TEST: BenQ ScreenBar Pro

Dobre oświetlenie jest niezbędne w workflow twórcy i odkryłem, że lampy do monitora są doskonałym sposobem na dodanie górnego oświetlenia miejsca pracy, bez zagracania biurka. BenQ jest jedną z największych marek w tej niszowej kategorii i oferuje BenQ ScreenBar Pro.

Marka ma w swojej ofercie podstawowy model ScreenBar i nieco bardziej zaawansowany ScreenBar Halo. W przypadku ScreenBar Pro, BenQ wykorzystał niektóre z najlepszych funkcji obu modeli i połączył je w jedną lampę. Jest to najjaśniejszy jak dotąd model ScreenBar, jest kompaktowy i zawiera nowe narzędzia, takie jak automatyczne włączanie/wyłączanie z czujnikiem ruchu.

BenQ ScreenBar Pro ma jedno źródło światło, które oświetla obszar przed monitorem i na pulpicie. Brak światła skierowanego do tyłu sprawia, że ​​ScreenBar Pro jest znacznie bardziej kompaktowy. To z kolei powoduje, że będzie lepiej komponował się z większą liczbą monitorów. Zacisk pasuje do powierzchni o grubości od 4,3 mm do 6,5 cm, a także do zakrzywionych paneli o krzywiźnie od 1000 do 1800R. Oznacza to, że jest on kompatybilny z większością ekranów.

Oczywiście, głównym powodem, dla którego będziesz chciał kupić lampę do monitora, jest dodatkowa jasność. Pod tym względem ScreenBar Pro jest znakomity i jest to najjaśniejsza listwa świetlna ScreenBar do tej pory. BenQ twierdzi, że to światło ma natężenie 1000 luksów, co jest o 100 więcej niż w przypadku ScreenBar Halo. Nie jest jednak tylko jaśniejsze. ScreenBar Pro obejmuje również większą powierzchnię, z maksymalnym obszarem pokrycia o rozmiarze do 115 x 60 cm. Ważne jest, aby pamiętać, że krawędzie oświetlonej strefy będą nieco ciemniejsze, rozjaśnione około 300 luksami. Producent podkreśla, że tylko środek obszaru pokrycia otrzymuje pełne 1 000 luksów. Mimo to jasność jest imponująca.

Oprócz jasności, pojemnościowe sterowanie dotykowe pozwala również kontrolować takie rzeczy jak temperatura barwowa. Nowością w ScreenBar Pro jest czujnik ruchu, który może automatycznie włączać i wyłączać światło, co w większości przypadków działa całkiem dobrze. Funkcja automatycznego włączania/wyłączania może czasami działać niestabilnie, ale ogólnie dzięki temu nie muszę martwić się o ręczne wyłączanie ScreenBar Pro, gdy go nie używam.

W przeciwieństwie do ScreenBar Plus i ScreenBar Halo, ScreenBar Pro nie ma pokrętła pilota. Zamiast tego używa paska pojemnościowych elementów sterujących dotykowych. Te detale są w porządku, ale wolałbym mieć osobne pokrętło. Jeśli chcesz ustawić określone ustawienie światła i o nim zapomnieć, to ograniczenie może nie być aż tak dużym problemem.

Jedyną wadą, którą wykryłem na początku, może być lekka konstrukcja mechanizmu zaciskowego. Nie dyskwalifikuje ona urządzenia podczas pierwszego użycia, ale może być konieczne znalezienie odpowiedniego miejsca na monitorze do montażu oświetlenia. W przeciwnym razie ten pasek świetlny może się z czasem ześlizgnąć lub zsunąć. Na szczęście w silikonowej części zacisku znajdują się rowki, które ułatwiają znalezienie dobrego dopasowania.

BenQ ScreenBar Pro to moja domyślna rekomendacja dla osób poszukujących paska świetlnego do monitora. Nie jest idealny, ale będzie pasował większości osób.

Specyfikacja

CENA 599 PLN

ŚWIATŁO LED

KOLORY czarny, srebrny

ZASILANIE USB-C

DŁUGOŚĆ KABLA 1,8 m

TEMPERATURA BARWOWA 2700K-6500K

WYMIARY 500 x 135 x 92 mm

WAGA 620 g