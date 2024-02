TEST: Soundbary Dolby Atmos z wyższej półki

Traktując na poważnie oglądanie filmów, nie ma sensu polegać na głośnikach wbudowanych w telewizor. Te są zawsze dziełem kompromisu, generując dźwięk pozbawiony szczegółów, głębi i mocy. Ale nie musisz inwestować w pełny system dźwięku przestrzennego, aby uzyskać wysokiej klasy, wciągający dźwięk. Zamiast tego najlepsze listwy dźwiękowe Dolby Atmos zapewniają niemal równie wciągające wrażenia dźwiękowe w bardziej kompaktowej i zwykle tańszej konfiguracji.

Dolby Atmos to technologia, której celem jest przeniesienie dźwięku przestrzennego na wyższy poziom, wprowadzając dodatkowy wymiar wysokości do dźwięku. Innymi słowy, w konfiguracji Dolby Atmos dźwięk będzie docierał do ciebie nie tylko od frontu i z boków, ale także z góry. W większości praktycznych konfiguracji domowych osiąga się to za pomocą głośników wbudowanych w listwy dźwiękowe, które emitują dźwięk w kierunku sufitu, który następnie odbija się w dół, w stronę słuchacza.

Urządzeń z tą technologią na rynku jest coraz więcej, choć wiele z tych budżetowych rozwiązań działa w sposób ograniczony. Poniżej segmentu premium soundbarów kosztujących w okolicach 8-15 tysięcy złotych, znajdują się modele z wysokiej półki. Sprawdziliśmy trzy z nich.

Bose Smart Ultra

Specyfikacja

MOC WYJŚCIOWA nie podana przez producenta

nie podana przez producenta LICZBA PRZETWORNIKÓW 4 racetrack, 2 wysokotonowe, centralny wysokotonowy, 2 skierowane w górę

4 racetrack, 2 wysokotonowe, centralny wysokotonowy, 2 skierowane w górę WEJŚCIA HDMI eARC, optyczne

HDMI eARC, optyczne WYMIARY 1 045 x 58 x 107 mm

1 045 x 58 x 107 mm WAGA 5,8 kg

5,8 kg CENA 4 199 PLN (7 999 PLN z subwooferem)

Na pierwszy rzut oka: Inteligentna listwa głośnikowa Bose Ultra zapewnia prawdziwie realistyczny dźwięk przestrzenny dzięki technologiom Dolby Atmos i TrueSpace. Dodatkowo tryb Dialogue AI automatycznie równoważy brzmienie głosów i dźwięku przestrzennego.

JBL Bar 1300

Specyfikacja

MOC WYJŚCIOWA 1 170 W (650 W soundbar, 2x 110 W głośniki, 300 W subwoofer)

1 170 W (650 W soundbar, 2x 110 W głośniki, 300 W subwoofer) LICZBA PRZETWORNIKÓW (W SOUNDBARZE) 6 racetrack (46 x 90 mm), 5 wysokotonowych (20 mm), 4 skierowane w górę (70 mm)

6 racetrack (46 x 90 mm), 5 wysokotonowych (20 mm), 4 skierowane w górę (70 mm) WEJŚCIA optyczne

optyczne WYMIARY (SOUNDBARA) 1 376 x 60 x 139 mm

1 376 x 60 x 139 mm WAGA (SOUNDBARA) 4,3 kg

4,3 kg CENA 5 499 PLN

Na pierwszy rzut oka: Dzięki czterem skierowanym w górę głośnikom w listwie głównej i kolejnym dwóm takim samym głośnikom odłączanym, JBL Bar 1300 zapewnia prawdziwy dźwięk przestrzenny wspierany technologiami Dolby Atmos i DTS:X oraz MultiBeam.

Harman Kardon Citation MultiBeam 1100

Specyfikacja

MOC WYJŚCIOWA 630 W (8x 60 W przetwornik niskotonowy pełnozakresowy, 3x 30 W przetwornik wysokotonowy)

630 W (8x 60 W przetwornik niskotonowy pełnozakresowy, 3x 30 W przetwornik wysokotonowy) LICZBA PRZETWORNIKÓW 6 racetrack (55 x 90 mm), 3 wysokotonowe (25 mm), 2 skierowane w górę (70 mm)

6 racetrack (55 x 90 mm), 3 wysokotonowe (25 mm), 2 skierowane w górę (70 mm) WEJŚCIA HDMI, optyczne

HDMI, optyczne WYMIARY 1 150 x 65 x 130 mm

1 150 x 65 x 130 mm WAGA 4,6 kg

4,6 kg CENA 3 999 PLN (5 699 PLN z subwooferem)

Na pierwszy rzut oka: Dzięki technologii MultiBeam i 11 przetwornikom, w tym dwóm kanałom skierowanym w górę dla Dolby Atmos, soundbar Harman Kardon zapewnia bogaty bas i głęboki, kinowy dźwięk przestrzenny 3D.

SPRZĘT 01:

Harman Kardon Citation MultiBeam 1100

Multibeam 1100 zawdzięcza swoją nazwę połączeniu 11 oddzielnych przetworników i autorskiemu podejściu firmy do tworzenia przekonującej sceny dźwiękowej Dolby Atmos z jednego elementu listwy dźwiękowej poprzez odbijanie wielu wiązek dźwięku od ścian.

