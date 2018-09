Razer Ifrit – headset do transmisji na żywo

Widok osób strumieniujących gry na Twitchu z ogromnymi headsetami na uszach jest normą. Może ulec on zmianie za sprawą serii gadżetów Broadcaster od Razera, najnowszym zaprezentowanym w niej produktem jest bowiem minimalistyczny headset Ifrit.

Ifrit został zaprojektowany z myślą o twórcach strumieniujących zawartość przez internet. Duże i ciężkie headsety gamingowe i profesjonalne mikrofony najczęściej zasłaniają większość twarzy i utrudniają zobaczenie prowadzącego na niewielkim podglądzie. Właśnie dlatego nowy headset wyposażony jest w niewielkie słuchawki dokanałowe zamiast wokółusznych muszli. Do prostej ramy przymocowany został mikrofon pojemnościowy, który według Razera ma oferować podobną jakość dźwięku, co często wykorzystywane przez streamerów studyjne mikrofony pałąkowe. Ifrit łączy się z pecetami lub Xboxem One za pomocą portu 3,5 mm. Użytkownicy PS4 będą musieli skorzystać z dołączonego do zestawu konwertera USB. Połączenie za pomocą Audio Enhancer ma jeszcze jedną zaletę: umożliwia ono jednoczesne korzystanie z niego przez dwa headsety.

Razer Ifrit dostępny jest już na stronie internetowej producenta. Kosztuje on 100 USD (ok. 365 PLN). W serii Broadcaster dostępna jest również przenośna kamerka Razer Kiyo wyposażona w zintegrowane oświetlenie studyjne z automatyczną regulacją balansu bieli. Niewykluczone, że już wkrótce do kamery i headsetu dołączą inne przenośne, ale profesjonalne akcesoria dla miłośników Twitcha i YouTube Live.