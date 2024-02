TEST: Lexus RX 350h Prestige

Nowa gama Lexusa RX obejmuje sporo wariantów. Do moich rąk trafiły kluczyki do najtańszej wersji, która jednak może okazać się tą najlepszą w gamie.

Obecnie Lexus RX bez cienia wątpliwości wygląda lepiej, lepiej się nim jeździ i ma lepsze wnętrze niż jego poprzednik. W ostatecznym rozrachunku niektóre luksusowe samochody sprawiają wrażenie, jakby karały cię za oszczędzanie pieniędzy. Od półfabrykatów przycisków po paskudne materiały – istnieje wiele sztuczek, które mają na celu popchnięcie cię do droższych wersji.

Lexus RX 350h nie jest jednym z takich samochodów. Może to być najtańsza opcja na RX-a, ale nadal sprawia wrażenie odpowiednio luksusowego, dużego SUV-a. Nie miej zarazem wątpliwości. Ceny, jak wszędzie, wzrosły, a najbardziej ekonomiczne rozwiązanie to takie, które będzie cię kosztowało 352 900 PLN. To zaboli, porównując z opcjami np. BMW X3 xDrive20d czy Audi Q5 45 TFSI quattro S tronic, nawet jeśli nie są one w podstawie tak dobrze wyposażone.

RX przeszedł zaawansowaną technologicznie metamorfozę. Nawet model podstawowy wygląda i sprawia wrażenie na wskroś nowoczesnego, czego nie można powiedzieć o starym samochodzie. Nie ma tu już kłopotliwych touchpadów ani ukrytych przycisków, tylko całkowicie nowoczesny ekran dotykowy, starannie zintegrowany z atrakcyjną deską rozdzielczą. Utrata fizycznych przycisków nie jest mocno odczuwalna, ponieważ nadal istnieją duże skróty do sterowania klimatyzacją. Kamery są również wyraźne i jasne. To ogromna poprawa i pomimo oczywistych podobieństw z mniejszym NX, RX sprawia wrażenie nieco bardziej dorosłego.

Podczas gdy NX jest nieco klaustrofobiczny, RX ma lepszą pozycję siedzącą dla wyższych kierowców. Jest więcej miejsca na nogi, więcej pod podsufitką i więcej między pasażerami. Wszystkie materiały wyglądają i budują poczucie wysokiej jakości, jak można oczekiwać od Lexusa. Kierownicę obszyto miękką, woskowaną skórą, a tapicerka siedzeń ze sztucznej skóry w wersji testowej była całkiem przekonującym substytutem oryginału.

Do tego dochodzą cztery porty USB (trzy USB-C, jeden USB-A). W opcji dostępna jest też bezprzewodowa ładowarka do smartfona. Pięć wersji, które od najskromniejszej do najlepiej wyposażonej dzieli 37 tysięcy złotych, ma więcej istotniejszych różnic. W modelu podstawowym brakuje wysokiej jakości cyfrowego zestawu wskaźników, dostępnego w wyższych modelach. Zamiast tego otrzymujesz prosto wyglądającą jednostkę z niewielkimi możliwościami dostosowywania. Pod tym względem bardzo doceniłem testową wersję wyposażenia Prestige.

Z przodu znajduje się mnóstwo miejsca do przechowywania butelek z napojami, przekąsek i osobistych drobiazgów. Ilość miejsca na tylnych siedzeniach jest solidna. Przestrzeń na nogi oznacza poprawę w stosunku do poprzedniej generacji, bez wątpienia dzięki większemu rozstawowi osi. Przestrzeń nad głową nie jest jednak zbyt duża, zwłaszcza po zamontowaniu panoramicznego dachu.

Deklarowana pojemność bagażnika wynosi 612 litrów przy rozłożonych wszystkich pięciu siedzeniach i zwiększa się do 1 678 litrów po złożeniu drugiego rzędu foteli.

