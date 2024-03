Thule prezentuje Thule Subterra 2 – drugą generację serii toreb dla nowoczesnych podróżników

Swoją premierę właśnie miała seria toreb Thule Subterra 2, wyróżniająca się znanym z pierwszej odsłony serii odważnym, ascetycznym wzornictwem oraz ikonicznymi materiałami. Nowości będą dostępne w atrakcyjnych kolorach i wyposażone w nowe funkcje. Najważniejszymi innowacjami będzie zastosowanie materiałów opatrzonych certyfikatem bluesign oraz nowe modele toreb, w tym typu tote, sling oraz crossbody.

Torby z serii Thule Subterra 2 zaprojektowano tak, by łatwo było je dopasować do różnych potrzeb, utrzymać ich zawartość w porządku i spakować się do maksymalnie dużo bagażu. Służą do tego demontowalne panele kompresujące, wewnętrzne przegrody, które ułatwiają pakowanie, ale składają się, gdy nie są potrzebne oraz fakt, że wiele modeli z serii można wygodnie przekształcić z plecaka w torbę na ramię.

„Nowoczesny podróżnik ewoluuje i potrzebuje wszechstronnej torby, którą można dopasować do wielu różnych aktywności. Dlatego projektując tę kolekcję stworzyliśmy modele, które nadają się do najróżniejszych zastosowań – od szybkiej wizyty w lokalnej kawiarni, aż po tygodniowy wyjazd służbowy” – wyjaśnia Aden Johnson, VP of Product Management w Thule.

Thule Subterra 2 stworzono z wykorzystaniem materiałów z certyfikatem bluesign i prawie wszystkie z nich uzyskały pełną certyfikację bluesign. bluesign jest rozpoznawalną, międzynarodową organizacją certyfikującą materiały, które spełniają wyśrubowane kryteria ochrony środowiska oraz osób zajmujących się ich produkcją.

Nowe modele Thule Subterra 2

Nerka Thule Subterra 2 Sling Bag

Nowy model w kolekcji, wyposażony m.in. w ukrytą bezpieczną kieszeń, regulowany pasek i ułatwiające utrzymanie porządku wewnętrzne przegrody.

Nowy model, którego pojemność można zwiększyć do 7l, wyposażony w odpinany pasek, dzięki czemu może pełnić funkcję podręcznej torebki.

Nowy model w kolekcji – zmieści komputer z ekranem 16”, tablet, butelkę z wodą i wiele innych przedmiotów, można go też łatwo zamontować na walizce z wysuwaną rączką.

Nowy model w kolekcji, w klasycznym stylu torby lekarskiej – z magnetycznym zamkiem i z otwarciem typu „memory wire”, ułatwiającym pakowanie poprzez pozostanie w pozycji otwartej.

Odświeżone modele Thule Subterra 2

Plecak Thule Subterra 2 Travel Backpack 26L

Rozszerza się do 32L i wyposażony jest w wyjmowany zasobnik kompresyjny.

Można ją nosić jak torbę lub plecak – w razie potrzeby można zwiększyć jej pojemność.

Walizka w rozmiarze bagażu rejestrowanego o przestronnym wnętrzu, wyposażona w składający się na płasko panel rozdzielający oraz paski kompresyjne.

Walizka w rozmiarze bagażu rejestrowanego wyposażona w wyjmowany panel kompresyjny oraz składające się przegrody.

Można ją nosić jak plecak lub torbę typu duffel, ma wyjmowane etui na laptopa.

Wyposażona w wyjmowany panel kompresyjny oraz składające się przegrody.

Wyposażona w łatwe do mycia wnętrze i wyjmowaną saszetkę 3-1-1 na płyny.

Pozwalają wygodnie i bezpiecznie przechowywanie drobnej elektroniki – dostępne w 3 rozmiarach.

Nowa seria dostępna jest w kolorach Black, Dark Slate oraz Vetiver Gray. Rekomendowane ceny to 119, 169 oraz 189 PLN za organizery na elektronikę Thule Subterra 2 Powershuttle – odpowiednio wersje Small, Medium, oraz Plus. Torba Thule Subterra 2 Duffel 35L kosztuje 1 899 PLN, Thule Subterra 2 Sling Bag – 329 PLN, plecak Thule Subterra 2 Travel Backpack 26L – 859 PLN, torba Thule Subterra 2 Tote Bag – 719 PLN, torba Thule Subterra 2 Hybrid Travel Bag – 799 PLN, walizka na 2 kółkach Thule Subterra 2 Wheeled Duffel – 1899 PLN, walizka na 4 kółkach Thule Subterra 2 Checked Spinner – 1 999 PLN, walizka na bagaż podręczny Thule Subterra 2 Carry-On Spinner – 1 759 PLN, konwertowalna torba Thule Subterra 2 Convertible Carry-On – 1 099 PLN, zaś kosmetyczka Thule Subterra 2 Toiletry Bag – 289 PLN.