Lenovo ThinkPad X1 Fold już dostępny

Lenovo ogłosiło ogólnoświatową dostępność ThinkPad X1 Fold w cenie od 2 499 USD. Zaprojektowany, aby oferować pełną wydajność komputera PC na dużym, składanym wyświetlaczu o przekątnej 16,3 cala, przy jednoczesnym zachowaniu ultramobilności, jaką oferuje składana obudowa.

Ogłoszony we wrześniu 2022 r. ThinkPad X1 Fold przeszedł w ramach systemu kompleksowego procesu weryfikacji istotne testy użytkowników w warunkach rzeczywistych. Poprawione zostały funkcje audio i wideo, wprowadzono również bardziej płynne przełączanie trybów i udoskonalenia użyteczności TrackPoint. Bardziej spójna funkcja Computer Vision dzięki wspomaganemu przez sztuczną inteligencję kontrolerowi Visual Sensing Controller firmy Intel oferuje płynne wykrywanie obecności człowieka i automatyczną blokadę po zakończeniu pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zarządzania baterią. Proces testowy pozwolił również wprowadzić ulepszenia, które zwiększą wytrzymałość testowaną zgodnie ze specyfikacją Mil-Spec.

ThinkPad X1 Fold jest wyposażony w 16,3-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2560×2024 px i oferuje do 32 GB pamięci LPDDR5 z pamięcią masową do 1 TB SSD i jest dostarczany w opakowaniu w 100% wolnym od plastiku. X1 Fold jest zasilany przez procesor Intel, który dynamicznie dostosowuje zużycie energii i jest fabrycznie wyposażony w system Windows 11. W połączeniu z doskonałą łącznością Wi-Fi 6E i opcjonalną 5G, ThinkPad X1 Fold to potężny i wszechstronny mobilny laptop, który może być wygodnie używany jako główny komputer w pracy, w domu lub w dowolnym innym miejscu.

ThinkPad X1 Fold jest już dostępny na lenovo.com i u innych wybranych sprzedawców Lenovo w cenie od 2 499 USD.