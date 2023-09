TEST: OPPO Pad 2

Przyznam otwarcie, że bardzo podoba mi się OPPO Pad Air – tablet producenta, który w dobrej cenie oferuje możliwość konsumowania multimediów, przeglądania internetu czy poczty i obcowania z podstawowymi aplikacjami. OPPO Pad 2 ma zupełnie inny cel i chce być alternatywnym urządzeniem do pracowania na nim, takim, jakim w świecie Apple jest iPad. Małym komputerem dla tych, którzy nie potrzebują laptopa lub dla tych, którzy szukają jego uzupełnienia w podróży czy na kanapie.

Intencje producenta są oczywiste, oferując w zestawie za 2 999 PLN tablet wraz z etui i klawiaturą. Pad 2 jest dostępny w jednej wersji z 8 GB pamięci RAM i 256 GB na dane.

Tył urządzenia pokryty jest szarym, szczotkowanym aluminium. W dłoni sprawia wrażenie produktu premium, choć sam projekt jest bardzo podstawowy z napisem OPPO na środku i jaśniejszą ramką, która służy również do poprawy łączności. Na środku znajduje się duży, okrągły aparat. Szczerze, wolałbym, żeby był bardziej dyskretny, zwłaszcza, że realistycznie będziemy go używać tylko do skanowania dokumentów. Metalowe ramki są zaokrąglone, co ułatwia chwyt (nawet jedną dłonią). Trzymając tablet poziomo z aparatem do selfie u góry, znajdziesz przycisk blokady po lewej stronie i dwa przyciski głośności w lewym górnym rogu. Po prawej stronie znajduje się wejście USB, a na dole trzy piny do podłączenia tabletu do Smart Keyboard. Po obu stronach znalazły się po dwa głośniki.

Z grubością 6,54 mm OPPO Pad 2 nie pobije żadnych rekordów, ale jest na tyle cienki, że zapewnia wygodę. Sprawia też solidne wrażenie i nie skrzypi. Waga 552 gramów jest średnia, ale jeszcze wygodna do trzymania nawet jedną dłonią podczas oglądania filmów lub seriali. Z klawiaturą sięga już nieco ponad 900 gramów. To dużo jak na tablet, ale mniej niż prawie każdy laptop.

Zaokrąglone rogi nie są niczym nowym w branży, ale format 7:5 już tak. Większość tabletów z Androidem ma proporcje ekranu 16:10, takie jak większość multimediów. Bardziej kwadratowy wygląd OPPO Pad 2 to jedna z rzeczy, która zwraca uwagę, czyniąc tablet znacznie bardziej odpowiednim do pracy. Ramki wyświetlacza są symetryczne, po 6,7 mm z każdej strony. Na smartfonie byłyby przesadą, ale przy dostępnym ekranie 11,61 cala nie ma co narzekać.

Rozdzielczość 2800×2000 px pozwala cieszyć się dowolnymi treściami multimedialnymi, a także jest idealna do obsługi poczty e-mail i internetu. Częstotliwość odświeżania 144 Hz sprawia, że doskonale nadaje się również do gier. Automatycznie przełącza się także między 30, 60, 90, 120 i 144 Hz w zależności od sytuacji. Nie brakuje obsługi Dolby Vision i HDR.

Mając za sobą mocne źródło światła, refleksów na ekranie nie zabraknie, a jasność 500 nitów utrudnia korzystanie z tabletu w bezpośrednim świetle słonecznym. To jednak dotyczy praktycznie każdego tabletu – nie są stworzone do oglądania seriali w mocnym słońcu. Nie miałem zarazem problemów z korzystaniem z poczty i dokumentów podczas przejazdów komunikacją miejską, mimo światła wpadającego przez okno.

O ile wyświetlacz zachwycił mnie ilością kolorów i bardzo dobrym balansem, o tyle audio trochę mnie rozczarowało. Obecność czterech głośników i certyfikat Dolby Atmos dały mi nadzieję na potężny system stereo. I faktycznie głośność i kierunkowość nie są złe. Brakuje jednak basu, który nie ma głębi – także ze względu na ograniczoną przestrzeń w tak cienkiej obudowie. Jeśli chcesz słuchać muzyki, lepiej podłącz słuchawki lub głośniki po Bluetooth.

