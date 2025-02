HiFi Rose wprowadza nowy odtwarzacz sieciowy

HiFi Rose – południowokoreański producent sprzętu audio, którego polskim dystrybutorem jest Audio Klan – wprowadza na rynek nowy odtwarzacz sieciowy. Rose RS151 – bo o nim mowa – to następca cenionego modelu RS150B. W porównaniu do poprzednika oferuje nie tylko wyższą wydajność, ale też jeszcze bliższe ideału brzmienie, co uzyskano m.in. dzięki autorskim technologiom marki HiFi Rose.

RS151 wyposażono we flagowy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Technology Sabre ES9039PRO, który współpracuje z wysokoprecyzyjnym zegarem Femto. Takie połączenie pozwoliło uzyskać imponującą liniowość przetwarzania sygnału, a także zminimalizować jitter. Na uwagę zasługuje też nowy, ośmiordzeniowy procesor, który zapewnia znaczny wzrost wydajności przetwarzania i doskonale integruje się z dużym ekranem dotykowym, pozwalając wyświetlać treści w płynny, przejrzysty sposób. To wszystko sprawia, że Rose RS151B wyznacza nowy standard wśród odtwarzaczy sieciowych.

Jednym z kluczowych elementów konstrukcyjnych odtwarzacza Rose RS151 jest moduł Rose DPC, który synchronizuje sygnały cyfrowe i dopasowuje je do standardu I2S. Ponadto oddziela on układy interfejsu i konfiguracji GUI od ścieżki sygnałowej, przez co skutecznie zmniejsza poziom zniekształceń.

Na uwagę zasługuje też wyposażenie urządzenia w precyzyjne rezystory MELF, kondensatory foliowe WIMA i jednopunktowe uziemienie, które eliminuje pętle i tłumi szumy. Dzięki takim rozwiązaniom Rose RS151 osiąga imponująco niski poziom całkowitych zniekształceń harmonicznych (THD), które wynoszą 0,0002% dla wyjść analgowych XLR i 0,0003% dla wyjść RCA.

Wyrównaną charakterystykę częstotliwościową i wierne odwzorowanie brzmienia w każdym zakresie pasma zapewnia z kolei zastosowany w stopniu analogowym filtr Rose NRA.

Nowy, ośmiordzeniowy procesor sprawia, że Rose RS151 osiąga 4-krotnie wyższą wydajność w procesach przetwarzania informacji i aż 8-krotnie wyższą w przetwarzaniu graficznym. Z kolei zwiększone zasoby pamięci DRAM i eMMC – odpowiednio do 8 GB i do 32 GB pozwoliły uzyskać dwukrotnie wyższą szybkość przetwarzania dźwięku i obrazu.

Odtwarzacz sieciowy Rose RS151 pracuje w oparciu o innowacyjny system Rose OS, który zapewnia rozbudowaną funkcjonalność. Od obsługi plików MQA po błyskawicznie szybki dostęp do serwisów streamingowych audio i wideo.

Co istotne, urządzenie obsługuje łączność bezprzewodową Wi-Fi oraz Bluetooth, a dzięki szerokiej gamie złącz – wśród których dostępne są między innymi wejścia liniowe, koaksjalne, HDMI eARC oraz wyjścia analogowe XLR i RCA czy cyfrowe HDMI – płynnie i niezawodnie współpracuje z różnorodnymi systemami audio-wideo.

Dopełnieniem rewelacyjnych osiągów odtwarzacza Rose RS151 jest jego nowoczesny, praktyczny design. Na froncie urządzenia znajduje się duży, 15,4-calowy wyświetlacz dotykowy, który pozwala w intuicyjny sposób sterować pracą urządzenia. Tuż nad nim umieszczono jeszcze cztery przyciski – odpowiedzialne za włączanie i wyłączanie zasilania, regulację głośności i wyciszenie. W zestawie z odtwarzaczem znajduje się także pilot zdalnego sterowania.

Rose RS151 trafi do sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i srebrnej. Urządzenie będzie dostępne w ofercie partnerów handlowych Audio Klanu już na przełomie lutego i marca tego roku.