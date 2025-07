Thule Glide 3 – nowa generacja wózka biegowego dla aktywnych rodziców

Thule prezentuje trzecią generację swojego flagowego wózka biegowego – Thule Glide 3. Stworzony z myślą o biegaczach, którzy nie chcą rezygnować z treningu nawet wtedy, gdy towarzyszy im dziecko, nowy model łączy lekkość, aerodynamikę i funkcjonalność z komfortem i bezpieczeństwem – zarówno dla dziecka, jak i rodzica.

Thule Glide 3 to efekt lat doświadczeń i dopracowywania konstrukcji uwielbianej przez sportowych rodziców serii Glide. Wózek został wyposażony w duże, pompowane koła – 18” z tyłu i 16” z przodu – które gwarantują świetną stabilność i łatwość prowadzenia, niezależnie od nawierzchni. Stałe przednie koło zwiększa precyzję kierowania przy wysokich prędkościach, a usprawniony hamulec parkingowy daje więcej przestrzeni na krok, pozwalając na bardziej naturalny bieg.

Nowa generacja Glide to nie tylko sportowa dynamika, ale też ulepszone funkcje bezpieczeństwa. Magnetyczna klamraułatwia zapinanie szelek, a zintegrowany hamulec twist pozwala kontrolować prędkość podczas zbiegania z górki. Dziecko chronione jest przez regulowany daszek z wentylacją i filtrem UV, a nowy system zawieszenia skutecznie redukuje wstrząsy. Szelki są miękko wyściełane i łatwe w regulacji, dzięki czemu maluch zawsze podróżuje wygodnie i bezpiecznie.

Thule Glide 3 został zaprojektowany z myślą o wygodzie rodziców. System składania jedną ręką pozwala błyskawicznie złożyć wózek i zapakować go do bagażnika. Regulowana wysokość rączki sprawdzi się niezależnie od wzrostu użytkownika, a przemyślane schowki – w tym duży kosz bagażowy i kieszenie z siatki – pomieszczą wszystko, co niezbędne podczas treningu czy spaceru. Nowością są także elementy odblaskowe na kołach i budce, które poprawiają widoczność w warunkach ograniczonego oświetlenia.

Wzięliśmy wszystko to, co biegacze pokochali w Thule Glide 2, i uczyniliśmy to jeszcze lepszym – dopracowany, aerodynamiczny projekt, zmodernizowane funkcje bezpieczeństwa i poprawiony komfort zarówno dziecka, jak i rodziców – podkreśla Sara Berggren, International Product Manager w Thule.

Thule Glide 3 jest już dostępny w Polsce w cenie 3 329 PLN. Więcej informacji na temat modelu oraz pełna specyfikacja dostępne są na oficjalnej stronie producenta: www.thule.com.