OPPO wyposażyło swojego Pada 2 w układ MediaTek Dimensity 9000, który z łatwością poradził sobie z każdą czynnością, którą wypróbowałem podczas testu. Otworzyłem mnóstwo aplikacji, a następnie bez wahania skorzystałem z wielozadaniowości. Grając w wymagające Genshin Impact, nie zanotowałem żadnego nagrzewania się urządzenia. Zastosowany system operacyjny to ColorOS 13.1, oparty na Androidzie 13. Parę dodatkowych aplikacji nie zaklasyfikowałbym jako bloatware’u i można je szybko usunąć, jeśli nie zamierzamy z nich korzystać. System operacyjny został zaprojektowany tak, aby lepiej wykorzystać duży ekran. Na dole znajdziemy dock, który oprócz wybranych aplikacji pokazuje również te ostatnio otwarte apki. Powiadomienia i szybkie akcje są wyświetlane razem, przesuwając palcem od góry ekranu w dół, a przesunięcie od dołu pozwala znaleźć wszystkie aplikacje. Na 11-calowym ekranie wygodnie korzysta się z podzielenia go na dwie części. Multi-screen Connect 2.0 pozwala udostępniać pliki i dane smartfonowi OPPO, o ile również z niego korzystasz.

Klawiatura Smart Touchpad zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Oczywiście nie powstała, aby zastąpić kompletną klawiaturę na PC: OPPO musiałoby do tego zoptymalizować przestrzeń. Nie ma tu klawiatury numerycznej, a wpisywanie znaków diakrytycznych wymaga przyzwyczajenia. Z drugiej strony klawisze mają dobry skok, mocowanie do tabletu jest solidne, a nachylenie ekranu idealne do wygodnego korzystania. Gładzik jest nie tylko bardzo precyzyjny, ale także niezwykle responsywny. Gest trzema palcami, aby wrócić do ekranu startowego lub przełączyć aplikacje, jest bardzo dobrze zaprogramowany.

Dodatkowym akcesorium jest OPPO Pencil, który ma opóźnienie wynoszące zaledwie 2 ms i 4 096 poziomów nacisku. Pisanie na błyszczącym ekranie, w przeciwieństwie do produktu z ekranem e-ink, nie daje poczucia trzymania przed sobą papieru. Trzeba jednak przyznać, że jest wygodny zarówno do pisania, jak i rysowania. Podoba mi się też to, że bez dotykania ekranu można zobaczyć, jaki obszar rysik wybiera kilka milimetrów od wyświetlacza. Dzięki temu korzystanie z piórka jest bardziej intuicyjne, także w przypadku nawigacji.

Choć w zestawie nie znajduje się szybka ładowarka do 67 W, tablet pozwala na obsługę takiej mocy. To gwarantuje, że 10 minut ładowania wystarczy na trzy godziny pracy. Łącznie pełna bateria daje ponad 12 godzin odtwarzania wideo.

Pad 2 wyciska tyle, ile może, w kategorii bycia tabletem do pracy opartym na Androidzie. System ten nigdy nie był idealny do całodziennej pracy, tak jak doczepiane do urządzeń mobilnych klawiatury nie są tytanami ergonomii. Jeśli jednak szukasz tego typu rozwiązania do swojego workflow, propozycja OPPO jest jednym z najlepszych wyborów, jakiego możesz dokonać.

Specyfikacja

CENA 2 999 PLN

2 999 PLN WYŚWIETLACZ 11,61” 2800×2000 px 144 Hz, 296 ppi, 500 nitów

11,61” 2800×2000 px 144 Hz, 296 ppi, 500 nitów PROCESOR ARM V9 (8-rdzeniowy)

ARM V9 (8-rdzeniowy) GPU ARM G710 MC10

ARM G710 MC10 RAM I ROM 8 GB (LPDDR5 @3200 MHz) + 256 GB (UFS3.1)

8 GB (LPDDR5 @3200 MHz) + 256 GB (UFS3.1) BATERIA 9 510 mAh

9 510 mAh ŁĄCZNOŚĆ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, BLE, TWS, USB-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, BLE, TWS, USB-C WYMIARY 258,03 x 189,39 x 6,54 mm

258,03 x 189,39 x 6,54 mm WAGA 552 g