TEST: iEAST StreamAmp AM160

Moda na tworzenie urządzeń, które pozwalają na przekształcenie starych sprzętów audio w nowoczesne gadżety z funkcjami internetowymi i multiroomem nie przemija. AM160 od iEAST pozwoli ci tchnąć nowe życie w ulubione kolumny i zaprojektować własny system multiroom.

Zacznijmy od tego, czym tak w ogóle jest to urządzenie. Łączy ono w sobie funkcje bezprzewodowego wzmacniacza i odtwarzacza sieciowego. Aby skorzystać z AM160 wystarczy podłączyć go do głośników pasywnych i skonfigurować za pomocą aplikacji.

Po zakończeniu tego procesu sprzęt jest gotów do użycia i otwiera bogate możliwości odtwarzania muzyki – współpracuje on z urządzeniami Bluetooth, nośnikami USB i AUX, domowymi serwerami oraz serwisami streamingowymi poprzez Wi-fi lub Ethernet. Jego muzyczne możliwości docenimy przede wszystkim, gdy mamy dostęp do plików audio hi-fi.

Po podłączeniu wzmacniacza do kolumn, od razu zauważyliśmy, że dźwięk stał się barwniejszy i bardziej nasycony. AM160 podkreśla brzmienie obydwu kanałów, wydobywa z niego wiele smakowitych szczegółów i pozwala mu harmonijnie wypełnić całe pomieszczenie.

AM160 to urządzenie dość niszowe, przeznaczone przede wszystkim dla oldskulowych audiofili, którzy nie chcą pozbywać się doskonale grających, ale przestarzałych pod względem technologicznym kolumn – na pewno docenią oni jego możliwości.

Cena 1 300 PLN