Lexus RX350h 2023 wykorzystuje czterocylindrowy hybrydowy układ napędowy o pojemności 2,5 litra i mocy 245 KM. Jest dostępny tylko z napędem na wszystkie koła i wykorzystuje przekładnię eCVT. Pasuje do starszego akumulatora niklowo-metalowo-wodorkowego zamiast lżejszych, bardziej energochłonnych jednostek litowo-jonowych stosowanych w niektórych hybrydach Toyoty.

Deklarowane zużycie paliwa wynosi 5,0 litrów na 100 km w cyklu mieszanym, podczas tygodnia mojej jazdy w mieście i poza terenem zabudowanym osiągnąłem wynik 5,9 litra na 100 km.

W ofercie Lexusa RX znajdują się modele sportowe, ale ten nie jest jednym z nich. Koncentruje się na zrelaksowanej, wydajnej jeździe. System hybrydowy będzie znany każdemu, kto jeździł RX poprzedniej generacji lub tańszą hybrydą Toyoty. Zwykle uruchamia się w trybie elektrycznym, a silnik benzynowy pozostaje poza zasięgiem do około 20–30 km/h. Kiedy już odpali, robi to szybko i cicho. Auta Lexusa zawsze sprawiały wrażenie cichych i wyrafinowanych – a RX nie jest wyjątkiem.

To nie znaczy, że jest idealnie. Chociaż na napędzie elektrycznym może delikatnie przyspieszać przy niskich prędkościach, wszystko ponadto nadal wymaga silnika benzynowego – a kiedy Lexus odpala, nie udało się całkowicie wyeliminować wrażenia, że ciężko pracuje. To samochód, który najlepiej czuje się podczas zrelaksowanej jazdy, gdzie może oprzeć się na silniku elektrycznym, a przekładnia CVT nie musi zwiększać obrotów, aby przyspieszyć. I nie ma w tym nic złego, bo doskonale komponuje się z resztą charakteru samochodu.

Auto świetnie radzi sobie z małymi koleinami na ulicach miast przy niskich prędkościach i zmiękczaniem progów zwalniających na parkingach lepiej niż większość konkurentów. Lekkie sterowanie, wyraźne kamery i przyzwoita widoczność sprawiają, że jest to SUV, który łatwo zaparkować w ciasnych miejscach. Jest też nieco mniejszy od X5, co jest zauważalne na wąskich parkingach podziemnych.

W kabinie prawie nie słychać hałasu drogowego, a szum ruchu ulicznego jest przyjemnie wytłumiony. To po prostu spokojne miejsce do spędzania czasu. Przy wyższych prędkościach RX350h to przyjemny cruiser. Na autostradzie jest cicho, a pakiet aktywnych systemów wspomagających kierowcę jest dobrze skalibrowany. Adaptacyjny tempomat płynnie i inteligentnie utrzymuje odstęp od samochodu z przodu, a centrowanie pasa ruchu jest pewne, bez konieczności wyrywania kierownicy z rąk.

Pomijając hybrydowy układ napędowy i komfortową jazdę, nie jest to SUV dla ludzi, którzy chcą ostro pokonywać zakręty. Jest bardziej utalentowany niż jego poprzednik, oferuje płynne sterowanie i przyzwoitą kontrolę nad nadwoziem, ale jeśli chcesz czegoś agresywniejszego, lepszym wyborem będzie F Sport lub RX 500h F Sport.

Zwykle podstawowe wersje samochodów luksusowych wydają się nieco ubogie, ale RX 350h to prestiżowy SUV, jakiego nie będzie ci wstyd nabyć w takim wariancie. Jego wnętrze robi wrażenie i wygląda luksusowo, technologia została znacznie ulepszona w porównaniu ze starym samochodem, a jeździ z tym samym, nieco dyskretnym błyskiem, jakiego oczekujemy od tej marki. Nie, nie przyspieszy twojego tętna, ale tak naprawdę nigdy nie było to celem RX.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 408 400 PLN

408 400 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 200 km/h

200 km/h 0-100 KM/H 7,9 sekundy

7,9 sekundy SILNIK 2.5 Hybrid

2.5 Hybrid MOC 243 KM

243 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 316 Nm