Spotify otwiera się na muzyków indie

Aby umieścić swoje kompozycje muzyczne na Spotify, muzycy niezależni muszą korzystać z płatnych usług jednej z wirtualnych wytwórni. Być może już niedługo proces ten będzie tańszy i łatwiejszy – możliwość dodawania własnych utworów została właśnie udostępniona wybranej grupie artystów.

Nowa funkcja będzie dotyczyła muzyków, którzy posiadają dostęp do profilu w serwisie streamingowym w aplikacji Spotify for Artists. Dzięki niej twórcy, którzy nie są przypisani do żadnej wytwórni lub serwisu dystrybucyjnego, będą mogli samodzielnie publikować swoje utwory i udostępniać je słuchaczom. Funkcja ta ma działać inaczej niż popularny wśród artystów niezależnych Soundcloud – piosenki nie będą dostępne od razu, a muzycy będą mogli zaplanować datę ich premiery, dodać okładki płyt i singli oraz ręcznie wprowadzić metadane wgranych utworów. Przed pojawieniem się muzyki na stronie wykonawcy będzie musiała przejść ona przez kontrolę zgodności z prawami autorskimi – portal sprawdzi, czy na pewno nie jest to cudza zawartość. Artyści otrzymają od Spotify bezpośrednie honorarium w wysokości 50% dochodów z odtwarzania ich piosenek w internecie i 100% tantiem z tytułu wykorzystywania ich utworów.

Możliwość samodzielnej publikacji utworów otwarta jest na razie jedynie dla wybranej grupy artystów ze Stanów Zjednoczonych i znajduje się w wersji beta, ale po zakończeniu testów Spotify planuje rozszerzyć jej zasięg na cały świat. Ułatwi to niezależnym twórcom podzielenie się swoją twórczością z szerszą publicznością, a słuchaczom odkrycie nowych zespołów i wykonawców. Miejmy nadzieję, że funkcja ta na dobre zadomowi się w Spotify for Artists.