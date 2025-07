Rituals prezentuje odświeżony The Perfume Genie

Zamień swój dom w pachnące sanktuarium dzięki nowemu, inteligentnemu dyfuzorowi od Rituals. Marka zapachów i kosmetyków luksusowych wprowadza udoskonaloną wersję kultowego The Perfume Genie – teraz w eleganckim, czarnym wykończeniu i z jeszcze bardziej zaawansowanymi funkcjami smart.

Nowy The Perfume Genie to więcej niż tylko dyfuzor – to domowy rytuał w nowoczesnym wydaniu. Dzięki sterowaniu przez aplikację możesz w pełni kontrolować intensywność i harmonogram rozpylania zapachu – wystarczy kilka dotknięć smartfona. W urządzeniu możesz korzystać z szerokiej gamy zapachów Rituals, dostosowując atmosferę w domu do nastroju lub pory dnia. Nuty kwiatowe o poranku, a może zmysłowe drewno wieczorem? Ty decydujesz.

W udoskonalonej wersji dyfuzora pojawiły się rozwiązania, które uprzyjemniają codzienne użytkowanie:

Inteligentne sterowanie – konfiguracja zajmuje zaledwie 25 sekund, a z urządzenia może korzystać więcej niż jeden użytkownik.

– konfiguracja zajmuje zaledwie 25 sekund, a z urządzenia może korzystać więcej niż jeden użytkownik. Zasięg aż do 50 m² – zapach dociera dalej niż kiedykolwiek wcześniej.

– zapach dociera dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Do 270 godzin działania – wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu.

– wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu. Czujnik wkładu – dzięki monitorowaniu na żywo zawsze wiesz, kiedy pora na wymianę.

– dzięki monitorowaniu na żywo zawsze wiesz, kiedy pora na wymianę. Możliwość wielokrotnego uzupełniania – luksus, który nie przemija.

Nowy The Perfume Genie to nie tylko sposób na piękny zapach – to element wystroju i technologicznego stylu życia. Dyskretny, nowoczesny design pasuje zarówno do klasycznych, jak i minimalistycznych wnętrz.

Rituals to nie tylko marka – to filozofia codziennego dobrostanu. Od 2000 roku tworzy produkty inspirowane starożytnymi rytuałami, które przypominają, że prawdziwe szczęście kryje się w drobnych chwilach. Marka posiada certyfikat B Corporation i aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju – od naturalnych składników, przez opakowania refillable, po przekazywanie części zysków na cele społeczne i ekologiczne.

The Perfume Genie już dostępny – to idealny moment, by podarować sobie (lub bliskim) odrobinę codziennego luksusu, który otula zmysły.