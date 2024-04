TEST: Belkin BoostCharge Pro 140W 4-Port GaN Wall Charger

Dzięki USB-C możesz zasilać coraz więcej urządzeń. Co jednak, jeśli w domu masz ich dużo i za mało gniazdek? Potrzebujesz rozwiązania, które obsłuży wiele z nich jednocześnie, bez utraty mocy.

I tu z pomocą przychodzi Belkin BoostCharge Pro 140W. Ta ładowarka ścienna sprawdza się jako jedna z najlepszych dostępnych ładowarek do laptopów, obsługująca najnowszy standard PD 3.1. Może dostarczyć moc 140 W przez jeden port USB-C do ładowania nawet najbardziej wymagających laptopów lub rozłożyć obciążenie na porty, aby zapewnić działanie maksymalnie czterech urządzeń o niższym poborze mocy.

Ładowarka ma dodatkowego asa w zanadrzu w postaci szeregu międzynarodowych adapterów, które można łatwo wpinać i wyjmować z głównego korpusu, umożliwiając zasilanie urządzeń w dowolnym miejscu na świecie, bez względu na to, czy wybieramy się w podróż do Wielkiej Brytanii, Japonii, Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Południowej.

Nie da się uniknąć stwierdzenia, że ładowarka jest sporych rozmiarów, przypominając tą do MacBooka, będąc wyposażoną w większą liczbę portów. Pierwszy z nich może osiągnąć maksymalnie 140 W, podczas gdy pozostałe dwa mają ograniczenie do 65 W każdy. Podłączenie gadżetów do wszystkich czterech portów, zmniejszy prędkość ładowania w zależności od tego, co jest podłączone. Jeśli używasz USB-A razem z pierwszym portem USB-C, wówczas moc portu USB-C spada do 100 W. Korzystanie z pierwszego i drugiego portu USB-C lub pierwszego i trzeciego portu wraz z USB-A spowoduje ograniczenie mocy portów USB-C do 65 W każdy. Korzystanie ze wszystkich czterech portów spowoduje spadek mocy ładowania odpowiednio do 65 W, 45 W, 20 W i 12 W. Oznacza to, że możesz ładować dwa laptopy, telefon i smartwatch w tym samym czasie. Możesz też zabrać go ze sobą w podróż i ładować jednocześnie wszystkie telefony i powerbanki bez żadnych problemów.

Kiedy testowałem go z jednym portem, moc 140 W wystarczyła, aby potężny MacBook Pro działał nawet przy ciężkich zadaniach, takich jak edycja wideo. Kiedy korzystałem z wielu portów, mogłem zasilać dwa MacBooki (16-calowy MacBook Pro i 13-calowy M2 Air), smartfon OPPO Reno10 Pro 5G i smartwatcha – wszystko jednocześnie i aktywnie używane. Ładowarka również pozostawała chłodna, nawet po wielu godzinach użytkowania.

Możesz się zastanawiać, czy naprawdę potrzebujesz tak mocnej ładowarki. Przeciętny laptop potrzebuje około 65 W, większość smartfonów można ładować z maksymalną mocą mniejszą niż 30 W. Jeśli jednak zamierzasz ładować cztery urządzenia jednocześnie, mogą łącznie wymagać takiego poboru.

Dzięki mocy 140 W w jednym porcie lub rozłożonej na wszystkie cztery, Belkin BoostCharge Pro to jedna z najpotężniejszych ładowarek ściennych, jakie można obecnie kupić, zdolna nawet do zasilania laptopów o najwyższej specyfikacji.

Cała ta moc i międzynarodowa wygoda mają jednak wysoką cenę, a Belkin BoostCharge Pro 140W znajduje się w górnym segmencie tych urządzeń. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszechstronność i możliwości zasilania, może to być jedyna ładowarka, której będziesz potrzebować w dającej się przewidzieć przyszłości.

Specyfikacja

CENA 599 PLN

599 PLN ŁĄCZNA MOC 140 W

140 W WYMIARY 96 x 75,9 x 25,4 mm

96 x 75,9 x 25,4 mm WAGA 360 g