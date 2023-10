TEST: Peugeot 508 SW GT 1.5 BlueHDI

Podczas zmiany stylizacji Peugeot 508 SW zachował swój jedyny silnik wysokoprężny, 1.5 BlueHDi o mocy 130 KM. Niezwykle oszczędny pod względem zużycia paliwa i wyposażony w imponujące podwozie, ten kombi jest zaproszeniem do podróży, gdzie pozostaje nie do pobicia pod względem kosztów użytkowania.

Powiedzmy to sobie wprost: kombi przegrały z SUV-ami. Produkcja, a zatem sprzedaż samochodów z silnikiem diesla jest i będzie coraz niższa. Wprowadzony na rynek w 2019 roku Peugeot 508 SW drugiej generacji charakteryzuje się wciąż pożądanym designem. Zmiana stylizacji na rok 2023 jest widoczna z tyłu po napisie Peugeot, niechybnie kojarzącym się z niemiecką marką również na P. Osłona chłodnicy rozszerzająca się w kierunku reflektorów, nowa sygnatura świetlna z sześcioma pazurami i zmienione multimedia to najważniejsze cechy tej wersji.

Poza dostępnymi dwoma opcjami PHEV i jedną benzynową, jest też rzeczony diesel, którego charakteryzuje najmniejsza moc w gamie (130 KM w stosunku do przedziału 180-360 KM).

Od pewnego czasu mówimy o długodystansowych testach pojazdów elektrycznych, a sam robiłem w wakacje porównanie elektro-SUV-ów, sprawdzając, jak bardzo podróżując po Polsce ma się w tej kategorii nóż na gardle. Peugeot 508 SW śmieje się z tych testów, bo bez problemu pokonuje 1 000 km na jednym tankowaniu.

Na trasie o długości 1 000 km, składającej się w 60% z autostrady, spalanie wyniosło 5,6 l/100 km, a w baku pozostało paliwa jeszcze na 150 km

Jego sekret? Nic nadzwyczajnego: porządny zbiornik (55 l) i przede wszystkim niezwykła oszczędność dzięki dieslowi 1.5 BlueHDi. Na trasie o długości 1 000 km, składającej się w 60% z autostrady, spalanie wyniosło 5,6 l/100 km, a w baku pozostało paliwa jeszcze na 150 km. Nie ma co ukrywać: to auto jest nie do pobicia pod względem spalania (dzięki niskiej sylwetce sprzyjającej aerodynamice) i jest królem podróżowania w całkowitym spokoju ducha.

No ale… Mając 130 KM i 300 Nm, mały diesel nie jest piorunem. Prawidłowo wykonuje swoją misję na głównych drogach i utrzymuje dozwoloną prędkość, ale już na krętych i pagórkowatych trasach nie jest tak wesoło. W tych warunkach samochodowi szczerze brakuje energii. A szkoda, bo Peugeot dzięki precyzyjnemu i hiperstabilnemu podwoziu jest w stanie udźwignąć znacznie większe moce.

Jestem zadowolony z jazdy na momencie obrotowym, na który pozwala ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów. Jedyną krytyką wobec niej będzie ta lekka ospałość i czasami szarpnięcia przy niskich prędkościach. Z innych drobiazgów uważam, że asystent utrzymania pasa ruchu jest zbyt natrętny i nie polecam go w konfiguratorze. Do tego funkcja Start & Stop działa zbyt wolno i głośno w dieslu, dlatego lepiej ją wyłączyć.

Pod względem komfortu zawieszenie jest tolerancyjne dla wszystkich pasażerów. Jeśli chodzi o przednie siedzenia w testowanym wykończeniu GT, mają one certyfikat AGR i są bardzo wygodne, z regulowaną długością siedziska, aby odciążyć uda na długich dystansach. A podróżowanie to naprawdę ulubione zajęcie tej wersji. Może nawet dla większego komfortu warto sprawdzić na wyprawy tańsze wykończenie Allure, którego 17-calowe felgi byłyby lepsze niż opcjonalne 19-calowe montowane w GT.

I-Cockpit w 508 jest przyjemny, a wykończenie GT charakteryzuje się wysokiej klasy wykonaniem.

Konkurencji jest coraz mniej, a ta dostępna, taka jak VW Arteon Shooting Brake czy BMW 316d Touring jest oczywiście droższa. Prowadzi się ją lepiej, tak jak zresztą i hybrydy 508 SW, ale diesla można mieć już od 200 tysięcy, a w wersji GT od 210. Pomimo przegranej gry, ostatnie takie kombiaki to nadal będzie dla wielu klientów wybór na lata.

Specyfikacja

CENA 210 000 PLN

210 000 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 208 km/h

208 km/h 0-100 KM/H 10,1 sekundy

10,1 sekundy SILNIK 1.5 BlueHDi

1.5 BlueHDi MOC 130 KM

130 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 300 Nm