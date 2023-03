TEST: Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (od 6 399 PLN) jest nieco frustrującą maszyną do zrecenzowania. Oprócz zaktualizowanych procesorów jest to praktycznie to samo urządzenie co Surface Pro 8. Nie mam problemu z iteracyjnymi wydaniami, ale miałem nadzieję, że Microsoft zrobi coś, aby najnowsza edycja ich flagowego sprzętu 2-w-1 była bardziej atrakcyjna. Niestety, tak nie jest.

Najbardziej interesującą rzeczą w Surface Pro 9 jest to, że występuje w dwóch różnych wersjach procesorów: z Intel Core 12. generacji i z nowym Microsoft SQ3 ARM. Ten ostatni model oferuje również łączność 5G, która debiutuje w linii Surface.

Jak wspomniałem, nowe urządzenie Microsoftu jest bliźniaczo podobne do poprzedniej wersji. Nadal jest to elegancki i praktyczny sprzęt, mimo że wizualnie trochę mi się już opatrzył. Oba modele Surface Pro 9 (z i bez 5G) mają wymiary 287 x 209 x 9,3 mm i ważą 0,87 kg. Mają obudowę z anodyzowanego aluminium, podpórkę z tyłu urządzenia oraz magnetyczne mocowanie klawiatury. Surface Pro 9 jest wystarczająco mały i lekki, aby zabrać go ze sobą wszędzie.

Opcje kolorystyczne obejmują Platinum, Graphite, Sapphire i Forest, przy czym te trzy ostatnie są dostępne tylko w modelach Wi-Fi.

Dwie wersje Surface Pro 9 różnią się też zestawem portów. Wynika to z faktu, że tylko model z procesorem Intela obejmuje obsługę Thunderbolt 4 (para portów USB-C). Do tego dochodzą port Surface Connect i Surface Keyboard. Wersja 5G dla porównania jest wyposażona w dwa porty USB-C, które nie obsługują Thunderbolt 4, port Surface Connect, Surface Keyboard i gniazdo nano SIM.

Surface Pro 9 ma 13-calowy wyświetlacz PixelSense Flow (2880×1920 pikseli) z częstotliwością odświeżania 120 Hz i współczynnikiem proporcji 3:2. Wyświetlacz nie powali cię na kolana, ale wystarczy do pracy biurowej czy oglądania filmów. Kolory są nieco zbyt nasycone, ale przeciętny użytkownik nie będzie raczej na to narzekał. Wyświetlacz osiąga jasność średnio 430 nitów i szczytowo 445 nitów, co jest blisko reklamowanych 450 nitów. To przyzwoity wynik, choć dla porównania iPad Pro 2022 osiąga realnie ok. 590 nitów. Surface Pro 9 generuje też ok. 106% gamy kolorów sRGB i 75% gamy DCI-P3, to o ok. 10% mniej niż iPad Pro 2022. Ekran dotykowy jest bardzo responsywny.

Dramatycznie złe są wyniki wydajności modelu z procesorem ARM

Dwa głośniki zapewniają czysty dźwięk w muzyce i filmach. Mogłyby jednak być głośniejsze i oferować więcej basu.

W teście Geekbench 5 Surface Pro 9 w wersji z procesorem Intela okazał się o 18% wydajniejszy od swojego poprzednika w teście jednordzeniowym i 38% w teście wielordzeniowym. Yoga 9i Gen 7 była o 6% szybsza od Surface Pro 9 w teście jednordzeniowym, ale o 17% wolniejsza w teście wielordzeniowym.

Surface Pro 9 jest wystarczająco szybki do codziennego korzystania z komputera w aplikacjach biurowych, działaniu na licznych kartach przeglądarki internetowej itd. Urządzenie opiera się na grafice Intel Iris Xe w związku z czym nie polecam prób grania na nim lokalnie, ew. tylko przez usługi strumieniowe.

Jednostka z procesorem ARM z kolei ma zaawansowane funkcje audio i wideo, np. inteligentnie eliminującą głośne dźwięki w tle w trakcie wideokonferencji. Inna funkcja sprawia, że wygląda to tak, jak by użytkownik patrzył bezpośrednio w przednią kamerę, nawet gdy patrzy na ekran. Dramatycznie złe są natomiast wyniki wydajności tego modelu, wg Geekbencha ok. 45% gorsze niż z procesorem Intela. Dłuższa jest natomiast żywotność baterii, która wytrzymuje około 11 godzin pracy, o godzinę więcej niż model „intelowski”.

Przy obciążeniu Surface Pro 9 potrafi rozgrzać się do wyższych, ale nigdy nie niekomfortowych temperatur. Surface Pro 9 ma dość wyraźny przedni aparat 1080p oraz przyzwoity aparat 10 Mp z tyłu.

Microsoft Surface Pro 9 nie jest złą ani bezwartościową maszyną. Jest wystarczająco mocny, aby poradzić sobie z codziennymi zadaniami komputerowymi, ma przyzwoity ekran do oglądania filmów i jest wystarczająco lekki, aby wygodnie zabrać go w dowolne miejsce. Powiedziawszy to, nadal trudno mi polecić Surface Pro 9 komukolwiek poza najbardziej zagorzałymi fanami tej serii. Obecnie znacznie bardziej interesującymi opcjami są iPad Pro 2022 i Lenovo Yoga 9i Gen 7.

Specyfikacja