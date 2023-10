TEST: RØDE RØDECaster Duo

Kiedy testowałem RØDECaster Pro II, stwierdziłem, że jest to jedno z najlepszych dostępnych rozwiązań do tworzenia profesjonalnych podcastów i treści. Dzięki czterem oddzielnym wejściom był wszechmocny, ale bez wątpienia bardzo duży i z możliwościami przekraczającymi potrzeby większości użytkowników domowych. Rozwiązaniem dla tych osób jest RØDECaster Duo. Mniejszy, tańszy, ale nie mniej bogaty w funkcje – świetna opcja, jeśli potrzebujesz tylko dwóch wejść mikrofonowych.

Z wymiarami 235 x 225 x 76 mm, RØDECaster Duo jest prawie o 7,5 cm węższy i prawie o 5 cm krótszy od Pro II. Jest też nieco wyższy, ale RØDE udało się zmniejszyć zajmowaną powierzchnię o imponujące 35%. RØDE dodało także gniazdo TRRS (3,5 mm) z przodu konsoli. Umożliwia to wygodne podłączenie słuchawek czy nawet headsetu, co jest szczególnie przydatne w przypadku streamerów.

RØDECaster Duo jest także o jakieś 800 PLN tańsze. I chociaż nadal nie jest tani (sugerowana cena detaliczna to 2 599 PLN), jest pożądanym kąskiem dla każdej osoby, która szuka świetnej konsoli, a nie potrzebuje możliwości mocniejszej wersji. Zwłaszcza, że konkurencja póki co śpi. TC-Helicon GoXLR i Roland Bridgecast mają po jednym wejściu XLR. BOSS Gigcaster 5 nie ma Wi-Fi, podkładów i gorszy ekran. Zoom PodTrak P8 jest o wiele większy, droższy i ma mniejszą liczbę funkcji.

Warto też wspomnieć, że RØDECaster Duo to tak naprawdę RØDECaster Pro II, tylko z dwoma wejściami i mniejszą liczbą padów. Tak, ma nawet tyle samo mocy wyjściowej i tyle samo możliwości, identyczne przetwarzanie i przedwzmacniacze. Jego efekty są równie wydajne. Jeśli jesteś choć trochę podobny do mnie, prawdopodobnie wątpisz, że jego elementy wewnętrzne są dokładnie takie same, ale tak, RØDE dokładnie to zrobiło.

Duo zostało zaprojektowane jako kompleksowe rozwiązanie, spełniające wszystkie potrzeby w zakresie podcastów i transmisji strumieniowej

RØDECaster Duo zostało zaprojektowane jako kompleksowe rozwiązanie, spełniające wszystkie potrzeby w zakresie podcastów i transmisji strumieniowej. Ma potężny procesor, który zasadniczo czyni go komputerem, wyposażonym w intuicyjny, dotykowy interfejs użytkownika i pakiet efektów APHEX klasy studyjnej. Można go podłączyć do komputera jako dwa oddzielne urządzenia audio, co pozwala na inteligentne kierowanie dźwięku w systemie operacyjnym, a następnie tworzenie niestandardowych miksów, dzięki czemu każdy może usłyszeć coś innego. Można go rozbudować o Wi-Fi, akceptować dźwięk Bluetooth do połączeń telefonicznych lub jako inne źródło dźwięku, a także zasilać powerbankiem w podróży. Pady są dostarczane z efektami dźwiękowymi lub można je załadować z własnej bazy. Jest to w istocie stacja radiowa, mikser podcastów i potężny procesor FX w jednym.

Jedną z jego najbardziej charakterystycznych cech są przedwzmacniacze Revolution – o wysokim wzmocnieniu i niesamowicie niskim poziomie szumów. Używając wymagającego mikrofonu dynamicznego, nie będziesz musiał inwestować w oddzielny wzmacniacz sygnału.

RØDECaster Duo to także najbardziej inteligentna, przyjazna dla użytkownika konsola, jakiej kiedykolwiek używałem do wybierania ustawień i efektów. RØDE włożyło mnóstwo wysiłku w to, aby jego sprzęt i oprogramowanie były jak najbardziej intuicyjne. Każdy kanał jest oznaczony kolorem i samo dotknięcie przycisku powoduje przejście do ustawień tego kanału. Dostępne są grafiki i pełne tytuły dla różnych typów mikrofonów, w tym gotowe ustawienia wielu własnych mikrofonów RØDE, a także konkurencji. Jeśli używasz jednego z nich, możesz po prostu wybrać zaprogramowane wzmocnienie, korektor i efekty, które odpowiadają jego unikalnym cechom. Oczywiście możliwe jest także wykorzystanie manualnych ustawień.

Domyślnie dostępne są trzy proste potencjometry obróbki głosu: Depth, Sparkle i Punch, których można używać do wybierania brzmienia. Jest też osiem zaawansowanych efektów studyjnych. Tutaj już trzeba trochę eksperymentować, jako że RØDECaster Duo nie ma systemu podpowiedzi, który by je wyjaśnił. Jest za to bardzo przydatny zestaw mierników i wykresów, działający w czasie rzeczywistym dla każdego efektu. Jest to szczególnie przydatne przy ustawianiu bramki szumów. Doceniam także ustawienia wyjścia słuchawkowego. Wzmacniacz słuchawkowy jest mocny i z łatwością wysterowuje słuchawki do 250 omów.

RØDECaster Duo ma także wszystkie bardziej skomplikowane możliwości zapożyczone z modelu Pro II. Można go również używać do nagrywania wielościeżkowego, w tym muzyki. Jeśli chcesz jednocześnie śpiewać i grać na instrumencie, oba wejścia zostaną nagrane niezależnie.

W tym momencie są tylko dwie rzeczy, których mógłbym sobie życzyć w tym produkcie. Są to jeszcze niższa cena, aby więcej osób mogło doświadczyć tego produktu, oraz jakaś osłona, choćby akrylowa, którą można dokupić do Pro II.

RØDECaster Duo to niezwykle wydajna konsola audio dla ludzi, którzy postanowili używać mikrofonów XLR i pójść w stronę profesjonalnej jakości rejestrowania dźwięku. Jeśli to cię opisuje, nie pożałujesz ani chwili spędzonej z tym sprzętem.

Specyfikacja

CENA 2 599 PLN

2 599 PLN ZAKRES WZMOCNIENIA PRZEDWZMACNIACZA 0-76 dB

0-76 dB MOC WYJŚCIA SŁUCHAWKOWEGO 250 mW

250 mW EKRAN 5,5” dotykowy

5,5” dotykowy ŁĄCZNOŚĆ 2x gniazdo combo, 1x gniazdo słuchawkowe

2x gniazdo combo, 1x gniazdo słuchawkowe TRANSFER DANYCH czytnik kart SD USB 3.0 130 MB/s

czytnik kart SD USB 3.0 130 MB/s ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA Wi-Fi 802.11g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz, Ethernet 100/100

Wi-Fi 802.11g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz, Ethernet 100/100 PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA 4 GB

4 GB WYMIARY 235 x 225 x 76 mm

235 x 225 x 76 mm WAGA 1,13 kg