ROG Phone 6 i inne gadżety gamingowe zaprezentowane na evencie ASUSa

Firma ASUS Republic of Gamers zorganizowała dzisiaj ROG Phone 6: For Those Who Dare – internetową premierę połączoną z prezentacją nowej serii smartfonów gamingowych ROG Phone 6, nowych modeli słuchawek gamingowych typu true wireless z serii ROG Cetra, zestawów słuchawkowych dla graczy z serii ROG Delta, a także kolekcji akcesoriów przeznaczonej dla telefonów ROG Phone 6.

Nowa seria ROG Phone 6 obejmuje modele ROG Phone 6 oraz ROG Phone 6 Pro, najwydajniejsze telefony ROG Phone, jakie kiedykolwiek stworzono. Napędzane są najnowszym procesorem mobilnym Snapdragon 8+ Gen 1 o częstotliwości taktowania do 3,2 GHz, wyposażone maksymalnie do 18 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i do 512 GB pamięci masowej. Udoskonalony układ chłodzenia GameCool 6 wykorzystuje innowacyjną technologię chłodzenia procesora 360°, gwarantując maksymalną wydajność w każdym momencie. Bateria o monstrualnej pojemności 6 000 mAh zapewnia dłuższy czas pracy podczas długich sesji rozgrywki. Doskonałe efekty wizualne gwarantuje 6,78-calowy wyświetlacz Samsung AMOLED HDR10+, który wykorzystuje ekskluzywną technologię dostrajania ROG. Ekran oferuje dzięki temu niesamowitą częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz, wiodącą w branży częstotliwość próbkowania w sterowaniu dotykowym 720 Hz, a także najniższy na świecie poziom opóźnień w sterowaniu dotykowym wynoszący zaledwie 23 ms. Nowej serii sprzętu towarzyszy kompletny zestaw ekskluzywnych akcesoriów ROG Phone 6, wliczając w to nowy moduł AeroActive Cooler 6 oraz dedykowane szkło ochronne.

Aby zagwarantować maksymalnie immersyjne wrażenia podczas rozgrywki na telefonie ROG Phone 6, zaprezentowano również kilka nowych modeli słuchawek gamingowych, w tym ROG Cetra True Wireless Pro z dwoma trybami pracy (przewodowym i bezprzewodowym) oraz przetwornikiem ESS Quad DAC i mikrofonem z redukcją szumów wspomaganą SI, a także model ROG Cetra True Wireless gwarantujący dźwięk z niskimi opóźnieniami w grach. Aby zapewnić bogaty w detale i realistyczny dźwięk przy użyciu zestawu słuchawkowego, zaprezentowano również model ROG Delta S Wireless – pierwszy, bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy ROG z dwoma trybami pracy – oraz lekki, ważący tylko 270 g zestaw słuchawkowy ROG Delta S Core.