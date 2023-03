TEST: Honda HR-V e:HEV

HR-V był zazwyczaj swego rodzaju platformą testową dla Hondy. Po pionierskim gatunku kompaktowych crossoverów z pudełkowatym modelem pierwszej generacji pod koniec lat 90., następnie przekształcił się, by dostosować się do linii coupé, gdy model drugiej generacji zadebiutował w 2015 roku. Siedem lat później nadszedł elegancki, radykalnie inny HR-V na nasze czasy.

Konstrukcja nowej generacji HR-V jest nadal proporcjonalnie zwarta, co zapewnia doskonałą przestronność wnętrza. Wskocz do środka i prawie natychmiast to poczujesz. Jeśli czegoś tu brakuje, to jest to przestrzeń nad głową. Fotele są zamontowane wysoko, co zapewnia dobrą widoczność na zewnątrz, ale nawet przy obniżonym fotelu kierowcy podsufitka jest zawsze w polu widzenia z przodu. Pomijając ten problem, reszta elementów sterujących jazdy jest na miejscu. Pozycja kierownicy i pedałów jest prawie idealna, a uzyskanie wygodnej pozycji za kierownicą łatwe.

Tylne siedzenia są równie obszerne. Nawet długonodzy pasażerowie będą mogli od razu wyprostować kończyny. Poza tym siedzenie w trójkę obok siebie jest rzeczywiście możliwe. Z tyłu znajdują się nawet otwory wentylacyjne AC, aby zapewnić każdemu komfort.

Każda z radykalnych zmian konstrukcyjnych auta podkreśla znaczenie Hondy w podążaniu za trendami

Jeśli chodzi o przestrzeń bagażnika, HR-V jest dość hojny z niską krawędzią. Nie ma dużej głębokości, ale na szczęście tylne siedzenia można złożyć w podziale 60/40. Co więcej, unikalne siedzenia Hondy ULT zapewniają jeszcze większą elastyczność.

Na szczęście Honda eksperymentowała również z dotykowymi elementami sterującymi HR-V. Odrzucenie ich na rzecz dobrze rozmieszczonych, wyraźnych fizycznych pokręteł i przycisków czyni cuda pod względem ogólnej użyteczności. Elementy sterujące są rozmieszczone tam, gdzie można się ich spodziewać, a wraz z prostym zestawem wskaźników zapewniają łagodną krzywą uczenia się. Wskaźniki są łatwe do zrozumienia, chociaż przeglądanie ustawień pojazdu oznacza użycie kółka przewijania zamontowanego na kierownicy. Ogólny proces może być nużący, więc na szczęście po skonfigurowaniu wszystkiego, rzadko jest powód, aby tam wrócić.

W przypadku zadań informacyjno-rozrywkowych HR-V opiera się na systemie audio z 9-calowym ekranem dotykowym. Apple CarPlay i Android Auto są standardem. Z lekkich dziwactw – zegar na ekranie systemu infotainment nie synchronizuje się z zegarem w zestawie wskaźników.

HR-V napędza wolnossący, 4-cylindrowy silnik DOHC o pojemności 1,5 litra, gwarantujący 131 KM przy 253 Nm i współpracuje ze skrzynią CVT. Oczywiście rodzą się pewne obawy co do jego osiągów, mając do udźwignięcia 1 262 kg masy własnej. Dla tych, którzy planują zdegradować swój HR-V do codziennej jazdy, nie będzie to dużym problemem. Pod żadnym względem nie jest mocny, ale CVT zmienia przełożenia, aby jak najlepiej wykorzystać silnik, aby czuł się responsywny.

Jest jednak dość podatny na obciążenia. Jedź w dwie lub trzy osoby, a nawet kup wystarczającą ilość artykułów spożywczych na tydzień, a prawie natychmiast poczujesz, że układ napędowy staje się zauważalnie bardziej ociężały. Porzucenie trybu ECON trochę poprawia stan rzeczy, ale niewiele. Przy wyższych prędkościach potrafi to rozczarować, ponieważ prawie nic się nie dzieje poniżej 4 000 obr./min. Grubo brzmiąca nuta silnika też nie pomaga w pozytywnej ocenie. Rzadko zdarza mi się w automacie korzystać z łopatek zmiany biegów, a tutaj to robiłem. Zużycie paliwa osiągnęło natomiast 9,4 l / 100 km.

Pod względem prowadzenia HR-V jest bezpieczny, przewidywalny i celowy. Jego układ kierowniczy jest lekki i naturalnie wyważony. Nie wydaje się szczególnie zwinny, ale z drugiej strony crossovery rzadko takie są. Pojazd prowadzi się przyjemnie niezależnie od warunków drogowych. Przechodzi przez pofałdowania i garby bez uczucia nadmiernego unoszenia się. System Honda SENSING jest również dobrze dostrojony do lokalnych warunków drogowych i ani razu nie wysyła fałszywego alarmu. Jednak automatyczny system reflektorów jest zbyt czujny; włącza się nawet podczas przejeżdżania pod wiaduktem.

Wyceniony od 134 000 PLN pomimo słabego układu napędowego pozostaje eleganckim i ładnie wykończonym kompaktowym crossoverem z dobrym wyposażeniem. Za te same pieniądze jest wielu rywali, których lepiej się prowadzi, ale HR-V jest wszechstronnym autem, które spodoba się wielu potencjalnym klientom.

Specyfikacja