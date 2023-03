TEST: Withings Body Comp

Firma Withings włączyła do swojej oferty nową, wysokiej klasy wagę: Body Comp. Paryska marka tworzy produkty tego typu już od 14 lat i w każdej iteracji pojawiają się nowe czujniki. Nie tylko zatem pilnujesz swojej linii, ale także zdrowia serca, a teraz również poziomu stresu. Czy jednak uzasadnia to cenę tysiąca złotych?

Choć pierwsze wrażenie wizualne z obcowaniem z urządzeniem jest pozytywne, znający produkty firmy mogą być rozczarowani, widząc, że dotychczasową, aluminiową obudowę, zastąpił plastik. Waga stała się także nieco grubsza. Mimo to jest nadal dobrze zaprojektowana i bardzo stabilna w użyciu. W celu zapewnienia optymalnego ustawienia, w pudełku znajdują się cztery plastikowe nóżki. Pozwalają zrekompensować brak równowagi spowodowany nierównym podłożem.

Body Comp działa w oparciu o cztery klasyczne baterie AAA, zapewniające działanie urządzenia przez około 15 miesięcy. Niestety nie poczyniono żadnych postępów w kwestii ekranu LCD, który choć jest bardzo czytelny, również dzięki podświetleniu, nadal jest monochromatyczny i charakteryzuje go niska rozdzielczość 128×64 px.

Nie zabrakło odznak osiągnięć czy mierzenia takich elementów jak wiek ryzyka sercowo-naczyniowego lub aktywność elektrodermalna

Wstępna konfiguracja przez Wi-Fi jest dziecinnie prosta, a aplikacja mobilna (iOS/Android) trzyma nas za rękę przez całą procedurę. Po połączeniu Body Comp z siecią lokalną, można skonfigurować, jakie dane mają być wyświetlane na ekranie LCD. W przypadku chęci odchudzania się, możliwe jest ustawienie swoich celów. W razie potrzeby można zapisać do ośmiu różnych profili. Dostępne jest automatyczne rozpoznawanie dla wszystkich z nich.

Choć w naszych rękach, a raczej przy stopach, pojawia się bardzo kompletne rozwiązanie, należy też wspomnieć o tym, że waga pełnię swoich możliwości osiąga po połączeniu z towarzyszącą subskrypcją Health+, darmową przez rok, a później kosztującą niecałych 10 EUR za miesiąc.

Jak zawsze bardzo dydaktyczne podejście Withings pomaga szybko przyswoić sobie wszystkie aspekty działania. Nigdy nie można czuć się zagubionym w obliczu wielu oferowanych wskaźników. Czym jednak jest w nich wspomniana subskrypcja Health+? Przypomina ona trochę formułę Fitbit Premium, znaną ze smartwatchy tytułowej marki. Dzięki tej usłudze będziesz mieć dostęp do większej ilości danych i wskaźników. Informacje te występują w różnych formach. Dostępne są codzienne zadania: np. zważenia się i poćwiczenia 30 minut. Do tego programy treningowe, na dobry sen, odchudzanie czy dla uprawiających sport. Otrzymuje się również dostęp do artykułów, filmów i przepisów kulinarnych związanych z każdym programem. Nie zabrakło odznak osiągnięć czy mierzenia takich elementów jak wiek ryzyka sercowo-naczyniowego lub aktywność elektrodermalna. Ta ostatnia stymuluje gruczoły potowe stóp, aby sprawdzić reakcję, na której podstawie określa poziom stresu.

Inteligentna waga umożliwia śledzenie swojej masy tłuszczowej, mięśniowej i kostnej, procentowego udziału wody, wskaźnika BMI i tętna w pozycji stojącej, ukazując częstotliwość rytmu serca i falę tętna. Kobiety w ciąży mogą skorzystać ze spersonalizowanego mechanizmu śledzenia wagi. Możliwe jest także ważenie niemowląt. Urządzenie doskonale wykrywa zmiany ciała spowodowane aktywnością fizyczną lub posiłkiem, który dzień wcześniej był nieco zbyt obfity. Warto też zwrócić uwagę, że nowość firmy Withings oferuje dokładność rzędu 50 g, co czyni ją najdoskonalszą z wag paryskiej marki. W razie potrzeby możesz nawet wykonać skanowanie z przewodnikiem, a aplikacja mobilna pokieruje cię w celu uzyskania najbardziej wiarygodnego możliwego pomiaru.

W przyszłych aktualizacjach będziesz mógł uzyskać przegląd ilości tłuszczu trzewnego. Ten wynik będzie oczywiście powiązany z innymi wskaźnikami równowagi. Ogólnie informacji jest dużo, a strona coachingowa jest szczególnie zaawansowana w aplikacji Health Mate.

Ostatecznie mimo wszystko Body Comp nie przynosi wielkich zmian w porównaniu z poprzednim modelem, nawet będąc najbardziej zaawansowaną wagą na rynku. Bardzo prosta obsługa i ukierunkowanie na rozwój sprawiają, że jest idealnym sprzymierzeńcem każdego, kto chce poradzić sobie z nadwagą lub po prostu uważnie monitorować swój stan zdrowia, ale przychodzi to wszystko za wysoką cenę, którą „przełknie” niewielu.

Specyfikacja