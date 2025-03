TEST: MINI Cooper S 5-drzwiowe

Weź standardowego, trzydrzwiowego MINI Coopera, dodaj odrobinę długości i praktyczności, a otrzymasz solidny produkt sprzedażowy. To druga wersja tego projektu – i oznacza koniec pewnej ery dla marki. To bowiem ostatni samochód, który firma wprowadzi na rynek wyłącznie z układami spalinowymi.

Najwcześniejsze modele hatcha MINI zaprojektowane przez BMW nie mogły być dostępne w wersji 5-drzwiowej, ponieważ platforma, na której je budowano, nie była wystarczająco duża. Wszystko to zmieniło się w 2013 roku, kiedy pojawiła się trzecia generacja serii opracowanej w Bawarii, wraz ze znacznym zwiększeniem długości, szerokości i wysokości. Utorowało to drogę dla pierwszego projektu 5-drzwiowego rok później.

W przeciwieństwie do 3-drzwiowego Coopera, tutaj nie ma w pełni elektrycznego układu napędowego. Po pierwsze, ponieważ oddzielna platforma zaprojektowana z Chińczykami dla 3-drzwiowego Coopera Electric nigdy nie została zaprojektowana dla tego większego typu nadwozia. A po drugie, ponieważ MINI chce, aby osoby poszukujące pięciodrzwiowego pojazdu elektrycznego tej wielkości wybrały jego małego SUV-a Aceman. Tak więc w przypadku 5-drzwiowego Coopera jest to napęd wyłącznie spalinowy, współdzielony oczywiście z wersją 3-drzwiową, jak również Cabrio. Podstawowy wariant Coopera C ma 1,5-litrowy, trzycylindrowy układ napędowy z turbodoładowaniem, który generuje 230 Nm i 154 KM (o 20 KM więcej niż wcześniej). Alternatywnym silnikiem jest testowany przeze mnie, 2,0-litrowy, czterocylindrowy silnik turbo w Cooper S, który ma 300 Nm i 201 KM (25 KM więcej niż wcześniej). Dzięki temu ten Cooper osiąga 100 km/h w 6,8 sekundy (0,2 s wolniej niż wersja 3-drzwiowa).

Jeśli podoba ci się wygląd 3-drzwiowego, wprowadzone tu zmiany są na tyle subtelne, że nic cię tu negatywnie nie zaskoczy. Całkowita długość wynosi 4 036 mm, czyli o 172 mm więcej niż w przypadku 3-drzwiowego Coopera i o 72 mm więcej niż w przypadku 5-drzwiowego hatcha poprzedniej generacji. Sylwetka jest z pewnością rozpoznawalna, z płaskimi szybami, „pływającym” dachem w kontrastowym kolorze i zaciemnionymi słupkami szyb.

Wnętrze z przodu jest oczywiście takie samo jak w Cooperze 3-drzwiowym. Jak w każdym MINI, centralnym punktem kabiny pozostaje znajomy, duży, okrągły wyświetlacz centralny o rozmiarze 9,5 cala. Teraz jednak jest jedyny. Nie ma nic do zobaczenia przez przeprojektowaną kierownicę poza nowym panelem deski rozdzielczej wykończonym materiałem, oraz wyświetlaczem przeziernym. Minimalistyczny panel jest w dużej mierze pozbawiony przycisków, a selektor biegów został przeniesiony do przełącznika pod centralnym ekranem (teraz dość mdle znanym jako „MINI Interaction Unit”). Siedzi się nisko, co dodaje obiecanego, sportowego charakteru, a poprzednie okrągłe otwory wentylacyjne zostały zastąpione cieńszymi.

Oczywiście kluczowa różnica w tym modelu 5-drzwiowym dotyczy tyłu, który tutaj jest pokaźniejszy, z łatwiejszym dostępem. Jest o 38 mm więcej miejsca na nogi niż w 3-drzwiowym Cooperze, a w bagażniku o 65 litrów więcej przestrzeni bagażowej, dobijając do pojemności 275 litrów.

Ceny 5-drzwiowego Coopera zaczynają się od 115 900 PLN, czyli o 4 000 PLN więcej niż wariantu 3-drzwiowego. Dostępne są cztery, dobrze wyważone poziomy wyposażenia. Deska rozdzielcza z dzianiny tekstylnej ma dwukolorowy wzór w pepitkę. Czarne sportowe fotele ze skóry syntetycznej mają perforowane wykończenie w różnych wariantach. Będziesz musiał uniknąć specyfikacji podstawowej, aby uzyskać dach w kontrastowym kolorze.

Ten pięciodrzwiowy Cooper oferuje nabywcom coś nieco innego – więcej zabawy, więcej personalizacji, więcej technologii, więcej… MINI

Do najważniejszych dostępnych funkcji należą: system parkowania Park Assist Plus, Digital Key Plus (który umożliwia odblokowanie samochodu za pomocą smartfona) i system monitorowania widoku otoczenia Remote 360. Podczas dłuższych podróży aktywny tempomat z funkcją Stop & Go i MINI Driving Assistant zwiększają komfort. O nawigacji po centralnym ekranie wypowiadałem się już szorstko parokrotnie. Jest niepotrzebnie skomplikowany, a połączenia Apple CarPlay i Android Auto nie wyglądają dobrze na okrągłym ekranie.

Nie spodziewaj się zbyt dużych zmian w danych dotyczących zużycia paliwa w cyklu mieszanym w porównaniu z modelem 3-drzwiowym. Oficjalnie wynosi ono kolejno 6,4 i 6,0 l/100 km. Aby zbliżyć się do tych wartości, będziesz musiał jeździć stale w trybie ekonomicznym. Na pocieszenie, wartość rezydualna tradycyjnie dla marki musi być wysoka. Możesz się spodziewać, że twój MINI zachowa nieco ponad połowę swojej wartości po trzech latach.

Podobnie jak jego poprzednik, ten pięciodrzwiowy Cooper oferuje nabywcom kupującym w segmencie premium coś nieco innego. Więcej zabawy, więcej personalizacji, więcej technologii, więcej… MINI. Albo spodoba ci się cała ta przygoda… albo nie. Jak to zawsze bywa w przypadku tej wysoce wyrazistej marki.

Dodatkowa długość tego 5-drzwiowego wariantu nie osłabiła klasycznej radości życia MINI, dlatego ten samochód tak bardzo spodoba się młodym duchem. Jednocześnie cieszyć musi ulepszony zestaw bezpieczeństwa. Podobnie jak jakość kabiny, która naprawdę sprawia, że ten samochód buduje odczucie BMW, ze wszystkimi cechami i technologiami, które można znaleźć w projekcie macierzystej firmy.

Oczywiście nie każdy jest fanem MINI. Niektórym nie podoba się sposób, w jaki ewoluował wygląd. Inni nadal uważają, że nie jest wystarczająco duży. No i samochód z pewnością może być drogi, gdy dodasz do niego kilka opcji. Ale to są problemy, których twórcy tego samochodu nigdy nie zamierzali rozwiązać. Ulepszenia, które wprowadzili, są zdecydowanie udane. Chociaż urocze, surowe krawędzie, które charakteryzowały starsze modele MINI, mogą być już odległym wspomnieniem, dodatkowa dojrzałość niesie ze sobą wiele rekompensat.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 168 900 PLN

168 900 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 242 km/h

242 km/h 0-100 KM/H 6,8 sekundy

6,8 sekundy SILNIK 2.0

2.0 MOC 204 KM

204 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 300 Nm