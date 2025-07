Baseus wprowadza Qi2.2 – nową erę bezprzewodowego ładowania

Baseus jako pierwszy producent na świecie ogłasza wdrożenie technologii Qi2.2 – najnowszego standardu bezprzewodowego ładowania, który ma szansę całkowicie odmienić sposób, w jaki ładujemy nasze smartfony. Nowa generacja opracowana przez Wireless Power Consortium (WPC) zapewnia nie tylko wyższą moc, ale także większą precyzję i bezpieczeństwo ładowania – a wszystko to bez użycia kabla.

Qi2.2 to zdecydowany krok naprzód względem dotychczasowego standardu Qi2.0. Moc ładowania bezprzewodowego wzrosła z 15 W do 25 W, co oznacza zauważalnie krótszy czas ładowania – szczególnie w przypadku nowoczesnych smartfonów. Przykład? iPhone obsługujący Qi2.2 może osiągnąć 50% naładowania w zaledwie 30 minut, bez konieczności sięgania po przewód.

Dla użytkowników oznacza to większą wygodę i mniej czasu spędzanego przy ładowarce – idealne rozwiązanie dla tych, którzy są w ciągłym ruchu.

Kluczowym udoskonaleniem Qi2.2 jest ultradokładne ustawianie magnetyczne – z tolerancją do ±0,5 mm. Taki poziom precyzji pozwala zwiększyć efektywność ładowania nawet o 40% i niemal całkowicie wyeliminować problem strat energii związanych z niewłaściwym ułożeniem urządzenia na ładowarce. Efekt? Stabilna moc, mniejsze nagrzewanie i maksymalne bezpieczeństwo.

Qi2.2 wyposażono także w zaawansowany system wykrywania obcych obiektów (FOD), który chroni zarówno urządzenie, jak i użytkownika. W praktyce oznacza to, że jeśli w polu ładowania pojawi się niepożądany metalowy element – ładowanie zostanie automatycznie przerwane. To nie tylko kwestia ochrony sprzętu, ale też komfortu – możesz ładować bez obaw, nawet nocą.

Nowy standard jest w pełni kompatybilny z wcześniejszymi wersjami Qi (1.3, 2.0 i innymi), co oznacza, że użytkownicy mogą korzystać z nowej generacji ładowarek Baseus bez konieczności wymiany telefonu czy słuchawek.

Baseus od lat wyznacza trendy w świecie elektroniki użytkowej. Znany z kompaktowych ładowarek GaN i opatentowanych mechanizmów zwijania przewodów, producent nieustannie stawia na innowacje łączące funkcjonalność z eleganckim designem. W 2024 roku Baseus zdominował polski rynek urządzeń ładujących – sprzedano ponad 3,64 miliona przenośnych ładowarek tej marki, co oznacza, że co czwarty sprzedany produkt w tej kategorii nosił logo Baseus.

Dzięki wprowadzeniu Qi2.2, firma po raz kolejny potwierdza swoją pozycję technicznego lidera, oferując rozwiązania przyszłości już dziś.