TEST: Lexar Professional SL400 Go Portable

Jeśli tworzysz profesjonalne treści na swoim iPhonie, ceny pamięci masowych Apple mogą przyprawiać cię o ból głowy. Jednak przenośny dysk SSD Lexar Professional SL400 Go Portable został specjalnie zaprojektowany, aby być idealnym zewnętrznym połączeniem pamięci masowej dla iPhone’ów i innych urządzeń mobilnych z USB-C.

Standardowo dodanie zaledwie 500 GB pojemności do iPhone’a może kosztować 1 000 PLN. Choć do dzisiaj nie jest możliwe, by rozszerzać pamięć smartfona Apple na potrzeby np. biblioteki aplikacji Zdjęcia, nagrywanie filmów w wymagającej dużo miejsca jakości ProRes, zostało w ubiegłym roku udostępnione również dla nośników zewnętrznych. Biorąc pod uwagę, że od niedawna iPhone’y w końcu mają szybkie porty, stało się to łakomym kąskiem do tego, by sprzedawać pamięci zapalonym filmowcom.

Wśród nich znalazła się firma Lexar, która postawiła na kreatywny pomysł. Zamiast nieporęcznego, wystającego pendrive’a, czy zwisającego na przewodzie dysku, Go ma format, który doceni każdy miłośnik estetyki i funkcjonalności.

Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważysz w SL400 Go Portable, jest jego rozmiar – niesamowicie mały i wprost korespondujący ze śmiesznie niską wagą 13 gramów. Dysk SSD również nie poświęca wydajności ze względu na swój rozmiar. Zapewnia prędkość odczytu i zapisu około 1 000 MB/s, co czyni go odpowiednim do ProRes 4K60. Umożliwia również dość szybkie kopiowanie po podłączeniu do komputera za pośrednictwem portu USB 3.2 Gen 2.

Chociaż moduł może być używany samodzielnie, Lexar oferuje również wariant w zestawie z hubem za dodatkowe 110 PLN. Hub to równie kompaktowy element, który łączy się z telefonem, a następnie rozdziela się na porty USB-C do podłączenia zarówno dysku SSD SL400 Go Portable, jak i dodatkowego akcesorium USB-C, np. mikrofonu, lampy czy powerbanku. Cztery porty i miejsce na zimną stopkę zapewniają rewelacyjną wszechstronność. Dzięki temu zestawowi możesz łatwo rozszerzyć swoje możliwości pracy w różnych warunkach, korzystając tylko z jednego urządzenia. Przy użyciu z odpowiednią klatką, dysk Lexara może być prawdziwym gamechangerem, zwłaszcza że paradoksalnie zgrywanie danych z pamięci na komputer będzie szybsze, niż podłączenie bezpośrednio iPhone’a do komputera stacjonarnego czy laptopa, nie wspominając o rozwiązaniu chmurowym iCloud.

Inteligentne wybory projektowe obejmują również trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Lexar ocenia je jako IP65 pod kątem odporności na wodę i kurz, co oznacza „pyłoszczelność” i odporność na strumienie wody. Dysk jest odporny na upadki z wysokości metra, zapewniając dobrą ochronę przed uderzeniami. Lexar zapewnia cienką gumową osłonę jako dodatkową warstwę ochrony kosmetycznej, ale odkryłem, że koliduje to z niektórymi case’ami iPhone’a na tyle, że prawdopodobnie nie ma sensu z niej korzystać.

Oczywiście jest to również gadżet mocno niszowy. Oferujący opcję pojemności 1 i 2 TB, jest droższy w przeliczeniu na TB niż wiele innych dysków SSD. Tutaj jednak dopłacamy za niespotykane rozwiązanie w kontekście kształtu i wygody w rozwiązaniach profesjonalnych i półprofesjonalnych. Tym bardziej szkoda, że nie wzięto pod uwagę funkcjonalności MagSafe, nawet jeśli oznaczałoby dopłacenie Apple za licencję. Nie zmienia to faktu, że kosztujący niewiele ponad tysiąc złotych wariant 2 TB pozwoli na zapisanie 5,5 godziny materiału w 4K przy 30 fps, co dla wielu twórców będzie wystarczającym powodem, by zainteresować się tym nośnikiem.

Specyfikacja

CENA Od 589 PLN

Od 589 PLN POJEMNOŚĆ 1 TB, 2 TB

1 TB, 2 TB PRĘDKOŚĆ ODCZYTU do 1 050 MB/s

do 1 050 MB/s PRĘDKOŚĆ ZAPISU do 1 000 MB/s