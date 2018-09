TEST: Huawei P20 Pro

Huawei od pewnego czasu stara się odejść od towarzyszącego mu wizerunku „marki budżetowej” i trafić w szeregi takich producentów jak Apple czy Samsung. P20 Pro jest kolejną próbą zdobycia uznania wśród recenzentów i klientów. Na papierze wygląda on bardzo mocno, w szczególności pod względem fotograficznym, ale jak jest w rzeczywistości?

ZNANA TWARZ

Miejmy to już za sobą: design Huawei P20 Pro został wyraźnie zainspirowany iPhonem X. Ducha jubileuszowego smartfona Apple czuć nie tylko w charakterystycznym wcięciu, ale także wąziutkich ramkach i obłej, szklanej obudowie. Spory, 6,1-calowy ekran jest otoczony przez delikatnie ścięte, metalowe brzegi. Mimo pokaźnych rozmiarów, smartfon przyjemnie układa się w dłoni i sprawia wrażenie wytrzymałego.

Z przodu telefonu znajdziemy także 24-megapikselowy aparat oraz przycisk powrotu do ekranu głównego z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Najprawdopodobniej będziesz korzystał właśnie z tego sposobu odblokowywania urządzenia. Huawei co prawda dorzuciło system rozpoznawania twarzy, ale do znanego z iPhone’a X FaceID sporo mu brakuje.

Na tyle obudowy znajduje się najciekawszy element telefonu, czyli aparat. Złożony jest on z trzech obiektywów Leica: dwóch kolorowych (szerokokątnego i teleobiektywu) i współpracującego z nimi jednego monochromatycznego. W efekcie otrzymujemy zdjęcia w jakości 10 Mpix. Co prawda poszczególne matryce charakteryzują się wyższą rozdzielczością, ale zastosowana technologia łączy wiele pikseli w jeden, co pozwala na uzyskanie ostrzejszych zdjęć.

Matryca teleobiektywu jest na tyle duża, żeby umożliwiać swobodne robienie ostrych zdjęć przy słabym świetle. To zresztą najmocniejsza strona aparatu: w dobrych warunkach oświetleniowych ma on niestety tendencję do robienia zdjęć w chłodnej, ciemnej tonacji. Nie wiem, na ile jest to winą zastosowanego systemu AI, który automatycznie rozpoznaje fotografowaną scenę i dostosowuje ustawienia aparatu do jej kontekstu, a na ile samych obiektywów. W szczególności zdjęcia wykonane w dobrze oświetlonych pomieszczeniach prezentują się buro i smutno w porównaniu z fotkami wykonanymi innymi flagowcami. Oczywiście można wyłączyć tę funkcję i samodzielnie pobawić się ustawieniami, ale trochę szkoda, że tak ciekawa technologia nie do końca wypaliła.

Na pochwałę zasługuje natomiast bardzo dobry autofokus i system stabilizacji obrazu, który sprawdza się nawet w nocy. Ponadto aparat działa bardzo szybko i nie zacina się nawet podczas robienia serii zdjęć. Huawei P20 Pro w ogóle nie ma problemu pod tym względem: zastosowany w nim procesor Kirin 970 nie przycina się nawet podczas intensywnego multitaskingu. Z drugiej strony trudno byłoby oczekiwać słabej wydajności po kosztującym ponad trzy tysiące złotych flagowcu…

A CO DO TEGO?

Huawei P20 Pro działa na Androidzie 8.1 Oreo z nakładką graficzną EMUI 8.1. Skórka wygląda lepiej niż w poprzednich modelach, ale wciąż prezentuje się mniej atrakcyjnie niż wiele konkurencyjnych propozycji. Ekran OLED jest ostry i jasny. Stosunkowo niska rozdzielczość rzuca się w oczy jedynie podczas dokładniejszej inspekcji z bliska i nie przeszkadza w codziennym korzystaniu z telefonu.

Na plus zasługuje natomiast potężna, wydajna bateria o pojemności 4 000 mAh z funkcją szybkiego ładowania. Niestety, producent nie pomyślał o wyposażeniu smartfona w możliwość ładowania indukcyjnego, mimo opakowania go w szklaną obudowę.

Pod względem audio jest przyzwoicie. P20 Pro wyposażony jest w dwa głośniki tworzące minisystem stereo i zero wejść 3,5 mm. W zestawie dostajemy co prawda przejściówkę z USB-C do minijacka, ale brak możliwości jednoczesnego ładowania telefonu i odtwarzania muzyki „z kabla”, może być dla niektórych użytkowników irytujący.

Na koniec warto jeszcze raz wrócić do kwestii designu. Obudowa wszystkich trzech wersji kolorystycznych jest uzupełniona o efekt pryzmatu, co sprawia, że wydaje się ona zmieniać barwy. Podobnie jest z samym P20 Pro: telefon z jednej strony chce być iPhonem X, z drugiej Samsungiem Galaxy S9, a ponadto zachować swój styl. Ta sztuka nie do końca udała się Huawei: w efekcie otrzymaliśmy dobry, ale mało porywający smartfon, jakich wiele na rynku.

SPECYFIKACJA