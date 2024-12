Vistula prezentuje kolekcję studniówkową na 2025 rok

Vistula przedstawia nową kolekcję na sezon studniówkowy 2025, obejmującą propozycje dla kobiet i mężczyzn.

Zgodnie z założeniami marki dotyczącymi budowania szafy kapsułowej, kolekcja łączy klasyczną elegancję z nowoczesnymi trendami, oferując młodym ludziom stylowe rozwiązania na jedną z najważniejszych nocy w ich życiu.

Nowa kolekcja została stworzona z myślą o wyjątkowych chwilach, które wymagają doskonałego wyglądu. Projektanci marki postawili na najwyższą jakość materiałów, takich jak wełna Super 110’s, bawełna Two Ply, jedwab czy wiskoza i lyocell.

Poza klasycznym garniturem w odcieniach czerni, szarości i granatu nie zabrakło akcentów, które pozwolą wyróżnić się w grupie. Vistula przedstawia nowy model w stylu vintage, w kolorze oliwkowym. Dwurzędowa marynarka zapinana jest na trzy rzędy guzików, posiada klapy w szpic oraz dwa rozcięcia z tyłu. Na uwagę zasługują detale- dwie nakładane kieszenie na froncie oraz jedna kieszeń na piersi z listewką.

Dla fanów kroju slim fit i intensywnych kolorów, Vistula proponuje model w mocnym, niebieskim odcieniu, który nada oficjalnej prezencji lekkości.

Wśród dodatków znalazły się jedwabne krawaty i poszetki oraz skórzane półbuty w kolorze brązowym i czarnym o ciekawej formie, dodające charakteru całej stylizacji.

Damska kolekcja to klasyka i elegancja, jednak w wydaniu odpowiednim do wieku grupy docelowej. Odpowiadając na potrzeby młodych kobiet, zaprojektowano linię gwarantującą komfort noszenia i świeży look. Vistula proponuje garniturową sukienkę o kroju dwurzędowej marynarki, która w zestawieniu ze skórzanymi szpilkami z oferty marki, świetnie sprawdzi się na tak wyjątkowy wieczór. W połączeniu z botkami czy kozakami będzie też idealną opcją na inną okazję.

Dla fanek minimalizmu Vistula przygotowała małą czarną w wersji midi, wykonaną z wysokiej jakości tkaniny wełnianej z niewielką domieszką elastanu. W ofercie pojawił się również garnitur o kroju slim fit. Marynarka jednorzędowa z charakterystycznymi klapami oraz guzikami obleczonymi atłasem.

Nowa kolekcja dostępna w salonach stacjonarnych marki Vistula oraz online na stronie www.vistula.pl.