Citation Multibeam 1100 obsługuje Dolby Atmos, Dolby Vision i HDR10+ (ignorowane przez wielu producentów). Oprócz połączeń fizycznych Multibeam 1100 obsługuje oczywiście Wi-Fi i Bluetooth, w tym Apple AirPlay, Chromecasta i Alexa Multi-Room Music.

Najważniejsze funkcje to opatentowana technologia PureVoice, poprawiająca jakość dialogów przy dowolnej głośności oraz opcjonalna możliwość współpracy z oddzielnymi urządzeniami Citation, przede wszystkim subwooferem Citation Sub S (1 699 PLN).

W urządzeniu HK ogromnie istotna jest jego wydajność muzyczna, co rzadko zdarza się w soundbarach, skupiających się w dużej mierze na ścieżkach filmowych. Jednak Multibeam 1100 radzi sobie z muzyką każdego rodzaju i, co jeszcze bardziej zaskakujące, także na każdym poziomie głośności. Zachowuje on równowagę pomiędzy elementami dowolnego miksu muzycznego, który na niego rzucisz, niezależnie od tego, jak gęsty i warstwowy może być.

W filmach soundbar jest w stanie wychwycić fenomenalną ilość subtelnych szczegółów nawet przy stosunkowo niskim poziomie głośności. Oprócz wyjątkowej czystości i wyrazistości, szczegóły dobrego miksu Dolby Atmos są również rozmieszczone z imponującą precyzją jak na 1-elementowy soundbar. Dźwięk puchnie na boki i do przodu z imponującą energią i skalą, wypełniając przednią połowę nawet dużego pomieszczenia trójwymiarową przestrzenią audio. Bardzo miłą niespodzianką jest to, ile basu potrafi dostarczyć Multibeam 1100, nawet bez dokupowania subwoofera, prezentując odpowiednio kinowy poziom dudnienia, bez wpadania w trzeszczenie.

Oprócz nieuniknionego braku akcji w tylnej części sceny dźwiękowej (co można naprawić, dodając jako opcję inne głośniki Citation), trudno dopatrzyć się wad w działaniu filmowym Multibeam 1100. Tylko sporadycznie nagły, a nie utrzymujący się efekt basu może brzmieć nieco stłumiony i szorstki.

Soundbar ma bardzo skuteczny wbudowany system automatycznej kalibracji, który oszczędza kłopotów związanych z koniecznością ustawiania wielu ręcznych korekcji sceny dźwiękowej, ale i tak szkoda, że w obliczu ograniczonego sterowania fizycznego pominięto możliwość sterowania nim za pomocą aplikacji.

SPRZĘT 02:

JBL Bar 1300

JBL Bar 1300 to 11.1.4-kanałowy soundbar, który oferuje układ oparty na jednostce głównej, dwóch głośnikach bezprzewodowych z tyłu i 10-calowym bezprzewodowym subwooferze skierowanym do tyłu i w dół. Listwa dźwiękowa zawiera sześć przetworników racetrack, pięć głośników wysokotonowych i cztery pełnozakresowe głośniki skierowane w górę, natomiast z tyłu znajdują się przetworniki racetrack, przetwornik skierowany w górę i pasywny radiator.

Bar 1300 dekoduje obiektowe formaty audio Dolby Atmos i DTS:X, dostarczając je za pomocą przedniego lewego i prawego kanału, kanału centralnego, przednich i tylnych kanałów napowietrznych, kanałów szerokości oraz przednich i tylnych kanałów bocznych, tworząc półkolisty dźwięk trójwymiarowy.

Soundbar dobrze radzi sobie z muzyką dzięki większym przetwornikom, które zapewniają klarowność i szczegółowość, a szerokość obudowy zapewnia wysoką separację stereo. Mocny subwoofer gwarantuje solidną podstawę basu, który jest zwarty i kontrolowany, szczególnie po uruchomieniu funkcji automatycznej kalibracji.

W przypadku wielokanałowej muzyki, filmów lub programów telewizyjnych głośniki skierowane na bok zapewniają dodatkową szerokość, podczas gdy kanał centralny daje klarowność dialogów i skupienie się na ekranie. Bezprzewodowe głośniki tylne są wolne od opóźnień i przerw, zapewniając wielokanałowy dźwięk z autentycznym brzmieniem przestrzennym.

Jeśli chodzi o Dolby Atmos i DTS:X, wykorzystywana jest cała scena dźwiękowa 11.1.4-kanałowa, tworząc w pełni wciągające przestrzenne wrażenia dźwiękowe. Podczas dekodowania obiektów audio umieszczanych w trójwymiarowej przestrzeni można odnieść wrażenie, że otacza je realistyczna półkula dźwięku.

Ogólny dźwięk jest bardzo dynamiczny, z dużą ilością przestrzeni dzięki tym wszystkim potężnym wzmacniaczom. Niezależnie od tego, czy oglądasz telewizję, słuchasz muzyki, czy grasz, ten soundbar zapewnia ekscytujące i otaczające wrażenia dźwiękowe, które z pewnością przypadną ci do gustu.

