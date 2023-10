TEST: LG SC9S

Firma LG jak każda na rynku chciałaby poszerzać grono swoich odbiorców. W jaki sposób można zwiększać przychód? Oczywiście oferując inne produkty tym już zdeklarowanym użytkownikom marki. W świecie telewizorów metodą na to jest sprzedawanie soundbarów. Model LG SC9S został zaprojektowany tak, aby pod względem estetycznym nawiązywał do OLED-ów C2 i C3. Nie oznacza to, że właściciele innych telewizorów nie mogą z niego korzystać. Jest tylko jeden problem – nie brzmi on zbyt dobrze.

W zestawie z SC9S producent poza samą muzyczną listwą oferuje podstawę do podłączenia do telewizora C2/C3 (tak w wariancie na RTV-ce, jak i ścianie) oraz bezprzewodowy subwoofer. Jeśli chcesz dodać do systemu prawdziwy dźwięk przestrzenny, sprzęt jest kompatybilny z SPQ8-S, oferującym odbiornik bezprzewodowy i dwa głośniki satelitarne.

Mimo że soundbar jest dość głęboki, nie jest zbyt wysoki, co oznacza, że można go ustawić przed większością telewizorów bez zasłaniania obrazu. Przód belki stanowi kratka, przez którą trzy diody LED starają się wykonać zadanie, jakie powinien spełniać wyświetlacz. Robią to poprzez zmianę koloru i sekwencji w zależności od źródła i funkcji. Konieczność regularnego przeglądania instrukcji w celu rozszyfrowania wzoru tworzonego przez diody LED jest łagodzona przez nieco irytujący, ale także przydatny głos, który ogłasza każde wejście i funkcję podczas przełączania.

Soundbar wyposażony jest w trzy głośniki skierowane w górę – po jednym dość dobrze zakamuflowanym na każdym końcu górnego panelu listwy dźwiękowej i jeden mniejszy, ale bardziej widoczny, pośrodku. Oprócz nich zastosowano trzy głośniki skierowane do przodu, co daje systemowi układ 3.1.3-kanałowy po uwzględnieniu subwoofera. LG twierdzi, że system ma moc znamionową 400 W i podkreśla, że poradzi sobie tak z Dolby Atmos i DTS:X 3D, jak i nowszym formatem IMAX Enhanced.

Podobnie jak większość nowoczesnych soundbarów, SC9S jest przeznaczony do odbioru dźwięku przede wszystkim za pośrednictwem kabla HDMI, za pomocą którego jest podłączony do telewizora, przy użyciu ARC/eARC. Jeśli chodzi o muzykę, SC9S obsługuje wysoką rozdzielczość do 24 bitów/96 kHz, a także Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2 i Bluetooth 5.0.

SC9S jest wyposażony we własnego pilota, chociaż wiele osób prawdopodobnie odłoży go na bok po wstępnej konfiguracji i po prostu będzie sterować głośnością za pomocą pilota telewizora. Dostępna jest również przyjazna dla użytkownika, choć dość podstawowa aplikacja.

Spośród różnych trybów dźwięku SC9S, w przypadku programów telewizyjnych i filmów należy wziąć pod uwagę trzy: Standardowy, Kinowy i AI Sound Pro. Standard jest rzeczywiście bardzo powściągliwy. Wąski, miękki i pozbawiony wyrazu, oprócz najbardziej oczywistych zmian dynamiki, wydaje się skupiać prawie wyłącznie na przejrzystości środka, co jest przyzwoite, chociaż głosy są pozbawione charakteru. Ten tryb jest w porządku, jeśli chcesz tylko nieco więcej szczegółów i wyrazistości, ale jest on zdecydowanie zbyt skromny na wieczory filmowe.

Tryb AI Sound Pro zaprojektowano tak, aby automatycznie dostosowywał dźwięk do rodzaju odtwarzanej treści, ale z testów wynika, że po prostu dodaje trochę więcej mocy i przestrzenności. Wydajność filmowa jest raczej słaba, mimo że efekty imponująco rozciągają się na boki i nad telewizorem.

Tryb Kinowy ma ten sam rodzaj przestrzenności, ale ze znacznym wzrostem masy i dynamiczną ekspresją na dużą skalę. Tutaj głośność wzrasta dość równomiernie, ale nadal są problemy. Nieznacznie tryb ten tłumi drobne szczegóły, a przy niskiej głośności dynamika jest bardzo słaba. Subtelność po prostu nie istnieje w słowniku tego soundbara. Jest to słyszalne przede wszystkim w dialogach, które są pozbawione charakteru tak samo jak w innych trybach. W rozmowach prawie nie ma intonacji, co sprawia wrażenie, jakby wszyscy na ekranie byli okropnymi aktorami. Na drugim końcu spektrum, chociaż subwoofer jest w stanie dodać dużo głębokiego basu, nie jest on zbyt stonowany, stawiając jedynie na mocne uderzenie.

SC9S ma funkcje, które współpracują z wieloma telewizorami LG z lat 2022-2023. Pierwszą z nich jest WOW Orchestra, która umożliwia współpracę głośników telewizora z soundbarem. Z kolei dzięki interfejsowi WOW wiele opcji soundbara jest widocznych poprzez menu telewizora. Najbardziej godnym uwagi ulepszeniem jest projekcja, w której dźwięk brzmi bardziej bezpośrednio, ale zwiększa się także przestrzenność, podobnie jak precyzja rozmieszczenia efektów w szerokiej scenie dźwiękowej. Mimo to prezentacji nadal brakuje subtelności dynamiki na niskim poziomie, drobnych szczegółów i przejrzystości.

Przełączenie na muzykę ujawnia rozdźwięk tonalny pomiędzy listwą dźwiękową a subwooferem, którego interesują tylko najgłębsze częstotliwości. Przejawia się to w dość pokaźnej przerwie między średnicą a basem, która okrada głosy wielu wokalistów z ich ciepła i oznacza, że brakuje dużej ilości wyższego basu, podczas gdy głębszy jest kontrastowo apodyktyczny. Wszystko jest trochę nierówne i zgodnie z oczekiwaniami po testach filmowych subwooferowi brakuje zwinności i tonalności. Można by pomyśleć, że najlepiej będzie całkowicie wyłączyć subwoofer dla muzyki i rzeczywiście jest to opcja, ale sam soundbar ma zbyt lekkie brzmienie. Tymczasem na górze wysokie tony są raczej pozbawione definicji i blasku, choć przynajmniej unikają szorstkości.

Należy pochwalić firmę LG za synergię między telewizorami i soundbarem, niestety pomimo dużej sceny dźwiękowej nie zapewnia on emocjonalnego zaangażowania, i możesz być zaskoczony, jak mało ekscytujący może być film przy tego rodzaju wyrazu. Na rynku jest wiele alternatywnych opcji, które dają znacząco lepsze rezultaty.

Specyfikacja

CENA 4 999 PLN

4 999 PLN PASUJĄCY ROZMIAR TELEWIZORA 55-65”

55-65” MOC WYJŚCIOWA 400 W (całkowita); 220 W (subwoofer)

400 W (całkowita); 220 W (subwoofer) WYMIARY 975 x 63 x 125 mm (soundbar); 221 x 390 x 313 mm (subwoofer)

975 x 63 x 125 mm (soundbar); 221 x 390 x 313 mm (subwoofer) WAGA 4,1 kg (soundbar); 7,8 kg (subwoofer)