopy – przykładowo, MacBook Pro 13 do 39% naładowany zostanie w zaledwie 30 minut.

Oczywiście warto zaznaczyć, że maksymalną moc ładowania – idealną np. do ładowania większości nowoczesnych laptopów obsługujących Power Delivery i wyposażonych w port USB-C – osiągniemy w sytuacji, gdy do powerbanka podłączone będzie tylko jedno urządzenie. W razie podłączenia większej ich liczby, moc powerbanka będzie rozdzielona pomiędzy nie. Warto dodać, że powerbank sam dobiera optymalne parametry ładowania, w zależności od typu czy potrzeb podłączonego do niego urządzenia. Co istotne, również sam powerbank ładuje się bardzo szybko – pełne naładowanie urządzenia trwa 90 minut (przy wykorzystaniu ładowarki o mocy 65 W lub wyższej).

Ogromną zaletą powerbanka jest też stylowe, stonowane wzornictwo oraz duży czytelny wyświetlacz (na którym prezentowane są informacje o stopniu naładowania, czasie pozostałym do końca ładowania i parametrach ładowania). Przyciągająca oko obudowa urządzenia jest delikatnie teksturowana, co sprawia, że pewnie leży w dłoni i nie zsuwa się ze śliskich powierzchni.

Baseus Blade HD 100W mierzy 134 x 134 x 18 mm i waży zaledwie 444 g – jest więc o 10% lżejszy i 17% mniejszy od poprzedniej generacji tego modelu. Świetnie sprawdzi się zatem jako element ekwipunku każdego, kto podróżuje ze sprzętem elektronicznym do pracy lub na urlop. Co istotne, jako że pojemność urządzenia to 20 000 mAh, z powodzeniem można go zabrać również na pokład samolotu.

Cenę urządzenia ustalono na 369 PLN.