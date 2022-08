Zarządzaj swoim zdrowiem i kondycją dzięki Fitbit Versa 4 i Sense 2

Najnowsze smartwatche Fitbit — modele Versa 4 i Sense 2, stawiają zdrowie i fitness na pierwszym miejscu. Oparte na nowym systemie Fitbit OS, urządzenia te są łatwe w użyciu i mają dawać łatwy dostęp do przejrzystych danych. Cieńsze i lżejsze, zostały przeprojektowane tak, aby lepiej leżeć na nadgarstku przez całą dobę. Przycisk, który ostatnio pojawił się w Versa 2, powraca — z nową lokalizacją, która jest łatwiej dostępna podczas treningu.

Bądź na bieżąco z najważniejszymi danymi, od całodobowego monitorowania tętna i śledzenia aktywności po statystyki w czasie rzeczywistym. Począwszy od wykrywania chodzenia/biegania, przez śledzenie snu, aż po monitorowanie stresu. Dzięki aż sześciu dniom pracy na baterii i szybkiemu ładowaniu (12 minut ładowania = 1 dzień pracy na baterii), nowe modele Fitbit z pewnością dotrzymają ci kroku. Zakładaj urządzenie przed pójściem spać, aby móc korzystać z zaawansowanych narzędzi do śledzenia snu, w tym z nowej funkcji dostępnej dla subskrybentów Premium, Profil snu. Wykorzystuje ona 10 wskaźników, aby pokazać, jakim typem śpiocha jesteś, znaleźć kluczowe wzorce i pomóc poprawić jakość snu. Możesz również zobaczyć, jak dobrze twoje ciało radzi sobie ze stresem dzięki wynikowi zarządzania stresem. Dzięki temu wiesz, kiedy poświęcić czas na chwilę oddechu czy medytację. Versa 4 i Sense 2 są kompatybilne zarówno z iOS, jak i Androidem i wyposażone w inteligentne funkcje, w tym rozszerzone aplikacje i powiadomienia tekstowe, alerty, inteligentne odpowiedzi (tylko Android) i wiele innych. Ponadto już wkrótce będziesz mieć dostęp do Map Google i Portfela Google bezpośrednio na swoim nadgarstku.

Versa 4 skupia się na fitnessie. Wybieraj spośród ponad 40 trybów ćwiczeń (ponad dwukrotnie więcej niż kiedykolwiek). Wszystkie dostępne na nadgarstku, w tym nowe opcje, takie jak HIIT, podnoszenie ciężarów, CrossFit i taniec. Wyjdź na zewnątrz z wbudowanym GPS lub znajdź coś nowego dla siebie dzięki ponad 1000 treningów i sesjom mindfulness w Fitbit Premium. Na cokolwiek się zdecydujesz, aktywne minuty i natychmiastowe alerty dotyczące tętna pomogą ci śledzić swój wysiłek. Dzięki Premium masz dostęp do funkcji Codziennej Gotowości, która pomoże ci dowiedzieć się, kiedy starać się bardziej, a kiedy odpocząć. Każdy wynik jest powiązany z zalecanymi czynnościami, od ustalonego celu dotyczącego aktywnych minut oraz wskazówek odnośnie odpoczynku i powiązanej zawartości.

Sense 2 jeszcze bardziej rozwija narzędzia do śledzenia stresu Fitbit, dzięki nowemu czujnikowi Body Responsedo śledzenia ciągłej aktywności elektrodermalnej w celu całodziennego zarządzania stresem bezpośrednio z nadgarstka. Fitbit Sense 2 wykorzystuje parametry takie jak tętno, jego zmienność i temperatura skóry, aby pomóc ci lepiej zrozumieć, kiedy twoje ciało doświadcza potencjalnych oznak stresu. W ten sposób możesz być świadomy potencjalnych czynników wywołujących stres i stworzyć praktykę radzenia sobie z nim, aby z czasem budować swoją odporność. Po powiadomieniu Body Response, Sense 2 zaleca różne sposoby radzenia sobie ze stresem w danej chwili, w tym rejestrowanie nastroju, ćwiczenia oddechowe, czy sesje mindfulness prosto z nadgarstka lub w aplikacji Fitbit. Oprócz czujnika Body Response, smartwatch jest wyposażony w inne czujniki, które zapewniają całościowy obraz ogólnego stanu zdrowia. Zastosowana technika zamienia metal w parę, co pozwala zintegrować metalowe elektrody tych czujników bezpośrednio z szybą wyświetlacza urządzenia. Stwarza to jeszcze bardziej uproszczony, usprawniony wygląd, bez poświęcania technologii.

Cena modelu Versa 4 to 1 149 PLN, a Sense 2 – 1 499 PLN, oba urządzenia oferują darmową, sześciomiesięczną subskrypcję Premium (dla nowych lub powracających klientów). Versa 4 i Sense 2 dostępne są w przedsprzedaży online na Fitbit.com i u wybranych globalnych sprzedawców, z ogólnoświatową dostępnością już tej jesieni.