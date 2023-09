TEST: ASUS ExpertBook B9 (B9403)

Lekki i trwały Asus ExpertBook B9 (B9403) to 14-calowy laptop biznesowy przeznaczony dla mobilnych menedżerów, którego cena może konkurować z ultraprzenośnymi urządzeniami biznesowymi klasy premium. Obudowa ze stopu magnezu jest zarówno trwała, jak i lekka, a połączenie wydajnego procesora Intel Core vPro 13. generacji i mocnej baterii zapewnia wyjątkowo długą pracę bez konieczności zasilania.

ExpertBook B9403 jest szeroko konfigurowalny od 8 do 64 GB pamięci RAM (LPDDR5), posiada zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe i dysk SSD o pojemności od 512 GB do 2 TB. 14-calowy wyświetlacz OLED bez obsługi dotykowej oferuje rozdzielczość 2,8K (2880×1800 pikseli). Model ten jest najlżejszym 14-calowym laptopem OLED na świecie, ważącym zaledwie 990 g. Jego najbliżsi rywale ważą już w okolicach 1,1 kg. Z drugiej strony konkurencyjne rozwiązania charakteryzuje ekran o proporcjach 3:2, świetny do dokumentów, gdy ASUS stawia wciąż na bliższe multimediom 16:10.

Ciemnogranatowa obudowa wyróżnia się na tle srebrnych lub czarnych laptopów biznesowych, które można najczęściej spotkać w sali konferencyjnej. Matowe wykończenie zapewnia wrażenie luksusu i godną podziwu ochronę przed nieestetycznymi odciskami palców. Ponadto, dzięki certyfikatowi trwałości MIL-STD 810H, ExpertBook B9 jest gotowy, aby wytrzymać trudy regularnych podróży służbowych. Rzadko zdarza się znaleźć takie połączenie mobilności i trwałości.

Ekran ExpertBooka jest wystarczający do codziennych aplikacji, zapewniając ostry obraz i bogate kolory. Testy potwierdzają, że znamionowa jasność laptopa wynosi 400 nitów, co jest więcej niż wystarczające niemal w każdych warunkach w pomieszczeniach, a nawet do niektórych prac na zewnątrz, jeśli nie jesteś wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Odkąd pandemia uczyniła nas wszystkich Zoomerami, ostrzejsze kamery 1080p stały się powszechne. Laptop ASUS w nowej iteracji został jednak wyposażony w rozwiązanie oferujące standard Full HD, żegnając ziarnistość ekranu na rzecz ostrzejszego obrazu. Pozytywną stroną jest rozpoznawanie twarzy podczas logowania przezWindows Hello, a także fizyczna zaślepka chroniąca prywatność, gdy nie używasz kamerki. Laptop ma również czujnik, który budzi system, gdy się zbliżasz i blokuje go, gdy wychodzisz. Czytnik linii papilarnych pod klawiaturą zapewnia kolejną opcję bezpiecznego logowania biometrycznego.

Dzięki certyfikatowi trwałości MIL-STD 810H, ExpertBook B9 jest gotowy, aby wytrzymać trudy regularnych podróży służbowych

Klawiatura szybko reaguje, choć ma trochę zbyt płytki skok. Z drugiej strony ogólny komfort pisania zapewnia dolna krawędź wyświetlacza, która opiera obudowę pod niewielkim kątem pięciu stopni, który robi różnicę. Jeśli to nie wystarczy, zachowaj opakowanie od komputera – pudełko z akcesoriami, w którym znajduje się przewód zasilający, można wykorzystać jako podstawę do laptopa, składającą się w kształt klina. Kąt jest wtedy już dość stromy, a sam pomysł przedni!

Pudełko na akcesoria i reszta opakowania ExpertBooka są wykonane w 90% z masy celulozowej i papieru pochodzącego z recyklingu włókien drzewnych z odpowiedzialnych źródeł. ASUS twierdzi, że ExpertBook B9 to pierwszy na świecie laptop biznesowy neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, dzięki materiałom pochodzącym z recyklingu i odpowiedzialnym procesom produkcyjnym.

Szeroki touchpad odzwierciedla szeroki wyświetlacz, zapewniając wystarczająco dużo miejsca na przesuwanie, stukanie i używanie gestów. Przycisk w prawym górnym rogu zmienia touchpad w klawiaturę numeryczną. Siatka LED nie zapewnia takich samych wrażeń dotykowych jak rzeczywista klawiatura większego laptopa, ale nadal jest to fajna funkcja, która przyda się wojownikom ninja arkuszy kalkulacyjnych.

ASUS zapewnia w najnowszym ExpertBooku B9 zarówno porty USB-A, jak i USB-C, dzięki czemu będziesz mógł podłączyć praktycznie wszystkie swoje urządzenia peryferyjne. Para portów USB-C z obsługą Thunderbolt 4 znajduje się po lewej stronie laptopa, a port USB-A 3.2 po prawej. Po lewej stronie znajdziesz także pełnowymiarowy port HDMI i port micro HDMI, przy czym ten ostatni może służyć jako port Ethernet za pomocą dołączonego adaptera. Na pokładzie znajdują się również najnowsze standardy bezprzewodowe – Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. ASUS dołącza do zestawu etui wykonane z tworzywa imitującego skórę.

Specyfikacja procesora zapewnia wystarczającą wydajność do obsługi pakietów biurowych i multimediów, chwiejąc się dopiero przy cięższym obciążeniu aplikacjami pokroju Photoshop czy obróbce filmów. Nie jest to także laptop stworzony do wymagających gier. Żywotność baterii ExpertBooka zapewnia prawie 12 godzin pracy przy aplikacjach biurowych i nawet 16 godzin podczas odtwarzania multimediów.

ASUS ExpertBook B9 ma robiącą wrażenie formę i wagę, które w połączeniu z żywotną baterią sprawią, że znajdzie się on wysoko na liście priorytetów każdego kupującego laptop biznesowy. Moim następnym życzeniem na kolejne generacje jest jeszcze zmiana proporcji ekranu na bardziej sprzyjającą dokumentom i stronom internetowym.

Specyfikacja

WYŚWIETLACZ 14” OLED 16:10, 400 nitów

14” OLED 16:10, 400 nitów PROCESOR Intel Core vPro 13. generacji

Intel Core vPro 13. generacji GPU Intel Iris Xe

Intel Iris Xe BATERIA 63 Wh

63 Wh WYMIARY 311 x 215 x 16 mm

311 x 215 x 16 mm WAGA 990 g