Soundbar JBL Bar 1300 to imponujący dodatek do gamy produktów marki. Dolby Atmos i DTS:X są dostarczane przez potężną i dynamiczną konfigurację głośników, która obejmuje subwoofer zdolny do naprawdę mięsistego kopniaka. Dostępne są również przydatne funkcje, takie jak zdejmowane tyły, zgrabna aplikacja i skuteczna automatyczna kalibracja, która zapewnia zrównoważony i spójny system. Rezultatem jest imponujący produkt, który zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe.

SPRZĘT 03:

Bose Smart Ultra

Choć wygląda prawie identycznie jak model 900, Bose Smart Ultra integruje wiele nowych funkcji, mających na celu poprawę wrażeń podczas oglądania telewizji dzięki AI oraz uczeniu maszynowemu. Listwa obsługuje dźwięk w konfiguracji 5.1.2, kompatybilny z Dolby Atmos, ale już nie z DTS:X.

Poza portem HDMI i optycznym, nie zabrakło podczerwieni i obsługi AirPlay 2, Chromecast i Spotify Connect, a także Bluetooth. Jeśli nie chcesz używać klasycznego pilota, sterować możesz także za pomocą aplikacji Bose Music.

Pierwsze wrażenie obcowania z Bose Smart Ultra jest bardzo pozytywne. Soundbar generuje znacznie większy dźwięk, niż można się spodziewać, z wydajnym basem i klarownością. Scena dźwiękowa jest szeroka, a dialogi jasne i łatwe do zrozumienia. Bose Ultra wykonał dobrą robotę, tworząc wirtualne efekty dźwięku przestrzennego, a wytwory Dolby Atmos zdawały się zapewniać poczucie wysokości, gdy zostały wezwane do działania. Jednak w niektórych ścieżkach filmów dźwięk miał tendencję do zmagania się z niskimi częstotliwościami. Głośniki basowe brzmiały momentami zbyt rozciągnięte i słyszałem protesty, gdy przetworniki głośno trzeszczały, wzywane do dostarczenia efektów dźwiękowych do wielkich filmów akcji.

Będąc rozczarowanym, do soundbara dokupić można subwoofer Bose Bass Module 700 za wysoką kwotę 3 799 PLN i głośniki Bose Surround Speakers 700 (2 099 PLN za parę).

Znaczącym problemem jest zastrzeżona technologia TrueSpace, która analizuje sygnały audio i miksuje je w celu uzyskania poczucia wysokości. Niestety soundbar staje się ofiarą swojego sprytu, gdyż ścieżki stereo w filmach i muzyce są w sposób wymuszony przetwarzane na opcję przestrzenną, czy tego chcesz czy nie. Czasami, zwłaszcza w przypadku wspomnianej muzyki, skutkiem jest nikła separacja dźwięków. TrueSpace powinno być po prostu opcją możliwą do wyłączenia.

W muzyce instrumenty i wokale walczą o uwagę, a dźwięk stereo nie miał takiej definicji, która sprawiałaby, że soundbar Bose mógłby pełnić funkcję efektywnego systemu muzycznego. Problem mógłby rozwiązać subwoofer, aby odciążyć soundbar od wymagań związanych z wytwarzaniem potężnych niskich częstotliwości, ale drastycznie zwiększa to koszt zestawu.

Powyższe nie zmienia jednak faktu, że Bose Smart Ultra odtwarzając ścieżki Dolby Atmos ma się czym pochwalić – cena jednak w połączeniu z subwooferem jest bardzo trudna do zaakceptowania w swoim segmencie.

Werdykt

#1 | JBL BAR 1300 | 88/100

Plusy Niesamowicie wciągający dźwięk. Obsługa Dolby Atmos i DTS:X. Głęboki, ale kontrolowany bas. Łatwość konfiguracji.

Minusy Brak 4K/120 Hz, VRR i HDR10+ w trybie pass-through.

Podsumowując Ten bogaty w funkcje soundbar zapewnia dźwięk Dolby Atmos i obiektowy o kinowej skali i basie. Odłączane głośniki tylne umożliwiają stworzenie naprawdę wciągającego systemu bez żadnych problemów.

#2 | HARMAN KARDON CITATION MULTIBEAM 1100 | 85/100

Plusy Świetne brzmienie zarówno w filmach, jak i w muzyce. Atrakcyjne wykończenie.

Minusy Nie można utrzymać HDR przy 4K/120 Hz.

Podsumowując Atrakcyjny wygląd i wspaniały dźwięk. Szkoda, że pełnię możliwości pokazuje dopiero z dodatkowymi głośnikami, podbijającymi cenę.

#3 | BOSE SMART ULTRA | 74/100

Plusy Ładnie zrównoważony dźwięk z szeroką zawartością.

Minusy Bez subwoofera słaba jakość basu w intensywniejszych scenach. Nie nadaje się do sesji muzycznych.

Podsumowując Bogaty i wciągający dźwięk filmowy w smukłej i eleganckiej obudowie. Warto zainwestować w subwoofer.